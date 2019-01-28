Å skrive fra hjertet

Med EP-en «Game Change» håper Pikekysz å treffe lytterne rett i sjelen.

– Jeg vet det er skikkelig klisjé, men for meg er musikk mer enn bare musikk. Du vet den ene vennen du har, som er der uansett hva? Musikk har vært den vennen for meg siden jeg var liten, forteller Mariann Humberset (23) fra Pikekysz.

«Game Change» er sunnmørsbandets andre EP, og ble sluppet nå i januar. For Mariann, som er vokalist og låtskriver i bandet, symboliserer hver enkelt låt en bit av livet hennes. Kanskje kjenner du henne fra NRK-serien ”Jeg mot meg”, der hun forteller om hvordan en vanskelig oppvekst har preget henne.

Skrev for å forstå

– Jeg ble født i Afghanistan og kom til Norge som ni-åring. Etter at jeg selv ringte barnevernet flyttet jeg i fosterhjem da jeg var femten. Høsten 2017 møtte jeg veggen, men klarte ikke å sette ord på hva som var i veien. Derfor begynte jeg å skrive låtene som er på denne EP-en, for å prøve å forstå meg selv, forteller hun.

Mariann forteller at låtene på ”Game Change” er de mest intenst ærlige hun noen gang har skrevet. Første låt ut ble ”Perfect”.

– Den handler om et forhold som ikke er optimalt. Om at man har det skikkelig bra sammen, men likevel ikke er ment for hverandre. Etter å ha skrevet låta skjønte jeg at det var noe galt i forholdet mitt. Så begynte jeg å skrive på låta ”Anymore”, som handler om å være lei av alt forventningspresset.

Gjennom låtskrivingen fikk Mariann uttrykt undertrykte følelser, og hun skjønte at presset først og fremst kom fra henne selv.

– I tillegg får vi så mye input fra omverdenen om at vi ikke er bra nok, fine nok eller har nok penger eller de riktige klærne. Listen er lang, sier Mariann og siterer fra teksten: ”I’m so tired of expectations. So tired of being told what to do”.

– Jeg hadde ingen plan om å spille inn sangene. Jeg bare skrev for å analysere meg selv.

Tok farvel til verden

Blant titlene på EP-en finner vi også «Someone» – en låt Mariann beskriver som hard. Hun forteller at den handler om det lille håpet om at noen skal komme og si at det vil gå bra til slutt.

– Jeg skrev den rett før jeg prøvde å ta livet mitt. Den sangen kom rett fra sjelen. Jeg hadde sittet oppe mange netter uten å få sove, og var i en boble der jeg satt og skrev på den og gråt. Den var mitt farvel til verden.

Da selvmordstankene kom fikk Mariann et team rundt seg, men hjelpen slo feil.

– Jeg fikk medisin jeg ikke tålte, og fikk heller ikke trappe opp i riktig tempo. Derfor gikk jeg fra å være litt suicidal til veldig suicidal. Jeg hadde fått mange piller på resept, så en dag dro jeg til apoteket og tok ut nok medisin til å klare å skade meg selv.

Hun ringte psykiatrisk for å legge seg inn frivillig, men tablettene ble med på lasset.

– Jeg tok pillene der. Da jeg våknet til meg selv igjen måtte jeg sitte i rullestol. Jeg trodde at jeg aldri ville kunne gå igjen, forteller Mariann.

– Jeg var innlagt i flere uker, og mens jeg var på psykiatrisk skrev bestevennen min låta «For alltid» til meg. Den er med på EP-en, og handler om å ha en bestevenn som er der for deg – og det har jeg. Det er trommisen, Nils Dragnes.

Melodien er den samme som på låta «Kings and Queens», som Pikekysz ga ut i 2017.

Terapeutisk å spille konserter

Å være en del av Pikekysz betyr mye for Mariann, både personlig og musikalsk.

– Når jeg står på scenen forsvinner jeg helt, og kjenner at følelsene mine kommer helt ut. Jeg vil ikke gå av scenen, for der bygger jeg meg selv opp. At jeg mestrer noe så bra, og kanskje vekker noe i publikum, det er veldig terapeutisk.

