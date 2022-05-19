Tysk kritikerpris til kontrabassist Sigurd Hole

Sigurd Hole har fått Preis der deutschen Schallplattenkritik (German Record Critics’ Award) i kategorien «Crossover Productions» for plata «Roraima».

– Jeg er utrolig glad og stolt over å få denne prisen! En slik kritikerpris i konkurranse med utgivelser fra hele verden henger høyt, og jeg er veldig takknemlig for at både musikken jeg har skrevet og ikke minst ensemblets fantastiske prestasjon på albumet blir verdsatt på denne måten.

Det sier Sigurd Hole etter at det tidligere denne uka ble kjent at han fikk prisen. Den tyske platekritikerprisen Preis der deutschen Schallplattenkritik er en uavhengig sammenslutning av musikkritikere, journalister og musikkeksperter fra Tyskland, Østerrike og Sveits. Prisen er ansett som en prestisje og en hedersutmerkelse, og en stor anerkjennelse fra et internasjonalt kritikerkorps.

– Når man har lagt ned så mye arbeid i et prosjekt over flere år er det fantastisk å se at musikken settes pris på av omverdenen både i møte med publikum, anmeldere, og i kraft av en pris som dette. Tildelingen sier noe om musikkens potensiale til å nå ut til et enda større publikum, og jeg håper at prisen vil gi en boost til konsertvirksomheten med Roraima både i Norge og i utlandet de neste årene, fortsetter Hole.

LES OGSÅ: Fra havgapet til Carnegie Hall

– Roraima er et prosjekt som betyr mye for meg på mange plan, ikke minst sett i lys av den underliggende tematikken som handler om lyden av naturen som sakte stilner hen på grunn av klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Jeg mener at prosjektet på ulike måter løfter frem viktige tanker og idéer i møte med disse utfordringene, og ser også tildelingen som en anerkjennelse av denne siden av musikken. Musikk kan ikke redde verden alene, men kanskje kan musikk lære oss noe om å lytte til, og å bli oppmerksom på, våre omgivelser på en litt annen måte? Jeg håper og tror at det er tilfelle.

Juryen har lyttet godt og latt seg både invitere inn i og imponere av Sigurd Holes tverrmusikalske produksjon, og sier blant annet dette i presseutsendelsen om prisvinneren Holes Roraima:

Jungellyder fra Amazonas, kvitring, fuglekall fører lytteren til den nordligste regionen av Brasil: til Roraima, hjemmet til Yanomami, som er utrydningstruet på grunn av hensynsløs skogrydding. Stykket med samme navn av den norske kontrabassisten Sigurd Hole innlemmer de naturlige stemmene i komposisjonen – blant annet ropet til rødnebbtukanen i improvisasjonene med perkusjonisten Per Oddvar Johansen – og utvides til lydlandskap som inkluderer skapelsesmyten, som sjamanen Davi Kopenawa fortalte om i boken The Falling Sky. Musikken forsvinner som en sørgmodig begravelsesmarsj. Resten tilhører regnskogen, som ser ut til å gråte.

SE DEN HER: Musikkvideoen til «Roraima» hadde premiere i vår faste videospalte, Ballade video, i februar i år.