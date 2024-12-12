Helge Lien – komponist, pianist og nå også tekstforfatter

Det er første gang i karrieren pianist og komponist Helge Lien skriver tekst til musikk. Bestillingsverket "My Dear Forest" fremføres på AnJazz Hamar Jazzfestival i mai. Verket er både en personlig hyllest til naturen og en stille protest mot ødeleggelsen av skogene våre, forteller han.

Helge Lien med bestillingsverk: Natursorg og protest i tekst og musikk

Publisert
12.12.2024
Skrevet av
Guro Kleveland

For første gang skriver pianist og komponist Helge Lien også tekster til musikk. Bestillingsverket “My Dear Forest” fremføres på AnJazz Hamar Jazzfestival i mai, og er både en personlig hyllest og protest.

– My Dear Forest er min personlige appell – en påminnelse om hvorfor vi må kjempe for å bevare de verdifulle ressursene vi har fått i gave fra naturen, sier Helge Lien i en melding fra festivalarrangøren.

Og det er AnJazz Hamar Jazzfestival som har bestilt verket My Dear Forest av jazzpianisten, komponisten og nå også tekstforfatteren Helge Lien. I mai feirer festivalen 20 år, og bestillingsverket fra Lien blir en sentral del av jubileumsprogrammet i 2025, melder de.

Helge Lien selv forteller gripende og inngående om bakgrunnen for verket:

– Da jeg ble invitert til å lage et bestillingsverk for Anjazz på Hamar i 2025, visste jeg umiddelbart hva jeg ville fokusere på. Sorgen over tapet av min barndoms paradisskog på Moelv har aldri forlatt meg. Den sorgen har vokst med årene, ettersom jeg nå forstår enda bedre hvor avgjørende skogen er – både for vår planet og for oss mennesker – og hvor brutalt vi ødelegger denne uvurderlige naturarven.

– For første gang i min karriere har jeg begynt å skrive tekster, og musikken har vokst fram som en naturlig forlengelse av ordene, forteller komponisten og jazzpianisten, som har en lang og prestisjefylt karriere bak seg.

My Dear Forest er både et emosjonelt statement og en stille protest mot ødeleggelsen av våre skoger, utdyper Lien. – Verket søker å berøre og vekke, samtidig som det belyser vår stadig økende avstand fra naturen. I en tid hvor vi står i fare for å miste våre eldgamle skoger og det enorme biologiske mangfoldet som lever der, ønsker jeg å bidra til en viktig samtale om vår tilknytning til naturen gjennom musikk.

Helge Lien fremfører My Dear Forest i Hamar Teater onsdag 7. mai 2025, opplyser arrangøren.

Relaterte saker

Helene Eggen

Helene Eggen er ny festivalsjef for AnJazz på Hamar: Vil få flere til å oppdage magien i jazz

Tar over etter grunnlegger og leder gjennom 20 år, Anja Katrine Tomter. Eggen skal lede festivalen gjennom 20-årsjubileet neste år.

Helge Lien

Hansa-prisen til Helge Lien

Pianisten Helge Lien ble i går tildelt prispengene på 50.000 kroner. Prisen deles ut årlig under Nattjazz i Bergen og...

Stillbilde fra Vegar Vårdals HAVELLA

Ballade video LIII: Når huldra spiller opp

Norsk folkemusikk, trio-jazz, viserock og Africana. Fem nye videoer med Vegar Vårdal, Helge Lien Trio, Charlotte Audestad, Queendom og Lars...

H Lien L M Roggen (Foto: Ole Albrekt Nedrelid)

Folkekjært og sinnrikt

ANMELDT: Helge Lien takket for fjorårets pristildeling med utvidet band i Kongsberg kino.

Sigurd Hole spilte musikk inspirert av Fleinvær i Nord Norge i ærverdige Carnegie Hall i verdensmetropolen New York 3. februar i år

Fra havgapet til Carnegie Hall

Med lanseringshjelp fra New York Times og flere selgende anmeldersitater sto Sigurd Hole i Carnegie Hall. Lydene han spilte stammer...

Flere saker

Illustrasjonsbilde

Spillemidler: – Gleden dempes når det økes ett sted, men kuttes et annet

Regjeringen satser på kulturfrivillighet, men må rydde opp enda mer i hvordan spillemidlene blir fordelt, skriver Norsk musikkråd i dette...

Sinéad O’Connor på Cambridge Festival

Om mot: Sinéad O’Connor i Madison Square Garden, 1992

INNLEGG: I anledning den internasjonale kvinnedagen skriver Kjetil Aarseth om mot, om å stå alene og om den store styrken...

Trondheim Symfoniorkester har en pingvin som introduserer familiekonsertene. Pingvinen Bismarck, Lillesøsterkonsertene og filmkonserter for hele familien er prosjekter som stadig er i utvikling, og tilpasset barn i alle aldre.

Kvar sluttar kunsten og kvar byrjar resten av verda?

Kva skal ein ta tak i når ein skal forske på kunst og kultur i barn og unge sine liv?...