Kommunene bruker mindre på kultur

Ny rapport finner tegn på at utviklinga ikke snur med det første.

Norsk kulturforum (NOKU), Fagforbundet og Telemarksforsking legger tirsdag 24. juni frem rapporten

«Kutt, kutt, kutt over hele linja. Organisering av kommunal kultursektor 2025», og spør samtidig: Er det kulturkrise i kommune-Norge?

Rapporten er en sammenstilling av hva norske kommuner bruker kulturpenger på. Den legges frem på Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen i forbindelse med arrangementet Kulturytring.

«Kutt, kutt, kutt over hele linja. Organisering av kommunal kultursektor 2025» heter rapporten, som er utarbeidet av Bård Kleppe og Line Elise Holmboe ved Telemarksforsking på oppdrag av Norsk kulturforum (Noku) og Fagforbundet. Den skal gi en fremstilling av tilstanden i kommunal kultursektor i Norge, heter det i en presseinvitasjon. Rapporten viser blant annet store kutt i kommunal kultursektor. Samlede utgifter til kultur har falt, og mye tyder på at utviklingen vil fortsette.

Lederen av Stortingets kommunalkomité, Sverre Myrli fra Ap, får overlevert rapporten.

Det er tredje gang en rapport om status for kommunal kultursektor legges frem i samarbeid mellom Fagforbundet, Noku og Telemarksforsking.