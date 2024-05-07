Arild Erikstad er en kjent musikkjournalist og formidler gjennom sine mange år i NRK. Han har vært redaktør av NRKs "Hovedscenen" i en årrekke, og sist helg fikk han prisen Årets klassiske formidler under musikkbransjetreffet Arena Klassisk. (Foto: Ole Kaland)
Formidlingspris til Arild Erikstad
Utropt til Årets klassiske formidler under Arena klassisk i helgen.
Denne helgen ble årets bransjetreff for det klassiske musikkfeltet arrangert. En av programpostene til Arena Klassisk var en gjenopplivning av «Kontrapunkt», TV-spørrekonkurransen om klassisk musikk som gikk over tre tiår på fjernsynsskjermer over hele Norden, med et engasjert publikum i salen.
Denne gangen ble ikke spørrekonkurransen TV-sendt, men selveste Arild Erikstad, musikkjournalisten, «Hovedscenen»-redaktøren og musikkformidleren kjent spesielt gjennom mange år i NRK, var hyret inn som programleder, der tre lag konkurrerte om musikkunnskap med levende musikk på scenen.
Etter kunnskapsquiz ble den velkjente musikkformidleren overrakt en særskilt utmerkelse: Prisen for Årets klassiske formidler.
Det var daglig leder i Klassisk, Anderz Døving, som overrakte prisen til Erikstad:
– Gjennom alle sine år som formidler av klassisk musikk i NRK har han satt et varig avtrykk etter seg, og vært enormt viktig for sjangeren!