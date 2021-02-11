Derfor er sceneteknikerne så skuffa nå

Lyd og lys fortviler over det de hadde, men som staten nå tar vekk.

1. februar åpna Kulturrådet nettporten for kompensasjonsmidler for bortfall av inntekter i perioden de siste tre månedene av fjoråret. Lys-, lyd- og sceneteknikerne var tidlig i pandemien ei gruppe som frykta for framtida si, men som fikk ei ordning som dekket nok av koronatapene deres til at de var fornøyde med krisepakka. Nå har de oppdaga hva som er tatt bort, og mener flere av dem ikke en gang er berettiga til å søke:

– Den nye ordningen dekker omtrent ingenting av det vi reelt taper på at myndighetene av smittevernhensyn har gitt oss jobbnekt, hvis vi ser hele vår normale årsomsetning under ett, både innenfor kultur og event. Hvis vi da i det hele tatt kunne søkt på den. Det skriver daglig leder i lydfirmaet Trondheim Lyd, Hege Strand, til Ballade.no. Hun sitter i styret for bransjeorganisasjonen Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon (BFSP).

I sin oppsummering av 2020 skreiv bransjeforeninga at «Regjeringen annonserte at kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren nå også skulle inkludere underleverandører. Det vil si at bransjen nå kunne søke om 50 prosent av våre inntektstap knyttet til kulturarrangementer. I tillegg til den allerede eksisterende kontantstøtten. Dette var meget gode nyheter!»

Strand mener at kompensasjonsordninga traff dem som har blitt hetende underleverandørene, og at den også var lett å kontrollere i sine reelle tall i og med at de kunne søke basert på gjennomsnitt av det de hadde tjent tidligere. Men et nytt krav om skriftlig inngåtte avtaler – i en periode da svært få nye arrangement bookes – kom inn. I tillegg står kravet om billetterte, åpne arrangement i veien for dem, da mye av inntektene før jul gjerne er på lukka events.

– Det hjelper ikke til stadighet å poengtere hvor mange milliarder de har klart å fremskaffe til kultursektoren, hvis støtteordningene ikke treffer. Da er vel noe av poenget borte? Eller var det planen, at pengene aldri trenger forlate banken? undrer Strand.

Bransjeorganisasjonen hennes, med flere, hadde innsigelser til støtteordninga da den var på høring. Men Strand sier at høringsforslaget hadde små endringer i ordlyder som de ikke fanga opp – men som slår ut såpass stort for dem at mange ikke omfattes av ordninga.

Strand innser at denne perioden nok er tapt når det gjelder statsstøtte. Og sjøl etter direkte kontakt med kulturminister Abid Raja og hans politiske rådgiver Emma Lind, er hun bekymra for at de dårlige rammene for akkurat teknikerdelen av arrangørbransjen blir stående fram til sommeren. Emma Lind (V) gir ingen åpning for å endre forskrifta som setter reglene for å motta tilskuddet nå – men antyder at gruppene bør komme på banen når reglene for perioden nyttår til juni snart settes:

– Vi har hatt samtaler med BFSP, og flere av deres medlemmer, og er kjent med deres tilbakemeldinger på konsekvensen av justeringene som ble gjort i kompensasjonsforskriften for oktober–desember 2020. På nåværende tidspunkt kan vi ikke gå inn i enkelthetene i den dialogen, men vi har stor forståelse for at situasjonen for mange av underleverandørene er ekstra kritisk. På generell basis kan vi informere om at forskriften for oktober-desember var på åpen høring uten at noen aktører påpekte at justeringene som ble gjort medførte en større utfordring. Dette har man erfart i etterkant.

Små ord, store følger for enkeltbedriftene

Strand – og BFSP – innvender med at det er så små endringer i forskrifta, som at andel av inntekter står opp mot omsetning i lovteksten, at det var vanskelig å se hvordan ordninga skulle slå ut.

– Vi vil legge til at vi har til nå stilt opp med nesten 8,7 milliarder ekstra fra Kulturdepartementet, og jobber i disse dager med å sluttføre innretningen på kompensasjonsordningen for 2021. Forskriftene også her vil gå ut på høring, sier Emma Lind.

«Så mye hadde vi … så mye sitter vi igjen med.»

– Jeg stiller store spørsmål til at kulturministeren og hans departement endrer en ordning som faktisk treffer noenlunde, for så å innføre en ordning som ikke treffer noen av underleverandørene, skriver Strand på epost til Ballade.



– Raja har lovet å hjelpe sektoren gjennom krisen og sagt at vi kan stole på han, men nå svikter han en viktig del av verdikjeden og tillitten begynner å bli rimelig tynnslitt. Vi ber ikke om å komme ut av dette med pluss på bunnlinja, kun om at vi får støtte nok til at selskap og arbeidsplasser overlever og er der når vi kommer ut på den andre siden, mener Hege Strand.

