Bel Canto besøkte Rockefeller etter 18 år – og håper de kan turnere Europa neste år

Tromsø-bandet har gjort et knippe konserter i forbindelse med det seneste albumet «Green Crisp Mint» i Norge denne sommeren og høsten. I går kveld avsluttet de turneen i Oslo. Nå ser de mot Europa – igjen.

– Det var overveldende. Vi er overrasket og takknemlige for den positive responsen, sier vokalist Anneli Drecker til Ballade rett etter konserten i det gamle Torggata Bad i Oslo, de siste 40 årene kjent som konsertarenaen Rockefeller.

Ballade intervjuet også duoen tidligere i år, da de slapp sitt første album på 22 år.

– Dere har spilt mye på Rockefeller opp gjennom årene. Føles det som hjemme å spille her?

– Ja, jeg vil si det. Det er flere av låtene våre jeg forbinder med konserter vi har gjort her, og jeg ville for eksempel synge “Sun” i kveld, siden det føles som en veldig Rockefeller-låt. Det er absolutt spesielt å spille her, sier Drecker.

Vi spør om growlingen på «Rush» og i den nye sangen «Erlkönig» er inspirert av at bandet spilte på metalfestivalen Midgardsblot i sommer, men det avkrefter hun:

– Jeg kan jo egentlig ikke growle. Så det er slik stemmen min har blitt, ler hun.

– Men jeg har forsket på strupesang og joik, og tatt en kunstnerisk doktorgrad i det, fortsetter hun.

– Growlingen er mest på hobbybasis, men det er veldig gøy. Det var egentlig sånn jeg så for meg at “Rush” skulle være – at den skulle være litt skumlere, og det har den blitt nå, forteller hun om versjonen publikum fikk servert live.

Anneli Drecker og Nils Johansen hadde med seg Jonas Lie Theis på keyboards, Jane Kelly på vokal og Andreas Eriksen på perkusjon i går kveld.

Sistnevnte har spilt med bandet siden 90-tallet, og har notert seg alle konsertene Bel Canto har gjort siden starten. Vi spør hvor mange det faktisk har blitt på Rockefeller.

Etter en kjapp scroll i lista på telefonen hans lander vi på at gårsdagens konsert var nummer 13 i rekken. Men Bel Canto har også gjort flere konserter i nabolokalet på Sentrum Scene, senest i 2018.

Eriksen bekrefter at bandet ønsker å spille i utlandet igjen, og prøver nå å nøste opp i gamle nettverk i blant annet Tyskland, Frankrike og Polen for å finne samarbeidspartnere.

Bel Canto har også svart fans på Facebook at de håper å kunne spille i Europa neste år.

Bandet spilte mye på kontinentet på 80- og 90-tallet, da de ga ut plater på det belgiske plateselskapet Crammed Discs. Bel Canto hadde også base i Brussel en periode, da bandet fortsatt var en trio med Geir Jenssen (komponist og musiker, også kjent som Biosphere, red. mrk.).

I forrige uke ble Bel Canto innlemmet i Rockheim Hall of Fame sammen med Bjørn Eidsvåg og Röyksopp.