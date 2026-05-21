Anne Hytta og Kjetil Møster

Saksofonisten Kjetil Møster avla sin PhD i kunstnerisk utviklingsarbeid i 2021, mens felespilleren Anne Hytta står i slutten av sitt PhD-løp. Fredag 22. mai møtes de til samtale og konsert på Kulturhuset i Bergen. (Foto: Agnete Brun / pressefoto)

Kunstnerisk utviklingsarbeid: Hva er det? Samtale og konsert på Kulturhuset i Bergen

21.05.2026 16:40
- Red.

Musikerne Kjetil Møster og Anne Hytta møtes til samtale og konsert om kunstnerisk utviklingsarbeid på Kulturhuset i Bergen fredag 22. mai.

I 2025 fattet Stortinget vedtak om at kunstnerisk utviklingsarbeid også skal inngå i Forskningsrådets mandat. Men hva er egentlig kunstnerisk uviklingsarbeid? Hvilke kunnskapsformer tilbyr dette arbeidet? Hvordan skal det vurderes akademisk? Og er det forskning?

Disse er blant spørsmålene det tverrfaglige akademiske forumet Selskapet til Vitenskapenes Fremme stiller når de inviterer til arrangementet «Kunstnerisk utviklingsarbeid: Hva er det?». Her møtes saksofonist Kjetil Møster og felespiller Anne Hytta til samtale – og konsert – fredag 22. mai.

I 2025 ga Kulturrådet ut boken Når musikken tek form, en samling med 12 fagfellevurderte artikler som et resultat av forskningsprogrammet «Skapende praksiser i musikk» (2021-2024).

Boken ble anmeldt her i Ballade av frilanskritiker Kjetil Vikene, som blant annet skev at «Når musikken tek form gir oss et dypdykk i hva kritisk selvforståelse – midt i den skapende og kunnskapsproduserende prosessen – kan tilføre både vitenskapsdiskurser i akademia og hvordan vi forstå musikken som sosialt fenomen.»

Vikene er også generalsekretær for Selskapet til Vitenskapenes Fremme, og leder samtalen under arrangementet.

bokanmeldelseKulturrådetKunstnerisk utviklingsarbeid

