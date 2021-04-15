Spellemannpriser til Sarah Camille, Okay Kaya og Ivan Ave

Spellemannprisene i klassene barnemusikk, indie/alternativ og RnB/soul ble delt ut i dag. Vi har samlet bakgrunnsstoff, artikler, noen anmeldelser og flere musikkvideoer om og med prisvinnerne fra arkivet vårt.

Tre av årets Spellemannpriser ble delt ut i dag, en oppvarming til morgendagens Spellemannshow, som NRK kaller det.

Prisene var i klassene barnemusikk, indie/ alternativ og RnB/soul. Sistnevnte klasse er en av to kategorititler som er nye av året, etter at «urban» fikk mye kritikk som kategori og sjangerbetegnelse i fjor sommer. «Hiphop» og «RnB/soul» heter de to kategoriene som erstatter den omdiskuterte «Urban»-klassen.

Poet, sanger og forteller Sarah Camille vant prisen i klassen barnemusikk for plata Spor av dråper og røde nebb. Prosjektet startet med den nå nedlagte statlige musikkinstitusjonen Rikskonsertene tilbake i 2014, da produksjonen var del av grunnlovsfeiringen Grunnlove (Ballade anmeldte konsertforestillingen den gangen, les den her). Siden har Sarah Camille turnert med materialet på skolekonserter i Den kulturelle skolesekken, og nå har albumet fått den kanskje fremste utmerkelsen plateutgivelser kan få her til lands.

Sarah Camilles poesi omtales som personlig, «med et blikk innover og utover mot verden», og med et uttrykk som forener slam-poesi, fortelling og musikk. Sarah Camille har stått på mange scener i Norge og utlandet, blant annet på festival på Cuba, på slampoesi-VM i Paris, markeringen av Alf Prøysens 100 årsjubileum på Det Norske Teatret, og ikke minst hatt forestillinger i store og små gymsaler rundt om i landet. Prisen ble delt ut på NRK Super i dag tidlig, og på Facebooksiden sin sier Sarah Camille dette om å vinne Spellemann for Spor av dråper og røde nebb:

Dette prosjektet har vært en fantastisk reise som startet med Rikskonsertene. Vi har hatt så mange fine møter med barna i publikum! En stor glede at albumet har blitt så godt mottatt Vi er så takknemlige, tusen takk



Okay Kaya mottok torsdag ettermiddag Spellemannprisen for plata Watch This Liquid Pour Itself, i kategorien indie/alternativ. Albumet ble gitt ut av plateselskapet Jagjaguwar, som også distribuerer musikken til legendariske Bon Iver. Okay Kaya, eller Kaya Wilkins, ble født i New Jersey i USA, men vokste opp på Nesoddtangen utenfor Oslo. Hun har laget musikk siden tenårene, og skriver og produserer musikken sin selv. Musikken omtales som «melankolsk pop med et mykt hint av indie», og det anerkjente musikkmagasinet Pitchfork skrev om henne i 2018 at «Kaya Wilkins escapes music-industry servitude and speaks truth on her own terms in a frank, often melancholy bedroom-pop debut leavened by diaristic sarcasm».

Ballade har presentert flere av Okay Kayas musikkvideoer i Ballade video; videoene til låtene «Ascend and Try Again», «Baby Little Tween» og «Psych Ward», begge fra dette Spellemannvinnende albumet. Ballade anmeldte også konserten Okay Kaya holdt under Bylarm 2020, rett før pandemien førte til langtidsstengte konsertarenaer. «Så mye mer enn okay, Kaya», skrev Ballades Siri Narverud Moen etter konserten, som hun oppsummerte slik: «Det koster å stå på scenen. Det koster å leve. Bylarmfestivalens viktigste framføring var veldig god og litt vond å overvære».

Da Ivan Ave vant Bendiksenprisen i 2019 fortalte han dette til Ballade:

– Pengene skal jeg legge inn i det nye albumet jeg har på gang. Jeg har en rød tråd i karrieren min, som handler om å knytte bånd globalt, med produsenter, artister – ut fra Oslo og inn i andre musikkmiljø rundt i verden. Dette tenker jeg er viktigere enn noen gang, med så mye fascisme og andre harde politiske vinder ute i verden. Jeg skal fortsette å lage musikk. Jeg skal fortsette å knytte bånd.

Det nye albumet Ivan Ave hadde på gang den gangen er Double Goodbyes, som han i dag ble tildelt Spellemann for i kategorien RnB/soul. Prisen ble overrakt i en sending på NRKP3 torsdag ettermiddag. Rapperen, sangdikteren og artisten fra Vinje i Telemark har fått strålende kritikker både her hjemme og ute for albumet, og Stavanger Aftenblad kalte det rett og slett perfekt: «Takk til Ivan Ave, for å ha lagd et perfekt rap- og RnB-album. (…) Originale tekster, med en flow som de fleste rappere bare kan drømme om. Dette er en fryd for øret, sjela og kroppen.» I Ballade video kan du se musikkvideoene til låtene «Triple Double Love» og «Guest List Etiquette» (med Joyce Wrice), begge fra det Spellemannvinnende albumet Double Goodbyes.

Utdelingen av en rekke av prisene til Spellemann er i år spredt utover hele uka opp mot selve NRK TV-sendingen fredag 16. april. Åtte priser skal deles ut denne uken, og de to som gjenstår er klassene viser (deles ut i Nitimen på P1 fredag 16. april kl. 10.30) og låtskriver (i Kulturstripa fredag 16. april mellom kl. 14 og 15). Disse utdelingene vil også bli vist i TV-sendingen på fredag, opplyser NRK. Her kan du lese mer om Spellemann 2020.