Hun legger vekt på hvordan en god dynamikk innad i bandet bringer frem det beste i musikerne.

– I Pikekysz er vi fem personer som både er veldig forskjellige og veldig like. Det kule med oss er at vi har det så bra sammen. Alle er akseptert, og alle er en like stor del av bandet. Vi har alle våre musikkvibes som vi slår sammen, og resultatet blir bra musikk.

Følelser over sjanger

– Hvilken sjanger vil du plassere musikken til Pikekysz i?

– Det nærmeste vi kommer en sjanger er pop/rock, men ikke alle låtene passer inn der. Jeg er ikke som alle andre, og har heller aldri vært det. Derfor har jeg slitt med å få venner. Jeg har aldri passet helt inn, og sånn er det med musikken min også. Jeg liker alt, og jeg liker å blande det sammen, forteller hun.

– Jeg vil uansett ikke være en av de musikerne som endrer en tone fra den ene låta til den andre, slik at all musikken blir helt lik. Publikummet vårt skal føle at de er med på et eventyr. En reise der de kan bli sjokkerte, glade, headbange, hoppe og sprette, og i neste øyeblikk savne noen og ha lyst til å grine. Vi er ikke kjempekjente akkurat nå, men vi er heller ikke ute etter å bli kjent for musikk som er A4. Vi vil lage musikk som betyr noe, og da bruker vi heller ti år på å bli kjent. Det viktigste er at vi kan være stolte over oss selv – i hvert fall i den verdenen vi lever i i dag, sier hun.

Ærlig musikk

Det har likevel vært stunder der Mariann har ønsket å klatre raskt til topps.

– Men det er ikke sånn verden fungerer. Jeg føler at topplista består av musikk som ikke skiller seg ut, og jeg vil heller være ærlig med meg selv enn å være lik alle andre.

En slik holdning har ikke alltid vært en selvfølge for Mariann. Da hun var yngre var det veldig viktig for henne å ikke skille seg ut, forteller hun.

– Jeg så på det som en svakhet. Det største steget jeg har tatt for min egen del er å bare være meg selv. Nå kjører jeg på å være Mariann. Jeg gjør det jeg vil, og har ingen mål om å være annerledes eller lik andre. Det kommer uansett en dag der man ser seg selv i speilet og spør hvem man er. Du blir så mye gladere når du kan være deg selv. Det samme gjelder musikken. Du skal ikke lage noe som ikke er deg, for å nå en topp som gjør deg ulykkelig.

– Du har tidligere uttalt at du håper tekstene kan gjøre at folk føler seg mindre alene.

– Jeg håper det kan hjelpe noen å høre tekstene og slik føle følelsene mine. Det høres kanskje egoistisk ut, men jeg tenker ikke på publikum når jeg lager låter. Jeg tenker på meg selv, og at hvis jeg greier å føle gjennom tekstene så kan kanskje andre også gjøre det. Kanskje noen hører musikken og tenker «ok, det kan gå bra med meg også».

Ut av skallet

– Denne EP-en er så spesiell for meg. «Game Change» handler om at jeg gikk fra å være helt på bunnen til å lage disse låtene og tenke: Nå gidder jeg ikke å ha det sånn lenger. Nå må jeg velge mellom å ha det så bra som mulig, eller å ikke leve i det hele tatt. Da valgte jeg at jeg skal ha det så bra som mulig. At vi skal endre spillet og bare kjøre på med alt, forteller Mariann.

EP-ens coverart viser en sommerfugl på vei ut av en puppe.

– Det symboliserer meg som kommer ut av skallet og blir til en sommerfugl. Jeg har holdt meg der inne i 22 år, og nå kommer jeg ut og får endelig sett verden.

Pikekysz er:

Mariann Humberset – vokal

Jarl Ringstad Krohn – vokal og gitar

Mathias Fischer Blichfeldt – bass

Thomas Vartdal Vinjevoll – gitar

Nils Grønnevet Dragnes – trommer

Pikekysz spiller på Krøsset i Oslo 2. februar, og Påskerock i Ørsta 20. april.