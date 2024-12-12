Helge Lien med bestillingsverk: Natursorg og protest i tekst og musikk

For første gang skriver pianist og komponist Helge Lien også tekster til musikk. Bestillingsverket “My Dear Forest” fremføres på AnJazz Hamar Jazzfestival i mai, og er både en personlig hyllest og protest.

– My Dear Forest er min personlige appell – en påminnelse om hvorfor vi må kjempe for å bevare de verdifulle ressursene vi har fått i gave fra naturen, sier Helge Lien i en melding fra festivalarrangøren.

Og det er AnJazz Hamar Jazzfestival som har bestilt verket My Dear Forest av jazzpianisten, komponisten og nå også tekstforfatteren Helge Lien. I mai feirer festivalen 20 år, og bestillingsverket fra Lien blir en sentral del av jubileumsprogrammet i 2025, melder de.

Helge Lien selv forteller gripende og inngående om bakgrunnen for verket:

– Da jeg ble invitert til å lage et bestillingsverk for Anjazz på Hamar i 2025, visste jeg umiddelbart hva jeg ville fokusere på. Sorgen over tapet av min barndoms paradisskog på Moelv har aldri forlatt meg. Den sorgen har vokst med årene, ettersom jeg nå forstår enda bedre hvor avgjørende skogen er – både for vår planet og for oss mennesker – og hvor brutalt vi ødelegger denne uvurderlige naturarven.

– For første gang i min karriere har jeg begynt å skrive tekster, og musikken har vokst fram som en naturlig forlengelse av ordene, forteller komponisten og jazzpianisten, som har en lang og prestisjefylt karriere bak seg.

– My Dear Forest er både et emosjonelt statement og en stille protest mot ødeleggelsen av våre skoger, utdyper Lien. – Verket søker å berøre og vekke, samtidig som det belyser vår stadig økende avstand fra naturen. I en tid hvor vi står i fare for å miste våre eldgamle skoger og det enorme biologiske mangfoldet som lever der, ønsker jeg å bidra til en viktig samtale om vår tilknytning til naturen gjennom musikk.

Helge Lien fremfører My Dear Forest i Hamar Teater onsdag 7. mai 2025, opplyser arrangøren.