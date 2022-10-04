Anneli Drecker og Ketil Bjørnstad

NY HOTELLPLATE: Den forrige var inspirert av Lars Saabye Christensens hotellopphold. Igjen synger Anneli Drecker (t.v.) hotell- og reiserelaterte tekster til musikk av Ketil Bjørnstad (t.h.).(Foto: Bjørn Opsahl)

Jazz

Christensen, Drecker, Bjørnstad rider igjen

04.10.2022
Siri Narverud Moen

Tre artister som også er venner. Ny singel fra Anneli Drecker, Lars Saabye Christensen og Ketil Bjørnstad varsler album – sin andre «hotellplate» sammen.

Det har gått 44 år siden Ketil Bjørnstad møtte Lars Saabye Christensen for første gang. Sammen har de skapt musikk tidligere, også med Drecker på vokal. Suite of Poems ble utgitt i 2018, og det er ikke noe tvil om at samarbeidet ga suksess. Det skriver Grappa musikkforlag i en pressemelding når singelen My Suitcase and Me fra Between Hotels and Time kom ut i helga.

Anneli Drecker er blant annet kjent fra det elektroniske drømmepopbandet Bel Canto. På denne utgivelsen er det et veldig annet musikalsk uttrykk, med kun piano som akkompagnement. Drecker sin vokal er full av kontraster – noen ganger lett, lys og luftig, andre ganger varm og jorda, som de beskriver i presseskrivet.
– Melodien er så til de grader skrevet for Anneli Drecker. Allerede første gang vi sto på scenen sammen, under Vossajazz i 2000, skjønte jeg at jeg hadde funnet en sanger som fullt ut skjønte hvor jeg ville med mine melodier, ja, som videreførte dem med sitt unike nærvær og sin helt spesielle vokalkunst. Vi sang «My Suitcase And Me» inn på første forsøk. Hadde ikke øvd sammen på den en gang. Vi bare visste så godt, begge to, der i Propeller studio, hvor vi ville, sier Ketil Bjørnstad i pressemeldinga.

Forfatter og poet Lars Saabye Christensen er anerkjent i både inn og utland for sine tekster, og har også vært tekstforfatter for mange musikkprosjekter tidligere.

– Jeg kan jo si, som komponist i denne sammenhengen, at teksten til Lars traff meg med full kraft. I diktet bønnfaller dikteren sin egen koffert om ikke å forlate ham. Det var så mye mer han hadde ønsket å gjøre her i livet. Jeg tror alle som har levd en stund, eller som er rammet av sykdom, kan gjenkjenne denne lengselen etter det tapte, forteller Bjørnstad. Forfatteren han snakker om har overlevd kreft.

Albumet Between Hotels and Time kommer 21.oktober.

