Ryjord slutter som Trondheim Calling-leder

Regionfestivalen med showcaser og bransjetreff søker etter ny daglig leder.

Thomas Ryjord takker for seg etter Trondheim Calling 2023. I dag gikk festivalen ut og annonserte at de søker ny daglig leder.

– En av regionens mest spennende kulturjobber blir up for grabs! skriver Ryjord på sin facebookvegg. 2023 blir hans siste som daglig leder. Sammen med partner Wenche Sundt Bendixvold-Ryjord driver han arrangør- og produksjonsselskapet Bjuda på. De presenterte nylig Røros Konserter, for konserter og opplevelser i Røros-regionen som snart skal annonseres.

En stemme i og etter pandemien

Ryjord uttalte seg seinest i Ballade.no forrige uke om sommerens skeive bookinger både med tanke på kjønn, alder og sjangerfordelinger på scenene i trøndelagsregionen: Musikkbransjen selv taper når vi ikke booker kvinner, unge og minoriteter

Han har også levert innlegg med sleivspark til politikere og myndigheter han mente satt på egne privilegier, men opptrådte virkelighetsfjernt ovenfor kulturaktørene som led under pandemien (les den her).