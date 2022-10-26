Trondheim Calling spør: Hva er verdien av musikk?

For første gang på nesten tre år skjer bransjefestivalen Trondheim Calling. Nå presenterer de første del av fagprogrammet sitt, som både handler om verdien av musikk, hvor ødeleggende diskriminering er, og tips for å drive næring.

– Hva er egentlig verdien av musikk? Er frivilligheten i permanent endring? Hvordan er det å være et nystartet band og plutselig få en global hit? Har Trondheim rom for kunsten? Hvordan bygge en organisasjon i en tid med mye gjennomtrekk? Nå er det hele tre år siden sist Trondheim Calling kunne gjennomføres og vi har en hel del å snakke om. Slik innleder showcasefestivalen Trondheim Calling nyhetene om fagprogrammet sitt. De har akkurat sluppet de første navnene og overskriftene til fagdagene som går samtidig med konsertene deres 9.–11. februar og som skal trekke arrangører, musikkbransje og musikere til byen.

Av de inviterte bransjemenneskene og temaene som skal inspirere finner man blant andre:

Hvordan priser musikkfeltet seg sammenlignet med andre felt og næringer? Hva har digitaliseringen gjort med din betalingsvilje for musikk, diskuteres av Hans Jørgen Støp (Nord Universitet), Tone Østerdal (Music Norway), Per Ståle Knardal (NTNU Handelshøyskolen) og Stein Bjelland (STEIN7000).

Seksuell trakassering som negative ringvirkninger for en hel næring med Annah Björk (forfatter av Ni måste flytta på er!) og professor Sigrid Røyseng.

En samtale med Brynjar Leifsson (Of Monsters and Men (IS)).

Sceneantrekk som del av det visuelle utrykket Mari Nordén (Emilie Nicolas, Anna of the North, Klovner i Kamp, Karpe) og Rebmoe (artist).

Andre temaer de presenterer er organisasjonsbygging i musikken, selskapsformer, musikk på radio, markedsføring, og Trondheimsspesifikke utfordringer for kunstproduksjon og musikk, opphavsrett og pedalworkshop.

Nyheten om fagprogrammet i Trøndelag kommer samme uka som en splitter ny regional showcase- og musikkfagfestival avholdes for første gang: Også Innlandet setter nå i gang sin egen Innpuls.

Trondheim Calling har også lansert musikkprogrammet sitt, disse spiller:

Ash Olsen – Beharie – tigerstate – Hannah Storm – RebMoe – Murder Maids – Heave Blood & Die – Onsloow – plxntkid – Rambow – Veps – Emil Kárlsen – This Daze – Øystein H. Hegvik – Pitch Avery – Greta Svabo Bech – Ole Kirkeng – HORRSE – Dania O. Tausen – Ea Othilde – JEJUNE – LIAR