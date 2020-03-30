Koronaviruset satte i gang digital dugnad i korbevegelsen

På få dager har korsangerne sikret nær 100 nasjonale sangskatter for fremtiden.

Koronaviruset har satt en effektiv stopper for den tradisjonelle koraktiviteten. Nå deltar korsangere i hele Norge i en digital dugnad for å ta vare på norske sangskatter, skriver Norsk sangerforum i en pressemelding.

Som følge av koronaviruset sitter mange korsangere hjemme og får ikke øvd. Da Norsk sangerforum via sosiale medier inviterte kor-Norge til koronadugnad for å bevare norske sangskatter, var responsen umiddelbar: I løpet av bare få dager har norske korsangere bidratt til at nesten 100 nasjonalromantiske noter er digitalisert og gjort tilgjengelig for fremtiden.

– Ved å delta i dugnaden opplever korsangere nå en helt ny type digitalt fellesskap, som gir både læring og sangglede, samtidig som de får gjort noe produktivt og viktig, sier Kjetil Aamann i Norsk sangerforum.

Inviterer flere til digidugnaden

Aamann har stått i bresjen for Norsk sangerforums vel tiårige satsing på å digitalisere noter fra musikkhistorien ved hjelp av gratisprogrammet Musescore, hvor man kan skrive og arrangere noter av eksisterende komposisjoner.

– De som deltar i dugnaden blir kjent med mye nytt, ukjent materiale, og er en gyllen anledning for kor til å utvide repertoaret med sanger fra en viktig periode i norsk musikkhistorie. Om bare et eneste kor oppdager for eksempel Ole Olsens «Til Jonas Lie», så er det verdt alt arbeidet, mener Aamann.

Så langt er drøyt 1000 sanger av norske komponister som Edvard Grieg, Halfdan Kjerulf og Agathe Backer Grøndahl å finne i det digitale arkivet. Men det er kun en brøkdel av det historiske materialet som eksisterer, og Norsk sangerforum ønsker seg derfor enda flere med i den digitale kordugnaden, forteller de.

Brukervennlig program

Musikken som digitaliseres er så gammel at den ikke lenger er beskyttet av åndsverkloven.

– Det er nok en fordel å ha jobbet med notasjonsprogrammer, men Musescore er lett å ta i bruk og vi har folk som bistår med veiledning og tips. Vi ser også at det å bruke Musescore er god læring for den som ønsker notekunnskap og bedre digitale ferdigheter, sier Aamann.

De digitale notene vil være tilgjengelige for alle, og for korsangere er det også utviklet en egen app hvor notene kan brukes til å øve inn sin egen stemme. Digitale noter er også velegnet for blinde og svaksynte som kan benytte seg av egne leseverktøy, skriver Norsk sangerforum i meldingen.

Musescore kan lastes ned via musescore.org, og notene blir tilgjengelig på musescore.com.