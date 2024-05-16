Jan Bang

Jan Bangs album "Reading the Air" (januar 2024) har fått den anerkjente tyske kritikerprisen Preis der Deutschen Schallplattenkritik i kategorien Electronic und Experimental.(Foto: Luca Vitali)

AktueltElektronika

Tysk kritikerpris til Jan Bangs «Reading the Air»

Publisert
16.05.2024
Skrevet av
Guro Kleveland

«Er det jazz? Er det kammerpop mikset med sfærisk musikk? Uansett: dette albumet hviler i et kontemplativt rom.»

Reading the Air ble sluppet i januar i år, og er Jan Bangs første vokalbaserte solo-album siden 1998. Nå hedres utgivelsen med den anerkjente tyske kritikerprisen Preis der Deutschen Schallplattenkritik i kategorien «Electronic und Experimental».

Platekritikerprisen er en uavhengig sammenslutning av musikkritikere, journalister og musikkeksperter fra Tyskland, Østerrike og Sveits. Prisen er ansett som en prestisje og hedersutmerkelse, og en stor anerkjennelse fra et internasjonalt kritikerkorps.

Uttrykket «Reading the Air» er i følge albumomtalen japansk, og innebærer å «ane noens følelser», eller å «tolke situasjonen uten ord».

Juryen bak kritikerprisen begrunner utmerkelsen til Reading the Air slik:

Think of it as «Nordic Americana»: the bell of a wooden church in the snow, muffled drums, a lightly plucked guitar, bubbling electronic structures, and – always – the voice and keyboard instruments of Jan Bang. All of this blends into a floating, tastefully-balanced electronic crossover. Also on board are long-term partners like guitarist Eivind Aarset, trumpeter Arve Henriksen and sound producer Erik Honoré. Is this jazz? Is it chamber pop mixed with music of the spheres? In any case, this album rests in a contemplative space, with meditations on loss and transience, yet full of hope and reconciliation.

Lytt til tittelsporet her:

 

Reading the Air er co-produsert og mikset av Bangs mangeårige musikalske partner og Punkt Festival-medgründer Erik Honoré, som også har skrevet tekstene på utgivelsen (bortsett fra teksten til «Delia», som er en coverlåt av Harry Belafonte) og bidratt på synthesizer. Albumet ble gitt ut på PUNKT Editions/Jazzland Recordings 19. januar 2024.

 

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
Arve HenriksenErik HonoréJan BangPunktPunkt-festivalen

