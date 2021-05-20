Vokalensemblet Tabula Rasa

(Foto: Zsigmond Zseni)

AktueltKunstmusikk

Ny runde i mentorprogrammet Borealis Ung Komponist

Publisert
20.05.2021
Skrevet av
- Red.

Borealis ser etter fire musikkskapere i startfasen av å utvikle seg som komponist, eller som ønsker å videreutvikle komposisjonsferdigheter. Søknadsfrist tirsdag 1. juni.

Det er femte året musikkfestivalen Borealis arrangerer mentorprogrammet Borealis Ung Komponist. Mentorprogrammet søker å samle musikkskapere med ulike musikalske preferanser, erfaringsgrunnlag, bakgrunner, metoder og praksiser. Borealis vil fremme et stort spekter av stemmer og rollemodeller – og ønsker at fremtiden til eksperimentell musikk skal være preget av mange ulike perspektiver, skriver festivalen på hjemmesidene sine.

Programmet er for musikkskapere i alle aldre, og deltakerne på årets mentorprogram blir honorert, opplyser Borealis.

Mentorprogrammet strekker seg altså over sju måneder (fra september 2021 til mars 2022), og inkluderer fire workshops før det ender i verdenspremiere på Borealisfestivalen med musikk fra de fire utvalgte deltakerne. Hvert år er det et dedikert ensemble deltakerne skriver verk for, og i denne runden er det vokalensemblet Tabula Rasa som skal framføre den nyskrevne musikken, når det blir verdenspremiere av deltakernes verk på Borealis 2022.

Årets mentorer er fire internasjonalt anerkjente komponister, utøvere og kunstnere fra Norge: Harpreet Bansal (NO), Camille Norment (US/NO), Johan Sara Jr. (NO) & Øyvind Torvund (NO), med praksiser fra raga-tradisjonen og samtidsmusikk til joik, dans og lydkunst.

Mentorene i Borealis Ung Komponist 2021 (Foto: Kollasj ved Borealis)

Som deltaker på Borealis Ung Komponist skal du skape et 15 minutter langt nytt verk under veiledning og med støtte fra disse fire mentorene, for vokalensemblet Tabula Rasa. Alle de fire workshopene finner sted over 3–4 dager i Bergen mellom september 2021 til mars 2022.

Søkerne trenger ikke jobbe utelukkende med notert musikk – det er åpent for å bruke andre metoder for å formidle sine musikalske ideer, som for eksempel grafiske partitur eller annet.

Les mer om programmet, søknadskrav og annet på hjemmesidene til Borealis.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

DELT LEDERTEAM: – Økonomien og kunsten lever ikke uavhengig av hverandre, så det er viktig at vi to snakker og jobber sammen, samstemmer daglig leder Tine Rude og kunstnerisk leder Peter Meanwell.

– Vi tar utgangspunkt i hvordan vi vil at verden skal se ut

Onsdag 17. mars er det nok en gang klart for bergensfestivalen Borealis – en årlig femdagers feiring av sjangerkryssende musikk...

URPREMIERE PÅ NYTT ORGELVERK: – Det blir orgelet slik du aldri har hørt det før – og alle mulighetene i orgelet som folk ikke visste at var der, sier Ruth Bakke om bestillingsverket til årets Borelisfestival.

En reise inn i orgelet

Bergenskomponisten Ruth Bakke kan vise til en omfattende verkliste som går like tilbake til 1964. Til tross for dette er...

Brasilianske Linn da Quebrada

Urovekkende at partiturmusikken fortrenges

INNLEGG: Festivaler og institusjoner som er grunnlagt av noteskrivende komponister styres mot andre sjangere, underlagt en mangfoldighetsagenda som skal gjøre...

Bilde til Aas, Nurmi, Solberg, Torrence

«Urovekkende»?

INNLEGG: Ness utviser en manglende vilje eller evne til å anerkjenne Borealis-kunstnerne som først og fremst kunstnere, skriver komponistene Astrid...

Publikummere studerer Raven Chacons partiturer under åpningskvelden til Borealis 2021.

Til forsvar for det urovekkende

INNLEGG: Komponist Jon Øivind Ness uttrykker en bekymring for partiturmusikken generelt og for at Borealis spesielt «programmerer hva som helst»...

Flere saker

NRK Marienlyst i Oslo

Medietilsynet foreslår nye krav til NRK om norsk musikk

Medietilsynet mener NRK bør ha 40prosents-norskkrav i flere kanaler enn i dag.

Notodden Blues Festival står i en av sine tøffeste økonomiske situasjoner på flere år. Nå må festivalen redefinere kursen mens den samtidig lover at bluestradisjonen skal leve videre.

Regjering, region og Roskilde til Notodden for å diskutere gjenåpning

Tirsdag 23. mars arrangeres Notodden Bluesfestival-konferansen om veien mot gjenåpningen av kulturlivet. Blant bidragsyterne er kulturminister Abid Raja, direktør i...

Tuva Syvertsen

Inspirasjoner: Tuva Syvertsen velger Sudan Dudan

I «Inspirasjoner»-serien har vi denne gangen snakket med Tuva Syvertsen, låtskriver, sanger og frontfigur i Valkyrien Allstars. Hun var aldri...