Årets unge jazzmusikere på vent

Semifinalene i lanseringsprogrammet Jazzintro skulle ha startet på Vossa Jazz denne helgen. – Vårt mål er å få Jazzintro gjennomført i år, sier Norsk jazzforum.

Denne helgen skulle første runde av Jazzintro 2020 vært arrangert på Vossa Jazz. Lanseringsprogrammet for unge, norske jazzmusikere arrangeres annethvert år, da åtte band/artister blir plukket ut av en fagjury til å konkurrere i semifinaler på ulike jazzfestivaler gjennom våren. Under Moldejazz møtes de fire finalistene til kåringen av Årets unge jazzmusikere. Vinneren får en lanseringspakke fra Norsk jazzforum og stipend fra vederlagsbyrået Gramo på kr 150 000.

I løpet av våren og sommeren skulle bandene møtes to og to til innledende runder på Vossa Jazz, Maijazz i Stavanger, Nattjazz i Bergen og på Kongsberg Jazzfestival. Vossa Jazz måtte, som en av de første festivalene i Norge, avlyse årets festival da myndighetenes restriksjoner ble iverksatt 12. mars. De øvrige festivalene i Jazzintro-samarbeidet har ennå ikke avklart om de har mulighet til å gjennomføre eller ikke. Trondheim Jazzfestival er, eksempelvis, en annen av landets store jazzfestivaler. Den arrangeres i mai hvert år, men ble i dag avklart utsatt.

På grunn av den helt spesielle situasjonen vi er i denne våren, vil derfor gjennomføringen av Jazzintro – som det meste annet – gjennomføres på alternative måter.

– Dere i Norsk jazzforum sier at Jazzintro «skal arrangeres i en eller annen form» i år, som planlagt. Kan du si noe om i hvilken form, Gry Bråtømyr? Eller er det aktuelt å skyve Jazzintro 2020 til 2021?

– Vårt mål er å få Jazzintro gjennomført i år, sier Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum. – Vi ønsker å vise frem de nye norske jazztalentene, og dem er det mange av. Festivalene som er del av prosjektet og Norsk jazzforum jobber nå med å finne alternative løsninger slik at Årets unge jazzmusikere blir kåret i 2020, og slik at de kan dra på turné og glede publikum i 2021. Både musikerne som er tatt ut til årets Jazzintro og arrangørene i lanseringsprogrammet synes selvsagt det er leit at vi ikke kan gjennomføre som vanlig, men de har stor forståelse og er glade for at vi opprettholder prosjektet.

Det kom inn 65 søknader til årets Jazzintro, og disse åtte bandene er plukket ut til å delta i år: Amund Kleppan Kvartett, Chuck People, Damata, Front!Front, Hein Westgaard Trio, Kongle trio, Ladybird Orchestra og Skurkar. En jury som består av etablerte jazzmusikere i Norge kårer vinnerbandet, som får muligheten til å kalle seg Årets unge jazzmusikere 2020.

Saksofonist Hanna Paulsberg er et av jurymedlemmene. Hun ser lyst på framtida for norsk jazz etter å ha blitt del av søkeprosessen til lanseringsprogrammet.

– Jeg er rett og slett vanvittig imponert over hvor mange fine unge band og musikere det finnes. Det har vært utrolig givende og nesten rørende å bli minnet på at det finnes masse unge folk som vil bruke tida si på å spille jazz. Og nivået er ekstremt høyt, sier hun. Paulsberg, bassist Mats Eilertsen, vokalist Kirsti Huke og trommeslager Dag Magnus Narvesen utgjør årets jury. Fagansvarlig i Norsk jazzforum, Ragnhild Menes, er jurysekretær.

Viktig springbrett

Jazzintro har siden starten i 1998 vært et sentralt program for å løfte fram og synliggjøre talenter i norsk jazz. – Mange av dagens store jazznavn har tidlig i karrieren deltatt i Jazzintro, forteller Ragnhild Menes i Norsk jazzforum. Blant de nå mer etablerte musikerne som har vært del av programmet nevner hun Mathias Eick, Stian Westerhus, Anja Lauvdal, Gard Nilssen, Marius Neset, Hanna Paulsberg og Morten Qvenild. Blant tidligere Årets unge jazzmusikere finner vi Monkey Plot, Albatrosh, Puma, In the Country, Urban Connection og Megalodon Collective.

