Ensemble Allegria.

(Foto: Helge Brekke)

Ensemble Allegria feirer 15 år

17.01.2023
- Red.

De spiller i Operaorkestret og i KORK, på scenen med A-ha, og i musikkopplæring i Betlehem, Zanzibar og i Rio. Nå fyller Ensemble Allegria 15 år.

Musikere fra Ensemble Allegria reiser verden rundt med A-ha, de spiller med Cezinando på Øya og bidrar i musikkopplæringsprosjekter på Zanzibar, i Betlehem og i favelaen i Rio de Janeiro. De lager festival i Nordfjordeid, spiller i Berlinfilharmonien og dirigerer kor i Trondheim. De er å finne i ledende posisjoner i Operaorkesteret, KORK, Oslo-Filharmonien og Bergen Filharmoniske Orkester.

Musikerne i Ensemble Allegria har holdt sammen halve livet. Torsdag 26. januar markerer de 15 års jubileum med konsert på Sentralen i Oslo.

– Da vi startet opp orkesteret som unge musikkstudenter, var det mange som fortalte oss at dette var et utrolig vanskelig prosjekt, som nok kom til å rakne i det musikerne ble ferdig utdannet og fikk seg barn og boliglån. Men nå 15 år senere er barn nummer 18 på vei, musikerne våre er for lengst etablert i arbeidsliv og boligmarked, og Ensemble Allegria er fortsatt en viktig del av våre liv, sier daglig leder Maria Eikefet.

I en pressemelding oppsummerer de det slik:
Det klassiske strykeorkesteret startet i 2008 av daværende musikkstudenter ved Norges Musikkhøgskole og regnes i dag blant landets aller fremste klassiske ensembler.

  • Kunstnerisk leder er fiolinist Maria Angelika Carlsen.
  • Orkesteret drives på prosjektbasis, med rundt 10 prosjekter årlig.
  • I 2012 mottok Ensemble Allegria Statoils klassiske talentstipend på 1 million kroner, som første ensemble noensinne.
  • Har gitt ut en rekke Spellemann-nominerte plater.
  • Samarbeider tett med blant andre Det Norske Solistkor.

26. januar holder Ensemble Allegria jubileumskonsert i Marmorsalen på Sentralen i Oslo. Til konserten har orkestret valgt ut et favorittprogram med verker i D-dur. Musikken kommer fra mesterne Händel, Stravinskij og Mendelssohn. Jubileumskonserten er en del av konsertserien NÅ, og nåtiden representeres av den velrennomerte improduoen Vilde&Inga, som begge spiller i Allegria. Med fiolin og kontrabass improviserer de over tonearten D og binder sammen fortid og nåtid, skriver de i pressemeldinga.

