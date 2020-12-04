Nord-Norges første jazzensemble

– Med denne nyetableringen får endelig Nord-Norge et stort profesjonelt ensemble innenfor jazz og improvisasjonsmusikk i landsdelen, sier Ulla-Stina Wiland, daglig leder i Nordnorsk jazzsenter, som står bak nyetableringen.

– Nordnorsk Jazzensemble er en ambisiøs og etterlengtet satsing. Nord-Norge har til nå vært den eneste regionen uten et slikt ensemble, derfor er det en stor begivenhet for musikkfeltet i landsdelen vår å kunne lansere Nordnorsk Jazzensemble med noen av Nord-Norges fremste musikere innen jazz og improvisert musikk, forteller hun til Ballade.

– 2021 blir et pilotår, men vi ønsker at ensemblet skal etableres på fast basis i landsdelen, fortsetter Wiland. – Målet er å skape attraktive og nytenkende produksjoner – en slags profesjonell musikalsk lekegrind for landsdelens fremst utøvere og komponister med utgangspunkt i jazzen. Ensemblet skal gi rom for møter mellom ulike tradisjoner og formater, men særpreget fra jazzen skal være til stede.

Ensemblets første produksjon har fått navnet «Vippepunktet», med nyskreven musikk av komponist Jakop Janssønn og med tekster av Pål Moddi Knutsen.

– Tittelen «Vippepunktet» henspiller på det som skjer når noe lite vipper balansen av et system og provoserer frem en stor forandring, forteller Janssønn. – Livet i Arktis tar plass midt i en dramatisk, gåtefull og følelsesladd scene av voldsomme klimatiske, miljømessige, politiske og økonomiske endringer. Ved å bruke «Vippepunktet» som utgangspunkt for verket ønsker vi å fokusere på landsdelen vår og sette et nytt lys på de mange utfordringene vi kan møte når vi nærmer oss et vippepunkt.

Nordnorsk Jazzensemble skal ha varierende besetning og engasjere ulike musikere og komponister fra prosjekt til prosjekt. På denne første produksjonen består Nordnorsk Jazzensemble av Pål Moddi Knutsen på vokal, Daniel Herskedal på tuba, Atle Nymo på altsax, Ragnhild Furebotten på fele, Martin Högberg på gitar, Eirik Fjelde på tangenter, Dag Okstad på bass, Jakop Janssønn på trommer/perkusjon og MiNensemblet fra Musikk i Nordland. Torbjørn Thrane Sandnes står for lys/visuals og Thor-Ivar Lund er lydtekniker.

Ensemblets aller første konsert skjer i Vadsø 31. januar, med påfølgende turné til Nordlysfestivalen i Tromsø 1. februar 2021, til Sortland 2. februar og som åpningskonsert på Bodø Jazz Open 3. februar.

Nordnorsk jazzsenter har det kunstneriske og administrative ansvaret for prosjektet Nordnorsk Jazzensemble. Gjennomføring av prosjektet skjer i samarbeid med Musikk i Nordland (MiN), skriver jazzsentret på ensemblets hjemmesider.