Ballade video: Naturlig og kunstig

Vi møter Manuela Hofer, Bellman, Mistra, Gothminister, Jejune, Nullskattesnylterne og Best i motlys med Bjørn Sundquist.

Årets første vanlige utgave av Ballade video er her, etter at vi sist trakk frem noen høydepunkter fra musikkvideo-året 2023. Denne gangen viser vi blant annet to videoer fra Melodi Grand Prix, som i første omgang skal arrangeres i form av tre delfinaler. Tre av låtene i hver av disse sendingene går videre til selve finalen, som finner sted i Trondheim Spektrum lørdag 3. februar.

Ellers setter vi nok et særlig kryss i taket ved den KI-genererte videoen til Manuela Hofer. Bellman gir oss et fint mini-portrett av James Dean, mens Jejune, Nullskattesnylterne og Best i motlys viser oss noe av bredden i det som rører seg.

Kort sagt: God fornøyelse!

MANUELA HOFER: Avalanche

Premiere! Er dette Norges første KI-video, skapt av artisten selv? Resultatet er uansett blitt riktig flott, takket være måten Manuela Hofer har lært seg å beherske kunstig intelligens på.

– Selve låten er en versjon av Leonard Cohens «Avalanche» fra 1971, forteller hun. – Jeg har vært veldig inspirert og influert av musikken og tekstene hans.

– Jeg var så heldig at jeg fikk møte Cohen da han skulle holde konsert i Molde for noen år siden. Da fikk jeg gitt ham både en klem og en kopi av min CD «The Eviolution EP». Det var et magisk øyeblikk.

– Videoen er AI-generert (kunstig intelligens-generert, red.mrk.). Jeg har drevet med infrarød/full spektrum-fotografering, og ville gjerne gjenskape den visuelle stemningen i videoen. Når man jobber med AI, så er det en fordel å ha en konkret idé om hva man vil skape. Jeg har vel jobbet med dette i 3-4 år, men dette er min første AI-genererte musikkvideo.

– «Avalanche» handler blant annet om at livet er i kontinuerlig forandring, noe videoen gjenspeiler i stor grad, synes jeg. Min versjon av låten har også blitt brukt i en kortfilm, som ble vist under filmfestivalen i Haugesund for en stund siden. Jeg kunne i det hele tatt gjerne tenkt meg å jobbe mer med filmmusikk.

– Jeg ville uansett lage en modernisert versjon av «Avalanche». Produsent av låten er danske Peter Larsen, som jeg har samarbeidet med en del tidligere, også på albumet mitt.

Manuela Hofer kommer ellers med en ny single om noen uker. Hun har i tillegg signert kontrakt på tre låter ned et amerikansk selskap som jobber innen film og TV.

BELLMAN: James Dean

Bellman, aka Arne-Johan Rauan fra Larvik, er tilbake med ny single og video. I den forbindelse siterer han den legendariske amerikanske skuespilleren James Byron Dean: – Only the gentle are ever really strong.

Sangen handler om Bellmans fascinasjon for Deans liv og kunst, til hans tragiske endelikt i 1955, bare 24 år gammel. Da hadde han alt rukket å spille i klassiske filmer som «Øst for Eden», «Rotløs ungdom» og «Giganten».

– Videoen er ment som en ren hyllest til mannen og myten, som også forsterkes og fremheves av låt-teksten som vises over, sier Bellman i en kommentar.

Låten er spilt inn og mikset i Larvik, og er mastret hos Jeløy Sound Mastering. Den utgis som vanlig på Another Jilted Rebel Records, og distribueres av Musikkoperatørene/The Orchard. Videoen er laget av Rauan selv.

Arne-Johan Rauan har ellers studert skulptur og maleri ved Mølla Kunstskole i Moss. De siste årene har han hatt en rekke utstillinger i Norge. Han er også fast representert ved en rekke anerkjente gallerier, og stilte i oktober i fjor ut skulpturer i New York.

MISTRA: Waltz of Death

Melodi Grand Prix er tilbake. Denne gangen med mange kjente artister, også for faste lesere av denne spalten. Det inkluderer artister som Miia og Ingrid Jasmin, som vi har presentert flere ganger. Det er også flere rockeartister med, som Gåte, Mistra og Gothminister.

