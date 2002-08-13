Blandet respons for Stavangers kammermusikk-åpning

Den tolvte internasjonale kammmermusikkfestivalen i Stavanger åpnet i går. Festivalen, som også i år samler en rekke internasjonale topputøvere innenfor den klassiske musikkdisiplinen, mottar denne gangen kritikk fra mediene for å være profil-løs og uten festivalkomponist. – I år har jeg lagt vekt på at hver konsertkveld utgjør en enhet, sier kunstnerisk leder Truls Mørk til Stavanger Aftenblad. De nærmeste dagene kan publikum selv gjøre seg opp egne meninger, samt høre noen av verdens aller flinkeste instrumentalister i spennende kombinasjoner.

Stavanger Kammermusikkfestival har et solid internasjonalt renomme. I år er det likevel antydninger til kritikk av både programvalg og gårsdagens åpningskonsert. Noen etterlyser også en festivalkomponist som en mer samlende tråd for den uken festivalen varer.

— I år har jeg satt sammen et individuelt program som passer utøverne. Tidligere har vi hatt en stram profil. Tema og serie kan gi inspirasjon, men det kan også låse. Derfor er det satt sammen etter utøvernes og mine ønsker. Jeg har lagt vekt på at hver konsertkveld utgjør en enhet, sier kunstnerisk leder Truls Mørk til Stavanger Aftenblad.

Av økonomiske grunner har festivalen blitt skåret ned fra ti til syv dager. Dette medfører også at man i år ikke har satset på en gjennomgangsfigur i form av en festivalkomponist.

— Det blir litt liten tid til en festivalkomponist, som jeg mener bør få presentert minst åtte verk. Det beslaglegger også spilletid for andre musikere. Uten festivalkomponist blir det mer penger til å betale musikerne med. De har spilt for en svært lav lønn. Men jeg er i tvil, og vi må diskutere hvordan vi skal gjøre dette i framtiden. Det har alltid vært inspirerende med en festivalkomponist. Kanskje plukker vi ut en del nålevende komponister neste år.

I år satses det i stor grad på eldre verk. Samtidsmusikk er nesten fraværende på programmet denne gangen.

Det har også vært snakk om å turnere med deler av programmet fra Kammermusikkfestivalen til Paris, London eller New York neste år.

Senteret for festivalen er nok en gang Stavanger domkirke. Gårsdagens åpningskonsert bød på verk av Schubert, Mozart, Korngold og Sjostakovitsj, fremført av en rekke internasjonale musikernavn, samt Håvard Gimse, Ole Edvard Antonsen og Oslo Camerata, får i dag blandet mottakelse i pressen.

«Schuberts stryketrio i B-dur blei eit overraskande lite viktig møte, eit slikt der svært kompetente folk snakkar forbi kvarandre om eit nokså lite viktig tema», skriver Solveig Grødem Sandelson i Stavanger Aftenblad. Hun gir god omtale av både Mozarts klaverkvartett i g-moll, som ble fremført av Håvard Gimse, Julian Rachlin, Randolph Kelly og Jean-Guihen Queyras, men er mer forbeholden i sin vurdering av Korngolds sanger, som hun oppfatter som nokså anonyme. Derimot er hun begeistret over Antonsens og Oslo Cameratas avsluttende opptreden, og skriver bl.a. at

«Sjostakovitsj’ konsert for piano, trompet og strykeorkester «er skeiv, rar, underhaldande og særeigen. Dei unge strykarane i Oslo Camerata brukte litt tid på å finna saman med ein fyrrig Lagerspetz, men når dei det gjorde, blei det ellevilt sirkus, med Ole Edvard Antonsen som vittig og akrobatisk kommentator på trompet. Eit fyrverkeri av ei avslutning.»

Sandelson Grødem oppsummerer gårsdagens totalinntrykk som følger: «Konserten bestod av fire svært ulike tablå. Truls Mørk har valt ikkje å ha noko samanbindande, formelt tema i år, noko som fristiller både musikarar og verk, men også blottstiller.»

Også NRK er forbeholdne i sin anmeldelse av åpningskonserten. De trekker også frem Mozarts klaverkvartett som et av høydepunktene i Stavanger Domkirke, men mener ellers at åpningskonserten bar preg av en noe tilfeldig programssammensetning, der Schuberttrioen ble «for spinkel å åpne en tung festival med». NRKs anmelder Ragnhild Veire Berg mente at den tyske barytonsangeren Dietrich Henschel gjorde en god figur med sangene av Erich Korngold, som hun likevel omtaler som «pene, men noe overflatiske». Hun avslutter sin anmeldelse av gårsdagens konsert på følgende vis: «Tilslutt skapte Juhani Lagerspetz og Ole Edvard Antonsen et forrykende løft under kirketaket med Konsert for klaver, trompet og orkester av Sjostakovitsj. Et bravurnummer hvor solistene ga et løft også til det mindre erfarne festivalorkesteret Oslo Camerata. For; uten fast profil eller festivalkomponist er det topputøverne som bærer Stavanger Kammermusikkfestival med sitt spill.»

De kommende dagene kan man høre musikerne i forhåpentligvis mer bifalt samspill. I dag kan man blant annet høre verker av Robert Schumann, Johannes Brahms og Antonín Dvorák i Stavanger domkirke.

