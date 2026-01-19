Disse skal tevle om tittelen Årets unge jazzmusikere

Prestisjemønstring i jazzen: I februar starter oppkjøringa til Årets unge jazzmusikere.

Åtte unge, lovende band er plukket ut til å delta i Jazzintro 2026. Gjennom vinteren og våren spiller de på noen av landets mest sentrale jazzklubber, skriver Jazzforum. På festivalen Moldejazz i juli vil ett av bandene kåres til Årets unge jazzmusikere 2026. Med tittelen følger en større festivalturné og et tilrettelagt mentorprogram. Talentmønstringa avholdes annethvert år.

I løpet av det neste halvåret skal altså åtte band vise seg fram for publikum gjennom lanseringsprogrammet Jazzintro, som sjøl kallers seg en en prestisjetung visning- og introduksjonsarena for unge, profesjonelle musikere. De skal ta med seg verdien av å få møte og spille for publikum og bransjeaktører rundt om i landet, i tillegg til å tevle om tittel.

– Nivået blant de unge musikerne er imponerende, og det blir spennende å følge disse framover. Vi gleder oss til å sette i gang med årets Jazzintro, sier prosjektleder i Norsk jazzforum, Aleksander Haugen.

Den første runden av Jazzintro arrangeres på Stavanger Jazzforum 11. februar, band: Unmothered og Ingeborg Sollid Kvartett. På Inderøy Jazzforum 12. mars møtes Wilhelm III og Spekkhogger, mens Madmax og Sakte, fallende spiller på Bergen Jazzforum 18. mars. Siste innledende runde blir med Idiotek og Blister Pearl på Ad Lib Jazzklubb i Bodø 8. april. Juryen, som består av profilerte norske jazzmusikere, sender ett band fra hver av rundene videre til finalen under Moldejazz.

«Lanseringsprogrammet Jazzintro har siden starten i 1998 vært en prestisjetung visning- og introduksjonsarena for unge, profesjonelle musikere. En lang rekke av dagens fremste jazzmusikere har tidlig i sine karrierer deltatt i Jazzintro, som Mathias Eick, Anja Lauvdal, Gard Nilssen, Marius Neset, Hanna Paulsberg, Eyolf Dale, André Roligheten, Morten Qvenild, Veslemøy Narvesen og Liv Andrea Hauge,» skriver Jazzforum

Band med respektive musikere som deltar i Jazzintro 2026:

Unmothered – Tuva Olsson (Oslo) – trompet og komposisjoner, Siv Aurlund (Lillehammer) – vokal, Odin Fiskvik (Trondheim) – gitar, Bendik Lundsvoll (Gjerdrum) – kontrabass og moog og Øyvind Leite (Trondheim) – trommer. Stikkord: Elementer fra metall, progrock og artrock med frijazz, improvisasjon og samtidsmusikk. Ble dannet i 2024 ved Jazzlinja NTNU.

Ingeborg Sollid Kvartett – Ingeborg Gravem Sollid (Oslo) – vokal, synth, komposisjoner, Amund Stenøien (Trondheim) – vibrafon, Håkon Huldt-Nystrøm (Lillesand) – kontrabass og Trym Saugstad Karlsen (Skotbu) – trommer. Stikkord: kombinasjon av akustisk jazz og synth-preget pop, jazzharmonikk og swing møter svevende melodier og klanglige lydlandskap. Tekster om kjærlighet, planeter og kraftige bølger.

Wilhelm III – Isak Hungnes (Molde) – piano, Johannes Lykkås (Trondheim) – kontrabass, Erik Wie Flaig (Asker) – trommer. Beskrives med «tre dristige jazzmusikere basert i Trondheim og Molde». Forankret udødelig swingbeat, energisk samspill, spontanitet og lekenhet. Håp, humor og surrealisme.

Spekkhogger – Vegar Lippestad (Spydeberg) – saksofon, Johannes Kristiansen (Ulsteinvik) – gitar, Fredrik Lindseth (Sandnes) – bass, Vemund Strypet (Oppdal) – trommer. I kollisjonspunktet mellom powerjazz, fri improvisasjon og tung rock, og beskriver musikken som intens, brutal, ærlig, kompromissløs og nådeløs høy. Sterke inspirasjoner fra metal-sjangre. Spekkhogger beskrives som å omfavne det støyende, det uforutsigbare og det umiddelbare.

Madmax – Anna Ueland (Rogne, Valdres) – synther, vokal, Albert Rygh (Nesodden) – gitar, vokal, Hermann Hestbek (Trondheim) – tuba, effekter, Niklas Heide (Nesodden) – trommer. Formet av fire venner som fant sammen på jazzlinja i Trondheim. Uredd musikk kjennetegnet av skakke matterock-riff, suggererende klubbdriv, energiske soloer, meditative lydlandskap, og ikke minst sukkersøte poplåter. Debutplata fra Studio Paradiso med Martin Tonne (pom poko) som produsent og tekniker (Jazzland Recordings mars 2026).

Sakte, fallende – Sune Dommersnes (Bergen) – gitar, Martin Borge (Lørenskog) – gitar, Erlend Markhus (Oslo) – kontrabass, Herman Kirkenær Krogh (Bærum) – trommer. Upolert gitarmusikk med spontane hopp mellom støy, no wave, synthpop, post-rock og americana. Musikerne leker fritt med referanser til Nels Cline, Arthur Russell, Deerhoof, Japan, Himmelfarten, Derek Bailey, i et balansert og drivende lydbilde.

Idiotek – Johannes Elnan (Nesodden) – bass, Trym Saugstad Karlsen (Skotbu) – trommer, Kristian Enkerud Lien – gitar

Idiotek er en trio som tar utgangspunkt i komposisjoner med inspirasjon fra klanger og idéer fra serialismen dog ikledd en jazzlig drakt. Energisk og suggererende utforsker bandet en bred rytmisk og harmonisk palett og fokuserer på improvisasjon som deriverer idéer fra intrikate komposisjoner. Navnet leker med ordene idio(personlig) og tek(gjemmested) som danner et bilde av musikkens intensjon.

Blister Pearl – Åsne Ausen Fossmark (Trondheim) – tenorsaxofon, komposisjoner, Anna Ueland (Rogne, Valdres) – synther, Eskil Foyn Bruntvedt (Trondheim) – elbass, Elias Green Baadsvik (Steinkjer) – trommer. En eksperimentell, elektronisk jazzkvartett ledet av Åsne Fossmark. «Hypnotiske neonskyer» av melodisk saxofon, underfundige retrosynther og drum ‘n bass. Med inspirasjon fra Berlins undergrunns-jazzscene.

I 2026 består juryen av saksofonist Signe Emmeluth, bassist Ola Høyer, trompetist Didrik Ingvaldsen og trommeslager Siv Øyunn Kjenstad. Fagansvarlig i Norsk jazzforum, Bendik Kjørholt, er jurysekretær.