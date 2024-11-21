Bel Canto på Rockefeller 20 nov

Bel Canto gjorde sin foreløpig siste konsert på turneen på Rockefeller i Oslo onsdag kveld. Men de håper å kunne spille i Europa neste år. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Bel Canto besøkte Rockefeller etter 18 år – og håper de kan turnere Europa neste år

21.11.2024
Thomas Kolbein Bjørk Olsen

Tromsø-bandet har gjort et knippe konserter i forbindelse med det seneste albumet «Green Crisp Mint» i Norge denne sommeren og høsten. I går kveld avsluttet de turneen i Oslo. Nå ser de mot Europa – igjen.

– Det var overveldende. Vi er overrasket og takknemlige for den positive responsen, sier vokalist Anneli Drecker til Ballade rett etter konserten i det gamle Torggata Bad i Oslo, de siste 40 årene kjent som konsertarenaen Rockefeller.

Anneli Drecker og Nils Johansen (i bakgrunnen, multimusikeren spiller her på elektrisk fele). De to startet Bel Canto i 1985, sammen med Geir Jenssen. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Ballade intervjuet også duoen tidligere i år, da de slapp sitt første album på 22 år.

– Dere har spilt mye på Rockefeller opp gjennom årene. Føles det som hjemme å spille her?

– Ja, jeg vil si det. Det er flere av låtene våre jeg forbinder med konserter vi har gjort her, og jeg ville for eksempel synge “Sun” i kveld, siden det føles som en veldig Rockefeller-låt. Det er absolutt spesielt å spille her, sier Drecker.

Bel Canto på Rockefeller, november 2024. Sist gang var i 2006. Her føler de seg fortsatt som hjemme, sa Anneli Drecker til Ballade rett etter konserten. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Vi spør om growlingen på «Rush» og i den nye sangen «Erlkönig» er inspirert av at bandet spilte på metalfestivalen Midgardsblot i sommer, men det avkrefter hun:
– Jeg kan jo egentlig ikke growle. Så det er slik stemmen min har blitt, ler hun.

– Men jeg har forsket på strupesang og joik, og tatt en kunstnerisk doktorgrad i det, fortsetter hun.
– Growlingen er mest på hobbybasis, men det er veldig gøy. Det var egentlig sånn jeg så for meg at “Rush” skulle være – at den skulle være litt skumlere, og det har den blitt nå, forteller hun om versjonen publikum fikk servert live.

Anneli Drecker sier at hun ikke kan growle, «det er bare stemmen som har blitt sånn». Men hun har nå tatt en kunstnerisk doktorgrad i strupesang og joik, da. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Anneli Drecker og Nils Johansen hadde med seg Jonas Lie Theis på keyboards, Jane Kelly på vokal og Andreas Eriksen på perkusjon i går kveld.

Bel Cantos sammensetning på Rockefeller denne novemberkvelden i 2024, 18 år etter deres forrige konsert på samme scene, bestod av Anneli Drecker på vokal, Nils Johansen på el-fele og gitar, Jonas Lie Theis på keyboards, Jane Kelly på vokal/kor og Andreas Eriksen på perkusjon. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Sistnevnte har spilt med bandet siden 90-tallet, og har notert seg alle konsertene Bel Canto har gjort siden starten. Vi spør hvor mange det faktisk har blitt på Rockefeller.

Etter en kjapp scroll i lista på telefonen hans lander vi på at gårsdagens konsert var nummer 13 i rekken. Men Bel Canto har også gjort flere konserter i nabolokalet på Sentrum Scene, senest i 2018.

Bel Canto hadde med seg Andreas Eriksen på perkusjon. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Eriksen bekrefter at bandet ønsker å spille i utlandet igjen, og prøver nå å nøste opp i gamle nettverk i blant annet Tyskland, Frankrike og Polen for å finne samarbeidspartnere.

Bel Canto har også svart fans på Facebook at de håper å kunne spille i Europa neste år.

Anneli Drecker og Bel Canto håper de kan spille rundt i Europa neste år. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Bandet spilte mye på kontinentet på 80- og 90-tallet, da de ga ut plater på det belgiske plateselskapet Crammed Discs. Bel Canto hadde også base i Brussel en periode, da bandet fortsatt var en trio med Geir Jenssen (komponist og musiker, også kjent som Biosphere, red. mrk.).

Nils Johansen blir omtalt som en multimusiker, og her er han med el-fele. Han var med på å starte opp Bel Canto i 1985. Nå er det bare han og Anneli Drecker igjen fra originalbesetningen. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

I forrige uke ble Bel Canto innlemmet i Rockheim Hall of Fame sammen med Bjørn Eidsvåg og Röyksopp.

