Ballade video spesial: Bel Canto i bakspeilet

Vi unner oss litt video-nostalgi med Bel Canto. Og snakker om den beste videoen de aldri laget.

Bel Canto er tilbake med Radiant Green, deres første album på 22 år. I den anledning har Ballade hatt en samtale med kjernen i duoen, Nils Johansen og Anneli Drecker. Det intervjuet kan du lese her.

Samtidig fikk vi også lyst til å titte litt bakover i speilet. Bel Canto var også et barn av video-alderen, som blomstret opp med MTV på 1980-tallet. De laget ikke så mange musikkvideoer, men de er til gjengjeld ganske fine – og dokumenterer særlig den tidlige perioden da Geir Jenssen fra Biosphere var en viktig del av bandet.

BEL CANTO: A Shoulder to the Wheel

«A Shoulder to the Wheel» er det fjerde kuttet på andrealbumet Birds Of Passage, og ble også gitt ut som single av belgiske Crammed Discs i 1990.

– Den beste videoen vår ble det dessverre aldri noe av. Vi skulle dra til Bombay for å spille den inn med Erik Poppe som regissør. Men så fikk vi ikke støtte, noe Erik ble veldig sur over, fordi han alt hadde lagt ned masse arbeid.

– Det var til den låten som nettopp heter «Bombay», som er på Magic Box fra 1996. Vi hadde også planer om å lage video til «Unicorn» fra Shimmering Warm And Bright, men det ble heller ikke noe av.

BEL CANTO: Birds of Passage

Det ble derimot skapt en video til «Birds Of Passage», tittelkuttet til albumet fra 1989. Den var nok med på sementere bildet av Bel Canto som tre musikalske askeladder fra det fjerne nord – og som forløpere for den norske og nordnorske elektronika-scenen.

– «Birds Of Passage» er nok den mest legendariske videoen vår, sier Anneli Drecker i dag. – Den ble filmet en ekstremt kald dag i Tromsø. Jeg får fortsatt neglebitt når jeg ser på den.

BEL CANTO: Blank Sheets

– Jeg har hele tiden forbannet meg selv for at jeg ikke har tatt en filmutdanning, forteller Anneli Drecker. – Jeg har så mange visuelle ideer for musikken vår. Det er vanskelig å få en musikkvideo til å samsvare med de indre bildene en selv har.

– Samtidig lever jo videoene på egenhånd. Og med tiden skjønner man kanskje litt mer av hva visjonene til regissøren var. Du må i grunnen bare stole på folk, om de er regissører eller eksterne produsenter.

– Vi har ikke lagd noen videoer til Radiant Green. Men det er jo ikke for sent, heller. Kanskje det kommer?

BEL CANTO: Shimmering, Warm, & Bright (Live 1991 Rockefeller)

Videoen over er et konsertopptak, hentet fra feiringen av de første 150 utgavene av Musikkavisen Puls. Denne konserten var undertegnede med på å ta initiativ til, med et tverrsnitt av etablerte og mer ferske artister fra denne tiden. Den kan sees på denne lenken fra NRK.

Alt i 1987 lagde Erik Meyn og Jan Ottar Bjørkelund en 20 minutters presentasjon av Bel Canto kalt «Ny adresse Brussel». Den kan du se her. Bel Canto medvirket i 1994 også i kinofilmen Stein & stjerner, som dokumenterte rocketurneen Sirkus Midgaard. Der medvirket også DumDum Boys.

Bel Canto fikk også sitt eget program i NRKs musikkprogramserie «Månelyst» (1994-95), med en-til-en-intervjuer med programleder Nina Eliassen Brym og musikkinnslag, både live i studio og i video-format. Se programmet her.

BEL CANTO: Rumour

I 1996 kom albumet Magic Box, som ble gitt ut på et underselskap av giganten Warner Music. Da var det snakk om en større lansering i USA og Europa, som vel aldri helt tok av. Samtidig fikk både Anneli og Nils sine første barn på denne tiden.

– Vi hadde jo Per Eirik Johansen som manager. Han «glemte» å fortelle plateselskapet at jeg var høygravid, da vi skulle spille inn videoen til «Rumour». Regissøren het Fred Stuhr, og tok det veldig bra. Men det var jo merkelig å være i all glamouren i Hollywood, syv måneder på vei. Jeg følte meg som Mummimamma – og veldig, veldig nordnorsk.

– Fred var grundig og energisk, og hadde lange forberedende samtaler med oss i forkant, sier Nils Johansen. – Dessverre døde han i en trafikkulykke, ikke så lenge etter at videoen kom ut.

Bel Canto er bekreftet til følgende konserter den kommende tiden: Festspillene i Bergen (29. mai), OverOslo (20. juni), Bukta i Tromsø (19. juli) og Midgardsblot i Horten (17. august).