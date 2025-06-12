Så vanskelig er det ikke.

12.06.2025

Hva om likestilling på festivalene bare var…helt vanlig?

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner.

Av Piknik i Parken v/Peer Osmundsvaag, Marit Soldal og Ann Kristin Kreutz

 

I dag åpner vi portene til vår ellevte utgave av Piknik i Parken. Vi gleder oss til å igjen fylle Sofienbergparken med musikk, mennesker og sommerstemning.

Og som alltid: med en lineup bestående av det vi mener er noe av det mest interessante og inspirerende akkurat nå. Et program som speiler publikummet vårt.

Halvparten av artistene våre i år er kvinner. Det burde ikke være oppsiktsvekkende. Men fortsatt opplever vi at det må sies høyt. Ikke fordi vi vil ha applaus, men fordi det fremdeles er nødvendig å vise at det går an. For å vise bransjen at det faktisk ikke er så vanskelig.

I 2024 gjorde NRK en opptelling av artistkjønn på norske festivaler. Resultatet var nedslående: Bare 30 prosent av artistene var kvinner. I år stiller for eksempel Stavernfestivalen med tre kvinner på plakaten – av tretti artister. Det er ikke bare et tall – det er et signal. Et signal til unge jenter om at scenen kanskje ikke er for dem.

Hos Piknik i Parken har vi aldri hatt et Excel-ark som krever 50/50. Vi har ikke kvotert. Vi har bare lyttet. Vi har gjort det vi alltid har gjort: booket det vi elsker, det vi tror på, det vi mener fortjener en scene. Hadde det gitt en fullstendig skjev kjønnsbalanse, ville vi gått noen runder med oss selv. Det er ikke mer komplisert enn det.

For vi vet at det ikke bare handler om headlinere og hvem som topper plakaten. Det handler om rekruttering.

Om hvilke artister som får sjansen til å stå på scener tidlig i karrieren. Om hvem som blir satset på. Og om hvem som ikke blir det. Vi kan ikke rope etter kvinnelige headlinere hvis vi ikke samtidig bygger dem opp.

Ja, det finnes sjangre der kjønnsbalanse fortsatt er en reell utfordring. Men i den brede popsjangeren finnes det ingen gode unnskyldninger lenger. Talentene er der. Publikum er der.

Det som mangler, er viljen.

I år kan du komme til Piknik i Parken og oppdage artister som ULD, synge med på Aurora, og drømme deg bort med Okay Kaya. Målet vårt er at du kommer for én artist – og drar hjem med ti nye favoritter.

Og vi sier det med like stor selvfølgelighet som vi booker: Kjønnsbalanse i musikken er ikke vanskelig. Det er egentlig ganske enkelt. Så til resten av bransjen: Hva venter dere på?

 

Relaterte saker

Sarah Camille Spellemann

Spellemannpriser til Sarah Camille, Okay Kaya og Ivan Ave

Spellemannprisene i klassene barnemusikk, indie/alternativ og RnB/soul ble delt ut i dag. Vi har samlet bakgrunnsstoff, artikler, noen anmeldelser og...

Okay Kaya Bylarm

Så mye mer enn okay, Kaya

Det koster å stå på scenen. Det koster å leve. Bylarmfestivalens viktigste framføring var veldig god og litt vond å...

Okay Kaya

Ballade Video XXIII: – Pust. Aldri, aldri hold pusten

Okay Kaya! Okay SA Zeiner! Okay Daniel Kvammen! Og resten er ok, de også!

Flere saker

Alfons Karabuda Foto: Johan Olsson

Ny europeisk åndsverklov lagt frem

Europeiske rettighetsorganisasjoner er fornøyde med EU-kommisjonens forslag til opphavsrettdirektiv.

Lars Vaular

Fra selvskryt til selvransakelse

Når hiphopen stagnerte, måtte man tenke nytt. Løsningen ble å rappe om farskap, sosial angst og “Macern”-måltider, mener rapforsker Even...

Musikkredaktører med innspill til NOU om musikkfeltet – august

Musikkredaktører sammen om NOU-innspill: – Om musikken skal være levedyktig, må også musikkredaksjonene være det.

Redaktørene i Kontekst, Folkemusikk, Jazznytt og Ballade har undertegnet et felles innspill til Musikkutvalget, som neste år skal levere musikkfeltets...