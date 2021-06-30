Nordnorsk Jazzensemble og Leagus: Dette grønne livet

Under Festspillene i Nord-Norge var det endelig klart for konsert med det nyetablerte Nordnorsk Jazzensemble. Sammen med duoen Leagus framførte de bestillingsverket «Flora Eallin», en ode til det grønne livet.

Sist uke var det endelig klart for premiere på Nordnorsk Jazzensemble, Nord-Norges aller første store, profesjonelle ensemble innen jazz og improvisasjonsmusikk.

Det er Nordnorsk jazzsenter som står bak nyetableringen, og i desember i fjor fortalte daglig leder Ulla-Stina Wiland til Ballade at Nordnorsk Jazzensemble er en ambisiøs og etterlengtet satsing.

– Nord-Norge har til nå vært den eneste regionen uten et slikt ensemble, derfor er det en stor begivenhet for musikkfeltet i landsdelen vår å kunne lansere Nordnorsk Jazzensemble med noen av Nord-Norges fremste musikere innen jazz og improvisert musikk.

Etter flere utsettelser i pandemiperioden var det endelig klart for premiere – både for ensemblet, og for akkurat dette prosjektet: Under Festspillene i Nord-Norge, og på selveste St. Hansaften, stod ensemblet på scenen sammen med den tromsøbaserte duoen Leagus, klare for å framføre bestillingsverket Flora Eallin. Leagus består av Herborg Rundberg og Kristian Svalestad Olstad, og blir beskrevet som et samisk nymusikk-/impro-band.

– Vi er utrolig glade for å kunne skrive litt nordnorsk musikkhistorie med dette prosjektet, forteller Ingvild Pettersen Högberg fra Nordnorsk jazzsenter til Ballade. Og premieren var en suksess:

– Vi har fått masse gode tilbakemeldinger fra mange hold etter konserten, jeg tror publikum satt igjen med en fantastisk opplevelse!

Også Harstad Tidende var svært positive etter premierekonserten: «Det vart ein premierekveld som viser at jazzen i nord blomstrar. Her er det kreative formskaparar som grip tak i det nordnorske og smeltar fram eit svært høyrbart – og visuelt – produkt som står seg. Det er gjort mogleg ved å nytte eit knippe av svært dyktige profesjonelle utøvarar som med stoltheit kan vere med å bære namnet Nordnorsk Jazzensemble.»

Ballade tok en prat med Herborg Rundberg fra Leagus rett før den store premieren til jazzensemblet og duoen, om bakgrunnen for prosjektet og om selve bestillingsverket Flora Eallin, som i følge opphaverne er «en grønn vitamin-smoothie, en ode til busker og trær, tang og tare, mark og mose, som tematiserer planterikets betydning for oss mennesker».

– Nordnorsk Jazzsenter kom til oss med dette oppdraget; å skrive et verk til det nyetablerte Nordnorsk Jazzensemble, og lede ensemblet i prosjektperioden, forteller Rundberg.

– Nordnorsk Jazzensemble er en stor og etterlengtet nysatsing for jazz og improvisasjonsmusikk i landsdelen! Ensemblet har ulik besetning og komponist fra prosjekt til prosjekt, og dette prosjektets besetning består av Christer Jørgensen og Arnfinn Bergrabb på slagverk, Marianne Halmrast på bass, Fred Glesnes, Ola Rokkones og Sondre Kleven på saksofoner, Frode Larsen og Elina Waage Mikalsen på vokal, og så meg på piano og Kristian (Svalestad Olstad, red. mrk.) på gitar. Torbjørn Thrane Sandnes på lys, og Thor-Ivar Lund på lyd.

– Verket har vi kalt Flora Eallin. Leagus’ samtidige univers setter premisset og rammene for det musikalske innholdet, der de medvirkende musikernes kvaliteter gir musikken et utvidet spenn. Etter urframføringen på Festspillene i Nord-Norge, skal vi på turné i august, og i november tar vi med prosjektet til Riksscenen og Oslo World. I tillegg planlegger vi plateutgivelse.

– Hvorfor tematiserer dere «planterikets betydning for oss mennesker»? Kan du utdype litt om bakgrunnen for det, og hva dere søker å formidle?

– Det er flere elementer i prosjektets tematikk som har gitt oss inspirasjon til å skrive musikk. Først og fremst at det er så fantastisk, dette grønne livet! Derav tittelen på verket: Flora, som i planteriket, og Eallin, liv som leves.

– Vi mennesker er helt avhengige av planteriket for å kunne eksistere og leve våre liv. Nærværet av planter har en positiv innvirkning på oss, på så mange plan. Planteriket har så fantastiske evner, både evner som er sammenlignbare med menneskelige evner, men også evner som virkelig overgår våre, forklarer Rundberg.

– Likevel har vi en tendens til å ta floraen for gitt. Det er ikke alltid at vi vet å sette pris på våre grønne velgjørere. Gjennom Flora Eallin så kommer vi ikke nødvendigvis med noen formaninger, formidlingen ligger på det assosiative planet. Men vi ønsker å få til en bevisstgjøring rundt dette, gjennom at både det instrumentale og det tekstlige har noen assosiative kvaliteter som publikum kan gjøre seg egne tanker rundt.

– Jeg og Kristian har komponert og arrangert musikken, og vokalistene våre Frode og Elina har skrevet tekstene som blir framført på både nordnorsk og nordsamisk. Rawdna Carita Eira står for gjendiktning til de nordsamiske tekstene.

Det visuelle har en viktig og fremtredende plass i framføringen av verket, og Rundberg forteller at Leagus i mange år har jobbet med lysdesigner Torbjørn Thrane Sandnes.

– Det er et samarbeid der begge parter egentlig har fått frie tøyler til å ta litt av, noe som etter hvert har blitt et kjennetegn på våre konserter, forteller hun.

– Torbjørn har en utrolig evne til å skape visuelle rom som både komplimenterer og utfordrer musikken vår. Med den typen musikk vi spiller så har vi egentlig ikke mulighet, og vi ønsker heller ikke, å henvende oss til publikum utover det rent musikalske. Ingen snakking, ingen vitser, bare en time med musikk. Da er det veldig kick både for oss som utøvere, men også for publikum, å bli plassert i et rom som visuelt spiller på lag med lyden man hører.

Her kan du oppleve Nordnorsk Jazzensemble og Leagus i august og november:

7. august – Hemnes jazzfestival

9. august – Nordland Musikkfestuke, Bodø

12. august – Varangerfestivalen, Vadsø

13. august – Tromsø jazzfestival

5. november – Riksscenen, Oslo World