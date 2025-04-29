Felles KI-prinsipper fra nordiske musikkorganisasjoner

– Gir klar retning for hvordan KI-tjenester skal respektere musikkrettigheter, og bidra til en ansvarlig og bærekraftig kreativ økonomi, sier Inger Elise Mey i TONO.
Kunstig intelligens endrer raskt hvordan musikk blir laget og brukt. Nå har opphavsrettsorganisasjonene for musikk i Norden gått sammen om felles prinsipper for hvordan teknologiselskaper skal håndtere KI og musikk.
– Disse prinsippene gir klar retning for hvordan KI-tjenester skal respektere musikkrettigheter, og de bidrar til en ansvarlig og bærekraftig kreativ økonomi, sier Inger Elise Mey i TONO.
Organisasjonene som står bak, representerer nesten 250 000 låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag i Norden. De fem selskapene er:
- Stim (Sverige)
- Koda (Danmark)
- Stef (Island)
- Teosto (Finland)
- Tono (Norge)
De felles prinsippene krever at KI-tjenester må ha lisens for:
- Å trene opp KI-modeller med musikk
- Å gjøre KI-verktøy tilgjengelige
- Å bruke KI-generert musikk
Organisasjonene oppfordrer KI-selskaper til å inngå avtaler basert på disse prinsippene. Målet er å sikre at musikkskapere fortsatt har en plass i en verden med kunstig intelligens, samtidig som det legges klare rammer for hvordan musikkrettigheter skal håndteres.