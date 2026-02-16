Brat publikum

KVINNER, MED FLERE, PÅ FØRSTE RAD: Øya, der Charli XCX spilte i fjor, har både kvinner og menn blant sine bookere. Det er fortsatt kjønns-ubalanse om man ser på hele feltet av dem som setter musikken på scenene. Dette kommer fram i NKA sin undersøkelse.(Foto: Øyafestivalen/Helge Brekke)

AktueltBransjen

Har telt kjønn blant konsertbookere

Publisert
16.02.2026
Skrevet av
- Red.

Norske Kulturarrangører har spurt egne medlemmer. Blant bookingbyråene finner de flest menn, over 80 prosent.

En rapport fra Norske Kulturarrangører (NKA) viser en tydelig kjønnsmessig skjevfordeling innen store deler av arrangør- og bookingleddet.

Blant NKAs medlemmer som har svart på kartleggingen, har fire av fem kategorier menn i flertall, og særlig innen festivaler, helårsarrangører og bookingbyråer. Der ligger andelen menn stabilt mellom 65 og 83 prosent. Det skriver NKA på sine nettsider.

Festivaler og helårsarrangører havner omtrent likt, med henholdsvis 36,2 og 35,1 prosent kvinner. Skjevest ut i undersøkelsen kommer bookingbyråene, hvor bare 16,6 prosent av bookingagentene er kvinner, i følge arrangor.no.

– Dette bekrefter en tendens vi har mistenkt, men ikke hatt faktiske tall på tidligere: Det er stadig en kjønnsmessig skjevfordeling innenfor bookingfunksjonen. Dette er en sentral og premissleverende rolle hos enhver kulturarrangør, som tradisjonelt sett har vært forbundet med menn. Resultatene fra kartleggingen antyder at det fremdeles finnes barrierer vi ikke har klart å bygge ned, og at vi i mange tilfeller fortsatt har en jobb å gjøre i rekrutteringsarbeidet fremover, sier daglig leder i NKA, Siri Haugan Holden. 

Faksimile fra Norske Kulturarrangørers Facebook-side. Bildet er tatt under en debatt om kjønnsbalanse i booking på Trondheim Calling i slutten av januar. (Foto: Ina Stenvig)

kjønnsbalanseNorske kulturarrangørerSofie Søndervik Sæther

SOFIE DEATHMAN BERLIN 03A FOTO THOMAS KOLBEIN BJORK OLSEN BERLINKONTOR 37075cf7be

– Vi kan ta oss alle frihetene som manneband kan

– Jeg har noen kjepphester når det kommer til fordelingen av penger mellom menn og kvinner i bransjen. Derfor spiller...

BIT20 Ensemble

– Ingen penger uten god kjønnsbalanse

BIT20 Ensemble i Bergen vil ha krav til bedre likestilling i kulturlivet.

BIT20 framfører, Trond Madsen til høyre

Orkestrene: Vi er ikke gode nok på kjønn

Tre prosent av musikken hos norske orkestre er skrevet av kvinner. – Uproblematisk å ha 50/50 kjønnsbalanse på repertoaret, mener...

Okay Kaya

Så vanskelig er det ikke.

Hva om likestilling på festivalene bare var…helt vanlig?

Åse Kleveland, Kari Bremnes

8. mars: Åse & Kari & Turid & Reidar & Radka

Redaksjonen plasserer honnør i anledning kvinnedagen.

Maiken Lien Jørgensen Hilmarfestivalen

Maiken Lien Jørgensen ny leder for Hilmarfestivalen

Folkemusikk- og folkedansfestivalen i Midt-Norge vil posisjonere seg som kulturarvfestival.

Maria Toresen Foto: Ryan Ahern

Rævspark-stipend til Maria Toresen

Visesangeren fra Stavanger får 30 000 og turné.

Sølvguttene

Kulturpris til Sølvguttene

Guttekoret har sunget julen inn i mange år. Nå får Sølvguttene Oslo bys kulturpris for sin innsats for landets og...