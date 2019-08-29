Bendiksenprisen til Ivan Ave

Rapperen Ivan Ave ble torsdag kveld hedret med Bendiksenprisen av sine artistkollegaer. Årets prisvinner mottar 100 000 kroner, og er ifølge juryen «et unikt musikalsk talent innen norsk hip-hop».

Juryen sier videre:

Årets prisvinner tar oss med inn i et spennende musikalsk univers som både er utfordrende og tilbakelent. Årets vinner har allerede opparbeidet seg et rykte internasjonalt, og har tatt med seg musikken sin til klubber og festivaler over hele verden. Uttrykket er tidløst og stilsikkert, og det er en kulhet og selvsikkerhet i det musikalske uttrykket som vi sjelden ser blant norske artister. Han kombinerer med letthet amerikansk vestkyst-rap og smooth jazz à la blue note med en hip-hop-attitude som kler det urbane uttrykket han presenterer. Det er sjarmerende, det er dansbart og det er en fantastisk flow.

– Det er utrolig stas bare å bli nominert med denne gjengen, og veldig overraskende å vinne prisen. Å vinne en pris fra artistkollegaer er en stor anerkjennelse og et godt ansvar å kjenne på, sa telemarkingen Ivan Ave ved prisutdelingen torsdag kveld.

– Pengene skal jeg legge inn i det nye albumet jeg har på gang. Jeg har en rød tråd i karrieren min, som handler om å knytte bånd globalt, med produsenter, artister – ut fra Oslo og inn i andre musikkmiljø rundt i verden. Dette tenker jeg er viktigere enn noen gang, med så mye fascisme og andre harde politiske vinder ute i verden. Jeg skal fortsette å lage musikk. Jeg skal fortsette å knytte bånd.

Ivan Ave var nominert sammen med Boy Pablo, GURLS, Thea Hjelmeland og Pom Poko.

Ivan Ave debuterte med albumet Helping Hands i 2016. Allerede året etter fulgte han opp med andrealbumet Every Eye, som både ble nominert til Spellemann i klassen Urban, og som han mottok Edvard-prisen 2018 i klassen «Utfordrer» for.

Fra artister til artister

GramArt feirer 30 år i år og er landets største interesseorganisasjon for norske artister og har 3000 medlemmer innen alle sjangre og fra hele landet. Juryen for prisen er GramArts styre som består av artistene Ivar S. Peersen (styreleder), Harald Sommerstad, Karin Park, Anne Lise Frøkedal og Daniel Nordgård. Varaer er Tatiana Palanca, Kate Havnevik og Terje Tysland.