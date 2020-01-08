Musikkutstyrsordningen endrer navn til Kulturrom

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre egnede rom for kulturfeltet, ikke bare for musikken.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande annonserte i ettermiddag det nye navnet til den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler som til nå har vært kjent som Musikkutstyrsordningen (MUO).

Statsråden trakk frem hvor viktig Musikkutstyrsordningen har vært for kulturlivet i Norge de siste ti årene.

– Det er ikke et fylke i Norge som ikke har mottatt midler fra MUO. Det finnes over 300 øvingsrom og 170 musikkbinger rundt i landet, sa Skei Grande i sin lanseringstale.

– Jeg er glad for at Musikkutstyrsordningen på en så positiv måte har tatt i mot oppdraget med å utvide ordningen til å gjelde flere musikksjangre og kulturuttrykk. Dette er en svært viktig ordning for det brede kulturlivet vi har i Norge, og Kulturrom er et dekkende og godt navn.

Musikkutstyrsordningen fikk fra 2019 økt tilskuddsramme og et utvidet mandat. Med et oppdrag om å gi tilskudd på tvers av alle musikksjangre og til scenekunstfeltet, ble en navneendring både naturlig og nødvendig, melder organisasjonen med det splitter nye navnet.

– Navnet Kulturrom speiler vårt utvidede mandat og ruster oss samtidig for fremtiden på en god måte. Med et nytt og mer inkluderende navn er vi klare for å ta et enda større ansvar for å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet, sier Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom.

Med det utvidede mandatet fulgte en ekstra bevilgning på 12 millioner kroner i mai 2019, og totalt delte ordningen ut i overkant av 40 millioner i tilskudd fordelt på alle landets fylker i 2019.

Navneendringsprosessen ble igangsatt våren 2019 i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Dinamo, og det nye navnet Kulturrom ble lagt fram og enstemmig vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling 5. november 2019.