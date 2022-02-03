Jazzintro i rute: Åtte band i konkurranse om tittelen Årets unge jazzmusikere 2022

55 band og artister søkte om å bli del av årets Jazzintro og konkurrere om tittelen Årets unge jazzmusikere 2022. Åtte av disse er nå plukket ut av juryen: Bento Box, Munch Trio, Peders Hode, Ototoi, Joakin Rainer Trio, Firvel, Ask Morris Kvartett og Stenøien/Hjemmen/Heide Bø.

– I utvalgsprosessen har vi storkost oss med å lytte til innsendte demoer, hvor det på ingen måte har vært enkelt å velge kun åtte band. Nå ser vi frem til å høre Jazzintro-banda i levende live på flere av våren og sommerens jazzfestivaler, sier Roy Jahrn Holtan, fagansvarlig i Norsk jazzforum, i en pressemelding. Juryen består av kjente og godt etablerte jazzmusikere: Bassist Ellen Brekken, trommeslager Dag Magnus Narvesen, tablasspiller Sanskriti Shrestha og saksofonist Ivan Mazuze.

Lanseringsprogrammet Jazzintro henter annethvert år opp unge, norske jazzmusikere som får vise seg fram på landets største jazzfestivaler. Bandene og artistene møtes til delfinaler på festivalene Vossa Jazz, Maijazz i Stavanger, Nattjazz i Bergen og Kongsberg Jazzfestival før selve finalen på Moldejazz i juli.

På Moldejazz blir ett av bandene kåret til Årets unge jazzmusikere 2022, som får en lanseringspakke fra Norsk jazzforum, mentorprogram støttet av Talent Norge og et stipend fra Gramo på 150 000 kroner.

Siden programmet startet opp i 1998 har Jazzintro vært viktig for å løfte fram og synligjøre talentene i norsk jazz. Mange av dagens store jazznavn har tidlig i karrieren deltatt i Jazzintro, blant dem Mathias Eick, Stian Westerhus, Anja Lauvdal, Gard Nilssen, Marius Neset, Hanna Paulsberg og Morten Qvenild. Blant tidligere vinnere er Monkey Plot, Albatrosh, Puma, In the Country, Urban Connection, Megalodon Collective og Kongle Trio.