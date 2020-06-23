Spill norsk-festivalen: Identitetsbygger med kortreist livemusikk

Spill norsk-festivalen er tilbake i september. – Når samfunnet sakte men sikkert kan åpne opp for samvær og samhandling, er det spesielt viktig at musikk skapt av norske komponister, låtskrivere og tekstforfattere er blant de første som fremføres live, sier Norsk Komponistforening.

Spill norsk er til for at publikum skal kunne få med seg mer av all den norske musikken som finnes, erklærer festivalens arrangører, NOPA og Norsk Komponistforening, og utdyper: Spill norsk skal løfte frem norsk musikk på alle språk og i alle sjangre.

– Hele Norge er utsultet på kultur, og i et hav av avlysninger er vi skikkelig glade for å kunne dele nyheten om at Spill norsk ikke er blant dem, sier kunstnerisk leder, Stine W. Torbergsen.

Spill norsk skulle vært arrangert i mars, midt i utbruddet av koronapandemien. Seks kommuner rundt om i landet er medarrangører av festivalen, som nå skjer for tredje året på rad.

Spill norsk-måned

De to foregående årene har festivalen vært en Spill norsk-uke. I år vil festivalen gå over en hel måned, med startskudd i september. De fleste konsertene som opprinnelig sto på programmet tas med videre, forteller arrangørene. Unntakene er noen større produksjoner, som må utgå på grunn av smittevern. På programmet står lokale låtskrivere, artister og band, men også aktiviteter som låtskriverkonkurranse og kurs.

– Vi er veldig glade for å spille på lag med kommunene som har tatt grep over situasjonen og gjenskaper Spill norsk-festivalen i september. Når samfunnet sakte men sikkert kan åpne opp for samvær og samhandling, er det spesielt viktig at vår egen musikk – skapt av norske komponister, låtskrivere og tekstforfattere, er blant de første som fremføres på norske konsertarenaer. Vi gleder oss til kortreist, norsk musikk, fremført for publikum på lokale scener rundt om i landet, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

– NOPA ønsker å løfte norsk musikk, og Spill norsk er en ypperlig måte å vise frem de lokale talentene som finnes i alle kriker og kroker i landet, sier Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA.

Kunstnerisk leder Stine W. Torbergsen understreker at Spill norsk-festivalen også har en kulturpolitisk dimensjon lokalt og regionalt:

– I kommunesammenslåingen som har trådt i kraft mange steder den siste tiden har Spill norsk en identitetsbyggende funksjon; mange av kommunene som arrangerer disse konsertene er nylig slått sammen av flere. Gjennom å arrangere og tilby levende konsertopplevelser til sine innbyggere, med lokale utøvere, kan festivalen være et ledd i å bygge samhørighet og fellesskap, sier hun.

Her er en kort oversikt over tider og steder for Spill norsk denne høsten:

Festivalen starter i uke 36, på Røst (Nordland) og i Åfjord (Trøndelag), fortsetter i uke 37 i Alta (Finnmark) og på Nesodden (Akershus), og avsluttes i uke 38 i Lyngdal (Agder) og på Stad (Vestland).

Under festivalstart på Røst får publikum oppleve samfylkingen Susanne Lundeng, som vil framføre nytt materiale. I Åfjord møter publikum blant andre musiker og komponist Håvard Lund, som også er lokal produsent for festivalen og en viktig drivkraft for musikk i distriktene, opplyser kunstnerisk leder for festivalen, Stine W. Torbergsen.

I festivaluka i Alta er perkusjonist og slagverker Kristine Hansen og bandet Lyse Netter på programmet.

– Mange tror jeg er en eksperimentell raring, men jeg er slagverker. Både repertoar og arbeidsmetoder er fra den klassiske slagverkverdenen. Jeg lager kunstmusikk fordi jeg er nysgjerrig, vil eksperimentere og formidle på min måte. Da kan min personlighet gjerne farge resultatet. Jeg er ikke en singer/songwriter som forteller om da jeg mistet en kjæreste. Jeg er en slagverker. Som stiller spørsmål, eksperimenterer, lærer underveis og sammenfatter alt i ny musikk. Enten skrevet av meg selv eller andre komponister, sa Kristine Hansen til Ballade i et intervju høsten 2018.

Lyse Netter er et band fra Lofoten som spiller popmusikk på nordnorsk, som de forteller på nettsidene sine. Bandet på fem ble spesielt kjent for det norske radiopublikumet med hitene «Prøva igjen» og «Vi lar aldri sola gå ned».

I Lyngdal blir programmet det samme som tidligere annonsert, med blant annet intimjazzkonsert med Runar Nørsett Trio, konsert med den albumaktuelle countryartisten Inger Lise Stulien og med jazzvokalist Silje Torsøe. Stad har programslipp i august. Følg med på festivalens Facebookside for informasjon om program og annet.

Om Spill norsk

Festivalen Spill norsk arrangeres for tredje gang i Norge, denne gangen i uke 36, 37 og 38. Torodd Wigum og Stine W. Torbergsen er kunstneriske ledere for festivalen, og arrangører er NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere og Norsk Komponistforening. Spill norsk henter inspirasjon fra Spil Dansk Ugen – det danske musikklivets festuke. I 2020 feirer Spil Dansk 20 år.

