Equinorstipend til strykekvartetten Opus 13

09.01.2023
Stipend delt ut på nyttårskonsert i Stavanger: Fiolinist Sonoko Miriam Welde vinner faktisk for andre gang, men denne gang sammen med kollegaer i kvartetten.

Equinors klassiske musikkstipend ble tildelt strykekvartetten Opus13 i forrige uke. Juryen ble ledet av den kjente pianisten Leif Ove Andsnes. Olje- og energiselskapet som deler ut pengene kaller stipendet for «Morgendagens helter».
– Det er en imponerende liste over anerkjente artister som har mottatt stipendet tidligere, og det er en stor ære for oss å være en del av dette, sier Opos13.

Strykekvartetten er oppkalt etter Felix Mendelssohns lidenskapelige strykekvartett i a-moll, og består av fire unge musikere fra Barratt Due musikkinstitutt: fiolinistene Sonoko Miriam Welde (26) og Edvard Erdal (26), bratsjspiller Michael Andreas Grolid (25) og Daniel Thorell (25) på cello. Sonoko Miriam Welde har mottat Equinor-stipend også tidligere, som solist.

Målet med stipendet er å løfte unge norske talenter frem og være en døråpner for en internasjonal karriere innen klassisk musikk, skriver Equinor i pressemeldinga. Strykekvartetten mottok stipendet på en million kroner foran et fullsatt Stavanger Konserthus av Aksel Stenerud, som er konserndirektør for mennesker og organisasjon i Equinor. Stipendvinner fra 2021, August Schieldrop var med og delte ut.

Prisen ble delt ut i anledning nyttårskonserten til Stavanger Symfoniorkester og kvelden var fylt med musikk fra Stavanger Symfoniorkester ledet av Conductor-in-Residence Tianyi Lu, og stipendvinnerne selv.
– Det er rett og slett veldig imponerende å se hvor særegen og sterk formidlingsevne OPUS13 har som en ung strykekvartett. Sonoko, Edvard, Michael og Daniel trer alle inn i en rekke med store musikalske talenter som har vunnet stipendet. Det er en velfortjent seier og det blir spennende å følge med på OPUS13 i årene som kommer, sa Stenerud i Equinor.

– Kvartett er en fantastisk læringsarena både når det gjelder litteratur, samspill og medmenneskelighet. Vi tror samspill er en av de viktigste delene i en strykers musikkutdannelse, uavhengig av karriereretning, sier OPUS13 i pressemeldinga.

Fremover er planen for OPUS13 å spille mer på internasjonale scener og de har allerede blitt kontaktet av ulike arrangører i både Asia og Nord-Amerika – og de vil inspirere andre til å spille sammen. De har blant annet startet en ny kammermusikkfestival som skal finne sted på Lillehammer i 2024, der stipendvinnerne selv skal være kunstnerisk ansvarlig og undervise andre unge kvartetter.

De andre nominerte til årets klassiske musikkstipend var sopran Lydia Hoen Tjore, fiolinist Ludvig Gudim, og tenor Eirik Grøtvedt.

Flere saker

Regissør Eivind Landsvik tok imot Kollisjonprisen sammen med Andreas Bjørseth, Kristin Stubberud og Morten Aasdahl Eliassen (MAE)

Kollisjonprisen til MAE x Chirag – LOFF

Musikkvideoprisen ble delt ut under Oslo Pix onsdag kveld.

De nominerte til Equinors millionstipend: Johan Dalene, August Schieldrop og Sandra Lied Haga

Tre unge talenter nominert til Equinors musikkstipend

Millionstipend i klassisk musikk deles ut i november.

Daniel Ramberg Foto: Caroline Lytskjold

NRK P3 henter ny musikksjef fra Natt og Dag

Daniel Ramberg blir musikksjef frem til neste høst.