Mistra består av Anders Odden og Benedicte Adrian. De kaller seg selv «Norges mest usannsynlige duo», og setter pop i stevne med metal. Benedicte Adrian vant den norske finalen i Melodi Grand Prix alt i 1984, da hun og Ingrid Bjørnov fremførte «Lenge Leve Livet». Senere fulgte Dollie de Luxe opp suksessen med Rock vs Opera, samt musikalene Which Witch og Henriette VIII — og hennes seks menn.

Som soloartist har Benedicte Adrian blant annet spilt rollen som Nattens Dronning i «Tryllefløyten» på Den Norske Opera, og gitt ut soloalbumet Desember. Anders Odden er på sin side en av pionerene innen norsk metal, og ga sammen med Cadaver ut Norges første death metal-album i 1990.

Anders Odden har også spilt i band som Order og Magenta. Han har turnert verden rundt som musiker med andre band, inkludert Celtic Frost, Ministry og The Young Gods. I tillegg har han samarbeidet med musikere som Ronni Le Tekrø, Ledfoot, Hank Von Hell og Tony Harnell.

– Lyden av ekstrem metal frastøter vanligvis mange som ellers kunne ha likt den, med ultraraske trommer og vokal som fremmedgjør folk med «normale ører», sier Odden om det nye prosjektet.

— Jeg har lenge hatt ideen om å skape noe helt nytt sammen med en artist jeg beundrer fra en annen sjanger. Da Benedicte Adrian var klar til å utforske helt nye musikalske landskap med meg, eksploderte kreativiteten vår.

Videoen til «Waltz of Death» er filmet av Morten Skovdahl, mens Aimed & Framed har stått for klipping og effekter. Mistra spiller i kveld på Gamla Konsert og Scene i Oslo, der de vil presentere deler av sitt kommende album.

GOTHMINISTER: We Come Alive

– We come alive. I hope you will be one of us all in the end …

Gothminister er Bjørn Alexander Brems hjertebarn og alter ego. Til daglig jobber Oslo-mannen som advokat, men om natten kommer Gothminister frem. Han spilte nylig for over 30.000 mennesker i Tyskland, og har turnert i mer enn 40 land gjennom en årrekke.

I 2022 ga Gothminister ut albumet Pandemonium, som gikk helt til topps på de alternative hitlistene i Tyskland. MGP-låten «We Come Alive» er et samarbeid med produsent Jesper Borgen (Alan Walker, Coldplay), og handler om det verdifulle i leken, om å tro på seg selv og stå sammen mot all urettferdighet.

– «We Come Alive» handler om det å være annerledes og litt utenfor. Gothminister har alltid vært en forkjemper for denne gruppen og for at rettferdighet skal skje. Jeg ble selv mobbet av min tidligere beste venn på skolen og følte hvordan det var, sier Gothminister til Ballade video.

– Å være annerledes gir deg også uante superkrefter. Det gjør deg blant annet bedre istand til å forstå andre rundt deg, og respektere dem. Aldri vær redd for å være annerledes. Tro på deg selv og gi aldri slipp på drømmene dine, en dag kommer de til live. Du skal respektere andre og alltid hige etter å få andre til å føle seg vel i ditt selskap. Hvis alle står sammen er vi mer levende, isteden for å være døde innvendig.

Gothminister opptrer i den første delfinalen i MGP nå på lørdag, der han blant annet har med seg korist Hege Rødfjell. Albumet Pandemonium II: The Battle of the Underworlds kommer ut i mai. Videoen er regissert av Bjørn Alexander Brem selv, i samarbeid med Tor Eigil Scheide.

JEJUNE: Oh What a Day (live)

Jejune er basert i Kristiansand, og startet opp rundt 2017. Senere har de markert seg på festivaler og bransjetreff som Bylarm, Bergtattfestivalen, Mablis, Skral, Trænafestivalen og Trondheim Calling. Tidlig i 2020 åpnet bandet for Hollywood , som er det felles prosjektet til Jonas Alaska, Mikhael Paskalev og Billie Van.

– Jeg tror Mikhael bare likte stemningen på lydsjekken vår. Så han ga meg e-posten sin, og vi avtalte å møtes i Oslo. Da sa han at han ville lage en EP med oss, forteller vokalist Terence Dougherty.

