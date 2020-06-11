Spellemannprisen erstatter «Urban» med to nye kategorier

«Hiphop» og «RnB/Soul» skal erstatte den omdiskuterte «Urban»-kategorien.

Tidligere denne uken annonserte Spellemann at de ville slutte å bruke «Urban» som en av sine priskategorier.

– Det siste Spellemann ønsker er å oppfattes som stigmatiserende. Vi har derfor besluttet at kategorien «Urban» ikke vil bli benyttet fremover. Hva den vil bli erstattet med, kommer vi tilbake til når vi tar en helhetlig gjennomgang av kategoriene for Spellemann 2020, sa styreleder i Spellemann og direktør i IFPI Norge, Marte Thorsby da.

Det er nå klart at «Hiphop» og «RnB/Soul» skal erstatte kategorien «Urban» når Spellemannprisen neste år arrangeres for 49. gang, skriver Spellemann i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Kategorier og reglement for Spellemann 2020 offentliggjøres i forbindelse med åpning av påmelding, opplyser Spellemann i meldingen.