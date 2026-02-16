Har telt kjønn blant konsertbookere

Norske Kulturarrangører har spurt egne medlemmer. Blant bookingbyråene finner de flest menn, over 80 prosent.

En rapport fra Norske Kulturarrangører (NKA) viser en tydelig kjønnsmessig skjevfordeling innen store deler av arrangør- og bookingleddet.

Blant NKAs medlemmer som har svart på kartleggingen, har fire av fem kategorier menn i flertall, og særlig innen festivaler, helårsarrangører og bookingbyråer. Der ligger andelen menn stabilt mellom 65 og 83 prosent. Det skriver NKA på sine nettsider.

Festivaler og helårsarrangører havner omtrent likt, med henholdsvis 36,2 og 35,1 prosent kvinner. Skjevest ut i undersøkelsen kommer bookingbyråene, hvor bare 16,6 prosent av bookingagentene er kvinner, i følge arrangor.no.

– Dette bekrefter en tendens vi har mistenkt, men ikke hatt faktiske tall på tidligere: Det er stadig en kjønnsmessig skjevfordeling innenfor bookingfunksjonen. Dette er en sentral og premissleverende rolle hos enhver kulturarrangør, som tradisjonelt sett har vært forbundet med menn. Resultatene fra kartleggingen antyder at det fremdeles finnes barrierer vi ikke har klart å bygge ned, og at vi i mange tilfeller fortsatt har en jobb å gjøre i rekrutteringsarbeidet fremover, sier daglig leder i NKA, Siri Haugan Holden.