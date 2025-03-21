Bevar Musikkbiblioteket ved NTNU!

21.03.2025

Et så viktig universitet som NTNU må ha et rikholdig bibliotek for musikkprofesjonsutdanningen, og med kvalifiserte ansatte. Norsk musikkbibliotekforening støtter innspill om musikkbiblioteket ved NTNU, skriver Tone Nøtvik Jakobsen.

På vegne av Norsk Musikkbibliotekforening (NMBF), Tone Nøtvik Jakobsen, leder  

Tone Nøtvik Jakobsen er styreleder i Norsk Musikkbibliotekforening. (Foto: Privat)


En ytring med tittelen «Musikkbiblioteket ved NTNU – kasteball i fritt fall» sto i Universitetsavisa.no 18. februar 2025. Den er skrevet av fire ansatte ved NTNU. De skriver: «Institutt for musikk er svekket etter at NTNUs ledelse i november bestemte at kirkemusikkutdanningen skal fryses (nedlegges). Nå vil de også operere ut hjertet av profesjonsutdanningen til utøvende musikere, kroppens viktigste organ, nemlig Musikkbiblioteket i samme kvartal».

Om bibliotekarene skriver de: «Vi stiller oss kritisk til at NTNU ser ut til å nedtone behovet for fagkompetanse hos bibliotekarene, til fordel for teknologisk-/søkekompetanse». Og de mener også at planene for musikkbiblioteket «vil bety en alvorlig svekkelse i studiekvalitet for studenter ved utøvende musikk». Forfatterne av artikkelen argumenterer meget sterkt blant annet for hvor essensielt musikkbiblioteket er, for at musikkbiblioteket må være fysisk tilgjengelig for studenter og ansatte, og for at musikkbibliotekaren må ha fagkompetanse.

Norsk musikkbibliotekforening (NMBF) er en interesseforening. Den arbeider for musikkens stilling i norske bibliotek, med faglig utvikling for musikkbibliotekarer og med å styrke samarbeidet mellom musikkbibliotek og musikklivet for øvrig. Styret i NMBF leste med stor interesse artikkelen, og vi er glade for at brukere sier så konkret og klart fra hvor viktig musikkbiblioteket og musikkbibliotekaren er.

Vi arbeider for det samme som artikkelforfatterne argumenterer for, og vi støtter deres synspunkter fullt ut. Et så viktig universitet som NTNU må kunne inneha et rikholdig bibliotek for musikkprofesjonsutdanningen, og med kvalifiserte ansatte.

Vi håper at NTNUs ledelse lytter til bibliotekets brukere og tar hensyn til deres meninger i den videre prosessen!

