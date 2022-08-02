Thomas Caplin mottok Korprisen 2022 under en korkonsert på Hamar fredag 27. juli. (Foto: Norges Korforbund)

AktueltKor

Korprisen 2022 til Thomas Caplin

Publisert
02.08.2022
Skrevet av
- Red.

Caplin tildeles prisen spesielt for å ha vært en pådriver og inspirator for digital korledelse og pedagogiske verktøy for dirigenter og korister gjennom pandemien.

Prisvinneren ble overrasket med prisen under en korkonsert på Hamar sist helg, melder Korforbundet. – Prisen går til en person som er sanger, dirigent og arrangør, komponist og forfatter, pedagog og forsker, sa presidenten i Norges Korforbund da han presenterte Thomas Caplin som vinner av Korprisen 2022.

– Dette er stort, sa Thomas Caplin selv da han mottok prisen. – Vi er mange som kunne fått denne prisen, og det er viktig at vi fortsetter med den jobben vi gjør og kommer videre med faget. Vi er privilegerte som får jobbe med dette, og vi skal aldri ta det for gitt at vi kan gå på korøvelse. Det har vi lært oss etter pandemien, avsluttet han.

«Det er spesielt riktig å tildele Thomas Caplin denne prisen i år, etter at vi har vært gjennom en pandemi. I denne perioden har han vist kreativitet og vært løsningsorientert. Han har gått foran og vært en pådriver for digital korledelse og tilrettelegging av digitale pedagogiske verktøy, noe som har vært til stor hjelp og inspirasjon for mange dirigenter og korister i den krevende perioden vi har vært gjennom», heter det i juryens begrunnelse.

Thomas Caplin har komponert og arrangert musikk for blandet kor, mannskor og damekor, samt for vokalgrupper. Han har forfattet flere bøker og artikler om korledelse og kordireksjon. Han står bak et pedagogisk utviklingsarbeid relatert til direksjonsopplæring gjennom rollen som dosent på Høgskolen i Innlandet på Hamar, og er en hyppig brukt mentor, instruktør og dommer i korkonkurranser.

Caplin har tidligere fått internasjonal anerkjennelse som dirigent både for Kammerkoret Collegium Vocale, Den Norske Studentersangforening og Lunds Studentsångförening, og har i de senere år vært med på å etablere Vokalgruppen Nordic Blue og Defrost Youth Choir, et ungdomskor han har høstet stor anerkjennelse for både nasjonalt og internasjonalt.

Korprisen deles ut av styret i Norges Korforbund annethvert år etter nominasjon fra ulike kor i Norge, og inkluderer 30 000 kroner i tillegg til utmerkelsen.

 

 

 

digital korledelsekorledelsekoronakrisenkorprisenKorprisen 2022Norges Korbund

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

