Forfatter: Jan-Olav Glette

Årabrot
Populærmusikk

Utenfor komfortsonen

Støyende uharry, ikke macho og langt fra melodibaserte, men kompromissløse så det holder. Årabrots mørke univers snur ryggen til moter...

Sudan Dudan (Foto: Nils Røine/Telemarkfestivalen)
Folkemusikk

Enkelt, avansert og fyrig kåthet

RAPPORT: Folkelarm ga den nysgjerrige musikkvenn som våget å vandre inn på nye stier et utall organiske bevis for melodifølelse...

FolkeLarm logo 2008 (tre)
Folkemusikk

Eggende mangfold for de få

KOMMENTAR: Folkemusikk i all sin bredde og allsidighet preget et utvalg av hovedstadens konsertscener under Folkelarm. De få som fant...

Inga Juuso bak (Foto: Kjartan Herje)
Bransjen

Inga Juuso: Musikalske naturportretter

INTERVJU: Inga Juuso synes det er fantastisk med den store oppmerksomheten Duolva Duottar fikk i etterkant av «Norske Talenter», og...

Hilde Bjørkum bak 2008 (Foto: Bent Are Iversen)
Bransjen

Folkelarm: – En feiring av folkemusikken

INTERVJU: I dag og utover helgen samles den nordiske folkemusikkbransjen i Oslo til det kombinerte bransjeseminaret og publikumsfestivalen Folkelarm. På...

Nils Petter Molvær Punkt (Foto: punktfestival.no)
Jazz

Hinsides bop

INTERVJU: Sulaværingen Nils Petter Molvær snakker varmt om Punktfestivalen som en inkluderende og åpen festival som tar høyde for innspill...

Unni Løvlid
Folkemusikk

Folkemusiker på evig reise

INTERVJU: – Jeg må ha det slik at jeg gjør forskjellige ting, opplever ulike saker og treffer ulike mennesker hele...

Brian Eno pressekonf foran (Foto: Arild Danielsen)
Kunstmusikk

Å ivareta det uforutsigbare

PUNKTRAPPORT: – Det at folk har evne til å ta til seg kunst som krever litt mer anstrengelse og konsentrasjon...

Splashgirl trio (Foto: Iver Gjendem/Birgitte Heneide)
Jazz

Skjønnhet og svermeri

KONSERTRAPPORT: Dikotomier og begrepsfestelse på den ene siden og musikalsk hengivelse og lidenskap på den andre. Dette var gjennomgangsmelodien under...

Jan Bang punkt bak (Foto: Arild Danielsen)
Folkemusikk

Lys og multimedia ga en ny dimensjon

KOMMENTAR: Kristiansands Punktfestival setter stadig sterkere merker på den internasjonale jazzscenen og blir møtt med økende interesse fra arrangører, medier...

Brian Eno pressekonf bak (Foto: Arild Danielsen)
Populærmusikk

Treg kunst for alle sanser

FESTIVALRAPPORT: Punktfestivalen startet spektakulært fredag med Brian Enos audiovisuelle utstilling 77 Million Paintings for Punkt i Sørlandets Kunstmuseum, og Jon...

Åshild Vetrhus 2 (Foto: Yina Chan)
Folkemusikk

– Viktig samarbeid mellom improvisasjon og folkemusikk

INTERVJU: Sentrale norske folkemusikere som Nils Økland, Unni Løvlid og Vidar Lande står i spissen for et nytt og spennende...

Brian Eno 77MillionPaintings (Foto: punktfestival.no)
Kunstmusikk

Audiovisuell skaperkraft på Sørlandet

INTERVJU: På spektakulært vis og med stor kraft inntar lydkunsten og det audiovisuelle Sørlandet de kommende dagene. En imponerende rekke...

Lee Ranaldo08/Foto: Jasmina Kemura
Populærmusikk

Safe as Milk 2008: En reise i subkulturelle uttrykk

KOMMENTAR: To ørsmå øyeblikk av pur magi og musikalsk omslutning sørget for at Safe as Milk-festivalen ikke bare ble en...

