Gledelig melding: Hovedscenen er tilbake i NRK

NRK P3 får mye kjeft for sin forflatede programprofil om dagen, men her er i hvert fall en gledesmelding fra Marienlyst: Etter to års fravær er Hovedscenen tilbake i kulturkanalen NRK 2, og sendingene begynner søndag 4. september. Med sin interessante blanding av ulike musikkformer og opplysende intervjuer var det favorittprogrammet til de fleste musikkelskere. Likevel ble det til manges store fortvilelse fjernet, etter først å bli forvist fra lørdag kveld til søndag, og deretter til fredag kveld med sviktende seeroppslutning. Tilbakeføring av Hovedscenen er et av hovedmålene til Lytterforeningen for klassisk musikk, og foreningens leder Tore Brantenberg har her intervjuet programansvarlig Arild Erikstad for Ballade.

Av Tore Brantenberg, leder i Lytterforeningen for klassisk musikk

Gratulerer, Arild Erikstad, med at Hovedscenen skal starte opp nye sendinger. Som du kanskje vet ble Lytterforeningen for klassisk musikk stiftet da NRK for tre år siden planla å legge ned

Kringkastingsorkesteret og kanalen Alltid klassisk, noe som heldigvis ikke skjedde. Har foreningens virksomhet også bidratt til å få Hovedscenen tilbake?

— For å si det slik, så var det mange som reagerte med vantro og harme da man valgte å slutte med Hovedscenen for to år siden. Selv om ratingen ikke var voldsom, var dette et program som hadde eksistert i sju år og var blitt et begrep, sier Erikstad.

— De negative reaksjonene på nedleggelsen kom både fra seere rundt om i hele landet, og også innenfor NRKs vegger var det mange som ikke forstod denne prioriteringen. Nå skal det også sies

at ledelsen ville forsøke å få mer av dette stoffet inn på NRK 1, og det skjedde nok også til en viss grad. Problemet med dette var bare at vi ikke fikk kontinuitet i sendingene, og det ble et drastisk mindre

volum.

— Alle som driver med media vet hvor viktig nettopp kontinuitet er for å treffe de interresserte seerne. Det er denne kontinuitet vi mistet da Hovedscenen ble borte. Internt har vi musikkmedarbeidere

selvsagt presset på for å få tilbake Hovedscenen, og det jevnlige «maset» fra enkeltpersoner samt meget godt organisert argumentasjon fra Lytterforeningen for klassisk musikk har inspirert oss

musikkmedarbeidere til en fortsatt tro på at konseptet har livets rett.

Hvordan er programmet lagt opp denne gang?

— Det blir litt kortere enn tidligere, og mer rent klassisk. Med det mener jeg at det blir klassisk musikk, opera og dans/ballett, og spesielt innen det siste feltet blir det mye moderne uttrykk. Programmene vil variere fra en time til nitti minutter, og vi skal selvsagt også ha endel helaftens opera og balletter.

— Vi har ikke stort studio slik som sist, men lager korte innledninger fra forskjellige steder, og disse korte introduksjonene skal være direkte knyttet til programmet. Dette er slik vi starter opp, så får vi se om vi kan utvikle konseptet ytterligere etterhvert. Nytt er det også at programmet kommer i reprise i NRK 1 søndagen etterpå.

NRK har inngått en interessant avtale med Den Norske Opera. Vil den bli gjennomført i Hovedscenen?

— Ja, vi sender en flott produksjon av La Traviata fra DNO litt nærmere jul. Dette er et opptak vi gjorde i mai i år, og vi skal også produsere ballett med Nasjonalballetten i oktober, men dette blir først sendt til våren. Neste år håper vi også på at vi kan få produsert to helaftens forestillinger, men alt avhenger selvsagt av at vi blir tilført de nødvendige produksjonpenger.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Den glitrende oppsetningen av Händels «Julius Cæsar» ble en solid publikumssuksess, trass i sure anmeldelser. Vil ikke nettopp denne form for musikkteater egne seg meget godt i fjernsynsmediet?

— Jo, på mange måter er jeg enig med deg i det, men det har nærmest vært umulig å produsere en slik spektakulær forestilling for TV uten først å ha sett den. Så vi skal selvsagt vurdere en transmisjon hvis denne blir satt opp igjen.

Den klassiske musikken har tydeligvis vind i seilene, for i sommer har musikkfestivalene blomstret opp over hele landet. Har dere planer om å gjengi noe av dette?

— Vi har lenge ønsket å være langt mer aktive på sommerfestivalene også på TV enn vi er i dag. Heldigvis er radioen særdeles tilstede på disse festivalene, men problemet på fjernsynsfronten er først og fremst at det ikke finnes midler til egenproduksjon i sommersesongen. Vi arbeider i disse dager med å se om vi kan finne en løsning på dette, men da blir det nok først og fremst jazz- og folkemusikkfestivaler vi må satse på.

— Dette er musikkområder som også får en altfor dårlig dekning i media – og vi må balansere tilbudet så godt vi kan, avslutter Arild Erikstad.

Redaksjonell note: Første sending av nye «Hovedscenen» kommer klokken 21.20 søndag 4. september, og byr på et møte med Gewandthausorkester Leipzig, som nylig opptrådte i Oslo i anledning unionsoppløsningen. Hjemmesidene til Hovedscenen finner du her: www.nrk.no/hovedscenen. Hjemmesidene til Lytterforeningen for klassisk musikk, som i dag teller nærmere 1400 betalende medlemmer, finner du her: www.lytterforeningen.org.