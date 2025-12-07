Notodden Blues Festival i økonomisk krise

Til tross for et av tidenes beste besøk går festivalen mot et underskudd på opptil fire millioner kroner. Nå jobber styret på spreng for å løse de økonomiske utfordringene.

Denne uka ble det kjent at Notodden Blues Festival går mot et stort millionunderskudd, og styret arbeider intensivt for å håndtere de økonomiske utfordringene. Selv om 2025-festivalen var «en av de best besøkte i historien», ender regnestykket likevel med et solid minus.

Underskuddet er anslått til mellom tre og fire millioner kroner. En kombinasjon av økte kostnader, lavere billettinntekter enn forventet og en omfattende arrangementsstruktur pekes på som hovedårsakene til den økonomiske smellen.

Nå må festivalen redefinere kursen mens den samtidig lover at bluestradisjonen skal leve videre.

Frivillig-sjefen sier til Lokalavisa Telen at det nå er avgjørende at publikum, samarbeidspartnere og lokalsamfunnet står samlet rundt festivalen i denne krevende situasjonen.

I kjølvannet av det økonomiske resultatet trakk daglig leder Halvor Sælebekke seg tidligere denne uken. Etter første styremøte etter millionsmellen jakter de nå ny leder som kan være med å stake ut en mer bærekraftig kurs for festivalen.

Festivalledelsen bekrefter likevel at det vil bli festival også neste år.