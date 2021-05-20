Ny runde i mentorprogrammet Borealis Ung Komponist

Borealis ser etter fire musikkskapere i startfasen av å utvikle seg som komponist, eller som ønsker å videreutvikle komposisjonsferdigheter. Søknadsfrist tirsdag 1. juni.

Det er femte året musikkfestivalen Borealis arrangerer mentorprogrammet Borealis Ung Komponist. Mentorprogrammet søker å samle musikkskapere med ulike musikalske preferanser, erfaringsgrunnlag, bakgrunner, metoder og praksiser. Borealis vil fremme et stort spekter av stemmer og rollemodeller – og ønsker at fremtiden til eksperimentell musikk skal være preget av mange ulike perspektiver, skriver festivalen på hjemmesidene sine.

Programmet er for musikkskapere i alle aldre, og deltakerne på årets mentorprogram blir honorert, opplyser Borealis.

Mentorprogrammet strekker seg altså over sju måneder (fra september 2021 til mars 2022), og inkluderer fire workshops før det ender i verdenspremiere på Borealisfestivalen med musikk fra de fire utvalgte deltakerne. Hvert år er det et dedikert ensemble deltakerne skriver verk for, og i denne runden er det vokalensemblet Tabula Rasa som skal framføre den nyskrevne musikken, når det blir verdenspremiere av deltakernes verk på Borealis 2022.

Årets mentorer er fire internasjonalt anerkjente komponister, utøvere og kunstnere fra Norge: Harpreet Bansal (NO), Camille Norment (US/NO), Johan Sara Jr. (NO) & Øyvind Torvund (NO), med praksiser fra raga-tradisjonen og samtidsmusikk til joik, dans og lydkunst.

Som deltaker på Borealis Ung Komponist skal du skape et 15 minutter langt nytt verk under veiledning og med støtte fra disse fire mentorene, for vokalensemblet Tabula Rasa. Alle de fire workshopene finner sted over 3–4 dager i Bergen mellom september 2021 til mars 2022.

Søkerne trenger ikke jobbe utelukkende med notert musikk – det er åpent for å bruke andre metoder for å formidle sine musikalske ideer, som for eksempel grafiske partitur eller annet.

