De fem nordiske musikk opphavsrettsorganisasjonene lanserer i dag felles prinsipper for lisensiering av generativ kunstig intelligens (KI).

Felles KI-prinsipper fra nordiske musikkorganisasjoner

29.04.2025
- Red.

– Gir klar retning for hvordan KI-tjenester skal respektere musikkrettigheter, og bidra til en ansvarlig og bærekraftig kreativ økonomi, sier Inger Elise Mey i TONO.

Kunstig intelligens endrer raskt hvordan musikk blir laget og brukt. Nå har opphavsrettsorganisasjonene for musikk i Norden gått sammen om felles prinsipper for hvordan teknologiselskaper skal håndtere KI og musikk.

– Disse prinsippene gir klar retning for hvordan KI-tjenester skal respektere musikkrettigheter, og de bidrar til en ansvarlig og bærekraftig kreativ økonomi, sier Inger Elise Mey i TONO.

Organisasjonene som står bak, representerer nesten 250 000 låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag i Norden. De fem selskapene er:

  • Stim (Sverige)
  • Koda (Danmark)
  • Stef (Island)
  • Teosto (Finland)
  • Tono (Norge)

De felles prinsippene krever at KI-tjenester må ha lisens for:

  • Å trene opp KI-modeller med musikk
  • Å gjøre KI-verktøy tilgjengelige
  • Å bruke KI-generert musikk

Organisasjonene oppfordrer KI-selskaper til å inngå avtaler basert på disse prinsippene. Målet er å sikre at musikkskapere fortsatt har en plass i en verden med kunstig intelligens, samtidig som det legges klare rammer for hvordan musikkrettigheter skal håndteres.

