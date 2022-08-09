– Musikkbransjen taper når vi ikke booker kvinner, unge og minoriteter

Mener likestillinga går altfor sakte: Lanserer ny mentorordning for å få en mer blandet befolkning på scenene.

– Det tar alt for lang tid, og i tillegg til at det ikke er bra samfunnsmessig, er det bare musikkbransjen selv som taper på det. Man marginaliserer seg ovenfor kommende generasjoner publikum og går glipp av talent både på nærings- og kunstner-siden, og mister terreng til fordel for helt andre næringer som klarer å være mer inkluderende.

Det skriver daglig leder Thomas Ryjord i den regionale musikkfestivalen Trondheim Calling – og vil være med på å rette opp den gammeldagse tilveksten.

– Som lokal presse i Trøndelag har påpekt gjennom årets festivalsommer, er vi mange år tilbake i utvikling i forhold kjønnsbalansen på festivalplakaten. Da tenker han blant annet på en opptelling Adresseavisen gjorde, der kun 28 prosent av artistene på trønderske festivaler var kvinner – blant headlinerne fant de kun fem kvinner (82 prosent av headlinerne var menn).

Artisten Tora Dahle Aagård oppfordret festivalaktørene til å ta mere sjanser i bookingene sine (sitat Adressa/M24 Steinkjer).

– Noen få i bransjen vår er veldig flinke til å tenke mangfold og inkludering, men det er alt for mange som fortsatt forholder seg for passive til problemstillingen, og helst booker som de alltid har gjort.

1970 ringte og ville ha tidsbildet sitt av musikkutøverne tilbake

– Som en aktør som pusher ny norsk musikk, ønsker vi også å påpeke at programmene også mangler mangfold i andre underrepresenterte minoritetsidentiteter, og det er stort fravær også av yngre musikere, fortsetter Ryjord.

– Kort sagt er det enklere å lykkes i regionen om du er gutt som spiller gitarbasert musikk, enn om du er jente, driver med sjangere som hiphop, eller har innvandrerbakgrunn.

Med et nytt program de kaller Akselerator vil de stimulere til at flere tør å satse på innspilt musikk – som artist, produsent, manager eller som plateselskap.

Prosjektet er for unge og uetablerte i alderen 18–26 år. Kvinner og minoritetsidentiteter som er underrepresentert blir prioritert. Som deltaker får de utdelt en erfaren bransjementor og får være med på faglige samlinger.

I lanseringa av Akselerator skriver Trondheim Calling videre: «Å ha tilgang til rette ressurser i formativ fase har vært ekstremt viktig for suksesshistorier som Highasakite og Aurora og Karpe. Det samme gjelder de mange nye musikkselskap som har blitt stiftet i Norge siste 10 årene. Opplever man å stå helt utenfor bransjen er det tilsvarende vanskelig å ta spranget fra talent til musikk som levevei. Det hjelper heller ikke at den trønderske festivalsommeren er i ubalanse, hvor det er altfor få kvinner, unge musikere og andre underrepresenterte minoritetsidentiteter å se på scenen. Artister og musikere i Trøndelag utgjør en stor del av medlemsmassen i både Creo og TONO (nest størst etter Oslo), men det er lite virkemiddelapparat etablert i Trondheim for å hjelpe de som ønsker å lykkes med egen musikk og regionen skriker etter flere nyetableringer i form av plateselskap, management og artistbyrå. Å legge til rette for en mer heterogen musikknæring i byen er viktig for å bidra til å fjerne de usynlige tersklene for å komme inn i en sterkt konkurransepreget næring og skape et miljø som er mer representativt med regionens faktiske befolkningsgrunnlag.»

Trondheim Calling har fått med seg samarbeidspartnerne Musikkontoret Tempo og Music Norway, og prosjektet er støttet av Sparebank 1SMN, Trøndelag fylke og Trondheim kommune. Søknadsfrist for å være med på programet er 12. september, og man søker på Trondheim Callings nettsider.