Felles KI-prinsipper fra nordiske musikkorganisasjoner

Kunstig intelligens endrer raskt hvordan musikk blir laget og brukt. Nå har opphavsrettsorganisasjonene for musikk i Norden gått sammen om felles prinsipper for hvordan teknologiselskaper skal håndtere KI og musikk.

– Disse prinsippene gir klar retning for hvordan KI-tjenester skal respektere musikkrettigheter, og de bidrar til en ansvarlig og bærekraftig kreativ økonomi, sier Inger Elise Mey i TONO.

Organisasjonene som står bak, representerer nesten 250 000 låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag i Norden. De fem selskapene er:

Stim (Sverige)

Koda (Danmark)

Stef (Island)

Teosto (Finland)

Tono (Norge)

De felles prinsippene krever at KI-tjenester må ha lisens for:

Å trene opp KI-modeller med musikk

Å gjøre KI-verktøy tilgjengelige

Å bruke KI-generert musikk

Organisasjonene oppfordrer KI-selskaper til å inngå avtaler basert på disse prinsippene. Målet er å sikre at musikkskapere fortsatt har en plass i en verden med kunstig intelligens, samtidig som det legges klare rammer for hvordan musikkrettigheter skal håndteres.

