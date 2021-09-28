Nye millioner skal restarte kulturen

Ny tilskuddsordning skal få nedstengte saler og miksepulter opp og stå og bemannet: Kjapp søknadsfrist og fortløpende utbetalinger er lansert.

Gjennom den nyopprettede ordningen Restart kulturrom skal 10 millioner statskroner fordeles på tiltak som kan møte nye behov på den andre sida av koronakrisen. Pengene er også tenkt å bremse de negative konsekvenser pandemien har hatt for landets kulturlokaler. Det skriver Kulturrom i en pressemelding.

Det kan for eksempel søkes om midler til å tilrettelegge rom for å bedre sikten eller lyden til publikum, tiltak for rekruttering innen sceneteknisk bransje eller noe helt annet, beskriver Kulturrom. Kulturrom er tilskuddsordninga for teknisk utstyr og lokalerfor musikk, dans og teater over hele landet.

Kulturrom skriver videre at de håper dette kan fylle et behov for langsiktig planlegging for feltet:

– Midler til å investere i lokaler og kompetanse vil være viktig for å få kulturlivet på beina igjen.

Det skal være enkelt å søke, søknadene behandles innen to uker og de som får innvilget tilskudd vil få utbetalt midlene umiddelbart. Dette vil gjøre det mulig å gjennomføre tiltakene på svært kort tid, mener daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen, og sier at de står klare til å behandle søknader som kommer inn fortløpende:

– Mange av landets kulturlokaler har stått tomme gjennom store deler av koronakrisen og det har gått tapt mye kompetanse. For å få opp aktiviteten igjen er det avgjørende at det finnes en fysisk infrastruktur og nok kompetanse som kan forvalte lokaler og avvikle arrangement. Med denne ordningen styrker vi det grunnleggende fundamentet for kulturen.

Den nye ordningen skal sikre omstilling og at aktørenes erfaringer og lærdommer gjennom pandemien kan materialisere seg i tiltak som kommer flest mulig til gode.

Kulturminister Abid Raja sier til Kulturrom:

– Vi nærmer oss omsider slutten av pandemien, men det vil fremdeles ta tid før kultursektoren er tilbake for fullt. Med disse midlene ønsker jeg å stimulere til aktivitet også i tiden frem mot full gjenåpning.