I mai 2021 ga Jejune ut sin debut-EP, «Modern Art», med flere spor som ble spillelistet på P13. EP-en ble gitt ut av Braveheart, som er plateselskapet til Alaska, Paskalev og Van.

– Da vi startet opp, sa jeg at vi ville være det første bandet som ble signert til Braveheart. Og det ble vi, fortsetter Dougherty.

«Oh What a Day» beskrives som «en deilig og sentimental låt med sterke Velvet Underground-vibber». Den er skrevet sammen med Mikhael Paskalev, som også har produsert bandets kommende debutalbum.

Jejune består av Terence Dougherty (sang), Sondre Evora Voie-Jessen (bass), Henning Stakkeland (gitar) og Sverre Reithaug (trommer). Videoen til «Oh What A Day» er laget av Aleksandra Suchkova, med assistanse av Simon Moe.

NULLLSKATTESNYLTERNE: Æ Må Ut

Nullskattesnylterne er tilbake. I starten av 2024 slapp de sitt første album siden Skrot i 2008.

Den nye babyen, eller attpåklatten, har fått navnet Æ må ut.

– Når vårt etterlengtede fjerde album endelig slippes, synes vi tittelen Æ må ut er temmelig treffende, sier vokalist Torkil Torsvik til Ballade video.

– 15 år har gått siden vår forrige skive. Det har vært noen kneiker og sammenbrudd underveis, her illustrert av traktorer, gressklippere og andre kjøretøy som bryter sammen i musikkvideoen til tittellåta.

– Det var utrolig morsomt å lage denne videoen. To bulgarske filmskapere, Bono Ilkov og Dimitar Gotchev, tok turen fra Sofia til Fosslandsosen på Otterøya for å filme glade trøndere som spiller og kjører traktor i novemberkulda. De tok oppdraget i forbindelse med en location scout i Namdalen, og filma alt på nymotens mobilkamera.

Bandet selv beskriver det nye albumet som «mer dynamisk, mer variert og mer melodisk enn noen sinne». Videoen er filmet på Fosslandsosen på Otterøya ved Fjøset Lydstudio, der man også kan beskue Lemmy-kunstverket på låveveggen. Dronefilmingen i videoen er ved Tomas Westgård.

– Som dere ser i slutten av videoen: Nullskattesnylterne har endelig fått løsna trossene og er på sjøen igjen!

Nullskattesnylterne består av Åsmund Prytz (gitar), Daniel Viken (gitar), Eirik Øien (bass), Tom Modell Alte (trommer) og Torkil Torsvik (vokal).

BEST I MOTLYS: Vekk

Best i motlys består av Trond Granlund, Bjørn Sundquist, Johan Berggren og Yngve Kveine. Sangene til kvartetten omtales som en kjærlighetserklæring til norsk poesi, musikk og formidlingsglede. Bandet sier selv at de kombinerer «bluesinspirerte låter, melodiøs visetradisjon og mer rocka varianter».

– Best i motlys heier på alminnelige folk. Det kan være menn som faller. Hjelpeløs kjærlighet. Utømmelige vindunker. Eller usynlige løgner. Det kan også være dagslyset som aldri kommer eller som pirker deg for tidlig i øya.

Den første singelen til Best i motlys het «Mitt Oslo», og kan sees her. Den ble sunget av Trond Granlund, mens det nå er skuespilleren Bjørn Sundquist som står for tur. Han gir oss en talking blues om livet som ikke alltid henger sammen – og som ikke alltid er så lett å forstå.

– «Vekk» er en litt rar, merkelig tekst om det som gjerne kan ta fra deg nattesøvnen, sier Sundquist selv.

Bjørn Sundquist er en av Norges mest meritterte skuespillere, utdannet ved Statens Teaterskole. Han har vært tilknyttet flere av landets største teatre, har en imponerende filmografi og har deltatt i mange TV-serier. Han har blant annet mottatt Heddas Ærespris, Kritikerprisen for teater, Filmkritikerprisen, Gullruten – og hele fem Amandapriser.

Albumet Dagslyset venter slippes 26. januar. Videoen er ved Roger Haugen.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 212 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