Sten Ove Toft08/Foto: Jasmina Kemura
Populærmusikk

Safe as Milk: – Et spøkelse i egen by

FESTIVAL: Til tross for relativt god oppslutning fra publikum, setter ikke Safe as Milk noe tydelig preg på Haugesund som...

Lee Ranaldo (Foto: presse safe as milk.org)
Populærmusikk

Headlinerfri sjøsprøyt og vaffelimprovisasjon

INTERVJU: – Vi ser det vel egentlig som en selvfølge at det er viktig å utfordre og overraske vårt publikum....

Moldejazz logo
Jazz

Jazztipendiat 2008 – 250.000,- til Kim Myhr

På Moldejazz ble det offentliggjort at gitarist og komponist Kim Myhr er SpareBank 1 SMN JazZtipendiat 2008.

Kammerutstilling Per Gisle Galåen
Populærmusikk

Ti år gammel melk i Haugesund

INTERVJU: – Kunst på festivaler kan bli noe man trasker forbi på vei til noe annet, eller det kan bli...

Fra forestillingen «Dreamweaver» 1
Populærmusikk

Drømmeveverens erkjennelse

David Chocron vevde sammen fortellinger og personligheter og fant erkjennelse i nitti minutter lange ”Dreamweaver” på Kristiania Teater lørdag kveld....

Ane Brun (Foto: Anders Widlund)

Ane Brun på tur med nytt materiale

Fredag går den svenskbosatte norske folksangerinnen Ane Brun inn i en ni datoer lang Norgesturnè sammen med strykerne i DMF...

Erik Honoré 2 (foto: Christian Elgvin)
Jazz

Punkt06: – Håper på balansert økonomi

Erik Honore og Jan Bang i Punktfestivalen sier seg strålende fornøyde med årets arrangement. Honore mener den uformelle og avslappede...

Helge Sten – Punkt 06 (Foto: Jan Olav Glette)
Jazz

Punkt 06: Øyeblikk av skaperglede

I denne artikkelen tar Ballades utsendte tak i noen av de nye kunstneriske uttrykkene og det pedagogiske opplegget på årets...

Anja Garbarek – Punkt 06 (Foto: Jan Olav Glette)
Bransjen

Punkt 06: Vitalitet og nyskapning

Punktfestivalen på Agder Teater i Kristiansand, fra torsdag 24. til lørdag 26.august, leverte mange bevis for egenarten, styrken og nyskapningen...

JR Ewing sittende (Jørgen Gomnæs)
Populærmusikk

En Roskilde-drøm går i oppfyllelse for JR Ewing

Blant de første klare artistene til årets Roskildeprogram finner vi det fremadstormende norske hardcorebandet JR Ewing. – Siden jeg dro...

Darkthrone – fv: Nocturno Culto og Fenris (Foto: www.moonfog.no)
Bransjen

Skråblikk på det norske musikkparnasset – del 3

I dette siste skråblikket på norsk musikkliv og norsk musikkpresse, tar Jan-Olav Glette blant annet for seg hvordan festival- og...

Cikada tutti
Bransjen

Skråblikk på det norske musikkparnasset – Del 2

Er den norske selvtillitten fremdeles for liten? Er mishagsytringene mot priser til Cikada og Maja Ratkje m.flere kun uttrykk for...

Truls Mørk
Bransjen

Blandet respons for Stavangers kammermusikk-åpning

Den tolvte internasjonale kammmermusikkfestivalen i Stavanger åpnet i går. Festivalen, som også i år samler en rekke internasjonale topputøvere innenfor...

Leif Ove Andsnes
Bransjen

OKF: – Nærstudier av de store barokkkomponistene

– En av linjene på Oslo Kammermusikkfestival dette året er at vi etterforsker hva de store barokkomponistene Bach og Vivaldi...

Biosphere (foto: Marianne Sørheim)
Bransjen

– Fantastiske konsertopplevelser på Blå

– Det har vært den beste uka i Blås historie, både musikalsk og omsetningsmessig. Med disse ordene oppsummerer Erica Berthelsen,...

Claes Olsen og Christian Østlie, Øyafestivalen
Bransjen

Utsolgt Øyafestival

– Festivalen så langt har vært veldig vellykket, og så langt ser været veldig bra ut, forteller en entusiastisk pressesjef...