Rolf Løvland frikjent for plagiat

Rolf Løvland er frikjent i amerikansk høyesterett for plagiatbeskyldning.

Amerikansk høyesterett har avvist anklagen om at «You Raise Me Up» er plagiat av den islandske sangen «Söknuður». Det skriver Gunnar Reed som representerer komponist Løvland i Skyskraper Artist, i en epost til Ballade.no.

«Söknuður»s opphavsmann, Jóhann Helgason, og hans forlag Johannsongs-Publishing Ltd gikk til rettsak mot Løvland for plagiat i november 2018 under amerikansk verneting. Anmeldelsen ble behandlet av tre rettsinstanser i USA. I alle instansene ble saken avvist. Den endelige avvisningen ble avgjort av amerikansk høyesterett mandag 27. april 2022, i følge pressemeldinga.

– «Söknuður» og Løvlands «You raise me up» er ikke vesentlig like, og de fleste av likhetene deres kan tilskrives kjent teknikk, skrev dommerne i en uttalelse 29. november 2021, altså i en tidligere rettsbehandling.

Saken skal ha vært svært belastende for Løvland, en kjent komponist, artist og tekstforfatter – blant annet kjent for mange fra duoen Secret Garden. Han har skrevet to av Norges vinnerlåter i ESC.

– Det har tatt nesten 4 år å komme gjennom dette. Både personlig og profesjonelt har denne saken vært krevende for meg. Det er tydelig at en sang som representerer store copyright-verdier er spesielt utsatt for urettmessige beskyldninger. Jeg er glad for at dette er avklart på høyeste hold, musikalsk og juridisk, og at jeg nå kan jobbe videre uten denne tyngende saken hengende over meg, sier Løvland i pressemeldinga.

«You raise me up» ble gitt ut med Secret Garden i 2001, og har siden blitt tolket av mange kjente internasjonale artister, som Josh Groban, Westlife og Il divo.