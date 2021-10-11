Orchestral joik

Norges arktiske universitetsmuseum besitter en stor og unik samling av joiker. Samlinga skal nå gjøres tilgjengelig og søkbar for publikum. Her ser vi Mari Boine på scenen i Kulturhuset i Tromsø under fremføringen av verket "Orchestral joik" under Nordlysfestivalen 2018.(Foto: Marius Fiskum)

Joikearkiv blir tilgjengelig for publikum

11.10.2021
Guro Kleveland

Norges arktiske universitetsmuseum får midler fra Kulturrådet til å tilgjengeliggjøre stor samling av joiker fra hele Sápmi.

Universitetsmuseet melder at de får 1,2 millioner kroner fra Kulturrådet til å digitalisere den store samlingen av joik og å gjøre den tilgjengelig for publikum.
– Vi har lenge ønsket å gjøre denne unike samlinga søkbar og lett tilgjengelig for publikum og alle brukergruppene, så dette er en gledens dag, sier Geir Rudolfsen, instituttleder ved Norges arktiske universitetsmuseum.

Det var professor Ola Graff, professor emeritus ved UiT, som brukte store deler av sin karriere på å samle inn rundt 2000 joiker fra hele Sápmi.

Musikken er i dag lagret som store digitale filer, som er uhåndterlige og ikke tilgjengelige eller søkbare, forteller Geir Rudolfsen ved universitetsmuseet. Rudolfsen beskriver det som en svært omfattende jobb å gjøre hele samlingen tilgjengelig, samtidig som personvern og rettigheter til musikken skal ivaretas.

Prosjektet har fått navnet Digi Joik, og skal gå over et år. En prosjektgruppe skal jobbe intensivt med joikearkivet. Tre professorer innen samisk forskning og en tekniker er med på laget, og i tillegg er pensjonerte Ola Graff også involvert.

– Vi er optimistiske og håper å ha mye musikk tilgjengelig allerede etter et år. Da vil vi i hvert fall vite hvordan vi skal gjøre dette og ha et verktøy klart. Dermed kan vi fortsette å publisere verk også i framtida, sier Rudolfsen.

Museumslederen sier dette er starten på en større prosess, der museet har som mål å gjøre alle samlingene sine digitale og lett tilgjengelige for offentligheten.

Her kan du lytte til noen av joikene: Universitetet i Tromsø lagde i fjor en julekalender med 24 små videoer med nordnorsk folkemusikk, deriblant også noen joiker, der professor Ola Graff forklarte konteksten rundt folketonene.

Ola Graff, professor emeritus ved Norges arktiske universitetsmuseum, har brukt store deler av karrieren sin på å samle inn mer enn 2000 joiker. (Foto: Universitetet i Tromsø)

En av joikene i julekalenderen fra i fjor er «Masijoiken», som du finner bak luke 7. Den framføres her av Ante Mihkkal Gaup, og følgeteksten forteller at teksten er lagd av Haldis Balto fra Karasjok, med hjelp av søsteren Asta. «De brukte en gammel joik til Masi og lagde ny tekst. Joiken med den nye teksten synes å ha blitt ganske godt kjent. Melodien går i moll. Det er mere sjelden i nordsamisk tradisjon, og gir melodien en egen dåm. Joiken var del av pensum for studenter ved Nordnorsk musikkonservatorium i Tromsø i valgfag joik på 1990-tallet.»

En annen versjon av «Masijoiken» ble framført av Ella Marie Hætta i «Stjernekamp» på NRK i 2018, der med tittelen «Maze»:

