Formidlingspris til Arild Erikstad

Utropt til Årets klassiske formidler under Arena klassisk i helgen.

Denne helgen ble årets bransjetreff for det klassiske musikkfeltet arrangert. En av programpostene til Arena Klassisk var en gjenopplivning av «Kontrapunkt», TV-spørrekonkurransen om klassisk musikk som gikk over tre tiår på fjernsynsskjermer over hele Norden, med et engasjert publikum i salen.

Denne gangen ble ikke spørrekonkurransen TV-sendt, men selveste Arild Erikstad, musikkjournalisten, «Hovedscenen»-redaktøren og musikkformidleren kjent spesielt gjennom mange år i NRK, var hyret inn som programleder, der tre lag konkurrerte om musikkunnskap med levende musikk på scenen.

Etter kunnskapsquiz ble den velkjente musikkformidleren overrakt en særskilt utmerkelse: Prisen for Årets klassiske formidler.

Det var daglig leder i Klassisk, Anderz Døving, som overrakte prisen til Erikstad:

– Gjennom alle sine år som formidler av klassisk musikk i NRK har han satt et varig avtrykk etter seg, og vært enormt viktig for sjangeren!