Internasjonal jazzdag på og i lufta

Jazzdagen er for alle, og med digitale strømminger av konserter både fra Nasjonal jazzscene og kørja på en varmluftballong blir International Jazz Day 2021 en dag å minnes.

Også i år samles jazzarrangørene i Oslo seg om International Jazz Day-feiring 30. april. Markeringene er tilgjengelige for alle, om en befinner seg i hovedstaden eller foran en skjerm med tilgang til internett.

En markering av jazzens verdier

Den internasjonale jazzdagen ble initiert av UNESCO i 2011, og ble avholdt første gang i Paris, med jazzlegenden Herbie Hancock i spissen. 81-åringen er fortsatt ambassadør og øverste beskytter for de hundrevis av arrangementene som skjer verden over i anledning dagen – så også i år.

International Jazz Day er en dag for å hedre mangfold og kultur, og fremheve de positive verdiene jazz representerer – blant annet bidra til å øke forståelsen for jazz som et viktig element i undervisning, i fredsarbeid, i å skape samhold, dialog og samarbeid mellom folk, skriver FN på sine hjemmesider.

Sett deg opp i kørja

Feiringen av dagen i Oslo starter med en jazzparade fra Aker Brygge til Kontraskjæret park, der klarinettist og initiativtaker, Felix Peikli, skal stige spillende opp i en varmluftsballong sammen med dirigent for Norsk Jazzorkester, Carl Nilsen.

Peikli forteller til Jazzinorge.no at paraden blir «en vaskeekte New Orleans Secondline-parade» med noen av landets fremste utøvere, og at det blir musikalske opplevelser på Kontraskjæret før ballongen går med dirigent og klarinettist i kørja, som det heter i Lillebjørn Nilsens sang.

Den internasjonalt anerkjente jazzklarinettisten Felix Peikli har markert den internasjonale jazzdagen i Norge siden 2017, i samarbeid med Jazz Music Norway, Norsk Jazzorkester, Vandoren USA, Buffet Crampon og UNESCO.

I år markeres dagen med en ekstra dimensjon, som også er bakgrunnen for ballongferden:

– En legende fra Armstrongs forgjenger, trompetist Buddy Bolden, sier at han hoppet ut av en varmluftsballong og kom spillende ned i en fallskjerm for å bli introdusert for et hvitt publikum. Dette banet senere vei for Armstrong, forteller Peikli til Jazzinorge.no. I år feires Louis Armstrongs 120-årsjubileum, og arrangementet er en markering til ære for Armstrong som trosset samfunnskritisk motstand og kjempet for musikalsk og personlig frihet.

Arrangementet er gratis, starter kl. 18.00 og varer ca én time. Det strømmes direkte på nett her, hvor du også kan lese mer om arrangementet.

Hovedkonsert med Ivan Mazuze og gjester

Den andre feiringen starter kl. 20.00, og foregår digitalt. En rekke arrangører har gått sammen om å markere dagen med en hovedkonsert, direktesendt fra Victoria – Nasjonal jazzscene i Oslo.

Som oppvarming til den internasjonale jazzdagen sendte Barnas Jazzhus en direktestrømmet konsert sist søndag (se den her, lenke til opptak fra Facebook-strømmen). Her gikk arrangørene – Nordic Black Theatre, Kampenjazz og Barnas Jazzhus/Improbasen – til kjernen av UNESCOs grunntanke med International Jazz Day gjennom en konsert med fokus på unge utøvere og på internasjonalt samarbeid.

Sammen med Oslo Jazzfestival, JM Norway, Nasjonal jazzscene, ØstNorsk Jazzsenter og Samspill International Music Network er de tre med på å arrangere den store konsertsendingen fra Victoria på Karl Johan i Oslo.

– Det har blitt en skikkelig fin tradisjon at sentrale krefter i Oslos jazzmiljø går sammen om å markere den Internasjonale jazzdagen 30. april med konserter og seminarer, forteller produsent på Nasjonal jazzscene, Line Juul.

– I år har vi invitert saksofonisten Ivan Mazuze med band som hovedartist. Han har håndplukket tre gjestemusikere, alle bosatt i Oslo, men med ulike kulturelle og musikalske bakgrunner. Sammen vil de vise at jazz og improvisasjon kommuniserer på tvers av kulturer, og de vil løfte frem det fantastiske mangfoldet vi har i musikk-Oslo i dag. Det planlagte mangfoldsseminaret må vi utsette til neste år, men hovedkonserten med Ivan Mazuze fra Victoria er både inspirerende åpen musikk og mangfold i praksis!

Saksofonisten Ivan Mazuze har bodd og virket fra Norge i mer enn ti år, og er blitt en vital del av hovedstadens musikkliv. Gjestene han har med seg på feiringen av den internasjonale jazzdagen er sanger Hanne Tveter, pianist Olga Konkova, tabla-spiller Sanskriti Shrestha, i tillegg til hans faste besetning: Bjørn Vidar Solli på gitar, Jens Fossum på bass og Raciel Torres på trommer.

