De vil inn (!) på scenene

Her kommer organisasjonen som vil åpne karrierene i kulturlivet for flere med minoritetsbakgrunn.

INN heter den nystarta organisasjonen, og det er inn de vil jobbe for å komme: Inn skal bedre situasjonen til kunstnere og kulturarbeidere med minoritetsbakgrunn i Norge. Organisasjonen lanseres under Oslo World fredag 5. november.

Under lanseringa presenteres organisasjonen av Khalid Salimi, mangeårig flerkulturell talsperson og ildsjelen bak Melafestivalen, og styreleder i Melastiftelsen – den samisk-norske skuespilleren, dramatikeren og samfunnsdebattanten Sven Henriksen – Johanna Alem, Head of Event & Promotion i Universal Music Norge, og endringsagent i Music Norway – samt samfunnsdebattant og skuespiller Uma Feed Tjelta. Organisasjonen skriver i invitasjonen at de skal presentere hvem de er og hva de jobber med, og dessuten snakke om hvordan tidlige og nyere generasjoner angriper temaene rundt åpnere scener og kulturliv. De vil at fredagens lansering skal inneholde oppløftende og inspirerende samtale om minoriteters arbeid i norsk kulturliv før og nå.

