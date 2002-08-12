– Fantastiske konsertopplevelser på Blå

– Det har vært den beste uka i Blås historie, både musikalsk og omsetningsmessig. Med disse ordene oppsummerer Erica Berthelsen, påtroppende daglig leder på konsertklubben Blå i Oslo Oslo Jazzfestival 2002 på Blå. Oslo jazzfestivals sterke satsning på Blå dette året var preget av store magiske musikalske øyeblikk og stor publikumstilstrømning hele uken. – Vi ser ut til å ha gått i pluss og er over oss av lykke etter å ha vært vitne til en rekke fantastiske konserter. Navn som Jaga Jazzist, Biosphere og Scorch Trio viste seg blant landets ypperste musikere, og utenlandske artister som Tortoise og The (International) Nopise Conspiracy ga konserter det vil bli snakket om i lang tid fremover.

Oslo har stått i musikkens tegn den siste soluken. På alle byens utesteder og etterhvert også den idylliske badeplassen i Middelalderparken har man kunnet høre livemusikk av fin kvalitet.

Ballade har sammen med store deler av byens musikkinteresserte og en rekke tilreisende fra inn- og utland opplevd forglemmelige musikkopplevelser ogf magisk tonekunst. Her lar vi Osloklubben Blås daglige leder og bookingsjef oppsummere det spektakulære programmet denne uken.

— Vi er over oss av glede. Dette har vært helt fantastisk. Vi har hatt fulle hus nesten hver dag, og musikalsk sett har det vært utrolig, med helt fantastisk konsertopplevelser, konkluderer daglig leder på Blå, Erica Berthelsen etter en usannsynlig flott konsertuke

Også gjennomføringen av de mange arrangementene og samarbeidet med Oslo jazzfestival har forløpt uproblematisk.

— Arrangementsteknisk har alt gått på skinner. Vi har ikke hatt noen problemer. Vi var også glade for å kunne hjelpe Øyafestivalen når de kom i en knipe, og håper at det kan trygge samarbeidet oss i mellom for fremtiden.Vi samarbeider gjerne mer med dem neste år. I tillegg håper vi å få utvide festivalen til også å foregå på andre siden av elven neste år. Smalltown Supersound og Joakim Hauland har nok en gang bevist at de kan få til utrolige ting. Det var også utrolig fint å se at det gikk an å ha to store festivaler i Oslo samtidig , men likevel ha fulle hus overalt.

Da det britiske spacerockbandet Spiritualized måtte melde avbud steppet Oslo International Jazzfestivals headliner Tortoise inn på kort varsel og sørget for at fredagens Øyafestival beholdt sin høye profil. Dagen før kunne man oppleve bandet på den lille klubben ved Akerselva i samspill med den aldrende jazzstorheten Fred Anderson.

–Jeg vet ikke om jeg har mer å si om denne dagen. Fred Andersson har hengt her hver dag siden tirsdag, vært på alle konsertene og nekter å gå hjem. Han spilte som en konge og sammen med Tortoise torsdag, så var det fantastisk. Det er fantastisk å vite at det finnes mennesker der ute i verden som deler våre visjoner. Vi fikk i stand noen kontakter med Chicago som vi ønsker å benytte mange ganger fremover. De snakker om Blå som sitt nye favorittsted.

— Mandagens konsert med Scorch trio; Raoul Bjørkenheim, Ingebrigt Håker Flaten og Pål Nilssen-Love ble en blandet opplevelse for de fleste. Det var nok uventet for de fleste hvordan det utartet seg på scene. Folk er vant med å høre helt andre ting fra Nilsen-Love og Håker Flaten. Derfor var det overraskkende å få se dem med noe som grenser så sterk mot rock. Det var vel omtrent 50/50 av publikum som syntes det låt fantastisk og som ikke taklet det som de fikk høre. Personlig må jeg nok si at det ikke helt er min bag. De er jo likevel musikalsk genier som vet hva de holder på med.

— Fredagens konsert med Information var ganske spennende -en artist vi ikke har hørt så ofte før. Biosphere var bare magisk. Det at 300 mennesker kan være stille en hel time er en spesiell opplevelse, og det var en veldig bra kombinasjon av ambientmusikk og video.

— Jaga Jazzist leverte nok en strålende konsert lørdag for et stappfullt hus. Vi fikk levert bevis for at bandet igjen har klart å fornye seg. Jeg gleder meg veldig til platen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Tirsdagen var bare magisk. Først fikk vi høre utrolig fin jazz fra Jonas Kullhammar Quartett som absolutt viser at svensk jazz er på samme nivå som den norske. Etterpå var det fantastisk å høre Jonas Kullhammar og Sven Eric Dahlberg i samspill med The (International) Noise Conspiracy. Det var magisk. Det er ikke ofte man får oppleve at så mange av publikum lever seg så sterkt inn i musikken og får så sterke opplevelser. Konsentrasjonen og intensiteten kan på sett og vis sammenlignes med den stillheten som ble viet Biosphere på fredag.