Drecker årets festivalkomponist

Anneli Drecker har travle dager for tiden. Opptatt som hun er med a-has verdensturne der hun korer, synger duett med Morten Harket og spiller tamburin. Men tro ikke at den driftige norske pop-personligheten nøyer seg med dette. Under festspillene i Nord-Norge denne og kommende uke, virker hun som festivalkomponist og opptrer i tre forskjellige sammenhenger.

Den utflyttede tromsøværingen, Anneli Drecker, opptrer med Ketil Bjørnstad og Jan Bangs «Grace» torsdag 27.juni. Bestillingsverket «Memorium» som hun selv har komponert og vil fremføre blant annet sammen med Cikada Strykekvartett har premiere førstkommende søndag. I tillegg avslutter hun musikkuken sammen med Bel Canto neste lørdag.

Festspillene i Nord-Norge åpner denne uken. Nok en gang er det en av landsdelens egne musikere som får det ærefulle oppdraget med å stille som festivalkomponist. Denne gangen er det en av de mest karismatiske og egensindige sangerinnene fra Tromsø som settes i fokus. Drecker er mest kjent for eterisk popmusikk med bandet Bel Canto. Gruppen stod for vakker sang og sart, tidvis nesten sakral atmosfæriske poptoner i en musikalsk tradisjon hvor plateselskapet 4AD og artister som Dead Can Dance og Cocteu Twins har vært ledende skikkelser. Tromsøværingene som måtte til Belgia og Crammed Disc for å få lov til å slippe skiver kombinerte de sofistikerte harmoniene med 1980-tallets catchy poptoner og periodevis stor interesse for verdensmusikk i sin helhet. Etter kritikerfavorittene «White Out Conditions»(1987) og «Birds of Passage» (1990) kom det nasjonale gjennombruddet med «Shimmering Warm and Bright» i 1992. Etter dette har Bel Canto vært en mer eler mindre skarpt lysende stjerne på den norske himmelsfære. Før dette hadde Drecker i ung alder gjort seg bemerket som skuespiller. Nå har hun også debutert som soloartist gjennom det mer eksperimentelle og lekne albumet «Tundra» fra i fjor. Men ferskest er Bel Canto-platen «Dorothy`s Victory» sammen med sin trogne makker Nils Johansen.

Årets festspillkomponist Anneli Drecker har med seg et stjernelag av musikere når hun fremfører årets bestillingsverk til Festspillene i Nord-Norge, «Memorium».

Verket er i følge Anneli Drecker en musikalsk reise mellom to verdener – den våkne tilstand og drømmetilstand med elementer av humor, lengsel, romantikk og dramatikk. Kontrastene mellom tilstandene illustreres musikalsk ved å være mer konkrete eller abstrakte.

Hun har med seg Sindre Hotvedt på keyboard og trekkspill, Aslak Dørum på bass, Bjørn Charles Dreyer på gitar, Gaute Barlindhaug med samples/programmering, Jane Kelly på vokal, Rune Arnesen på perkusjon og Cikada Stykekvartett.

Hun har de siste årene vært med trioen ute på konserter som korist og sanger. Under festspillene i Nord-Norge har hun et stramt program. Drecker skal være med a-ha helt til åpningshelga for festspillene, hvor hun kommer til Harstad for å fremføre bestillingsverket førstkommende søndag i Storsalen i Harstad Kulturhus. Deretter drar hun til Royal Albert Hall hvor a-ha har konsert tirsdag 25. juni. Dagen derpå er hun tilbake i Harstad for å forberede framføringen av «Grace», med Ketil Bjørnstad og Jan Bang som fremføres i Lillesalen i Harstad Kulturhus torsdag. Lørdag 29.juni avslutter hun uka med Bel Canto-konsert i Nordic hall i festspillbyen.