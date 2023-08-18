Ballade video: Iskaldt fjordvann og det som ikke kan telles

Vi møter Kajander, St. Niklas, Maylen Rusti, Maud, Laila Samuels, Ingeborg Knøsen, Sara Fjeldvær, Marthe Valle og Rasmus Rohde, Rammeskjeiv og Atena.

Velkommen til utgave nr. 193 av Ballade video. Det fortsetter å strømme på med norske musikkvideoer, slik at vi nok en gang kan presentere ti ferske prosjekter. Det er en stor glede å følge med på alt som rører på seg – og få lov til å bringe det videre.

Denne gangen ligger kanskje hovedvekten på litt yngre artister, som allerede har klart å skaffe seg oppmerksomhet. Men vi har også med oss mer erfarne utøvere, og håper vi har satt sammen en meny som viser litt av det som skjer i norsk populærmusikk om dagen.

Kort sagt: God fornøyelse!

KAJANDER: Savna dæ

Premiere! Og det med en låt artisten selv sammenligner med «kaldt norsk fjordvann etter et upåklagelig svalestup».

– «Savna dæ» drives med harde trommer, drømmende vokal og masse energi. Historien som fortelles er i det romantiske landskapet, og vil nok treffe mange nå som sommeren er i siste fase, sier Bendik Kajander.

Han forteller at låten er inspirert av en situasjon han selv har vært i mange ganger.

– Du møter noen du liker, men får ikke mulighet eller klarer ikke å følge opp og utforske potensialet.

– Det har ellers vært en deilig og leken prosess å skrive og ferdigstille denne låta sammen med gode venner. Den ble til i leiligheten min på Grünerløkka sammen med Erik Eliassen, kjent fra Sirkus Eliassen, og Jahn Gran.

Kajander ga ut låtene “Grenseløs” og “Våken” i slutten av 2022. Begge kommer til å være på et kommende album, og er gitt ut i samarbeid med Toothfairy Label & Management.

– Det føles riktig å komme tilbake til musikken. Nå er jeg i flyt, og har mer kreativt overskudd enn noen gang. Det kommer mer fra meg.

ST. NIKLAS: No One Else



Og premiere igjen! St. Niklas, aka Niklas Nesset, slo gjennom samme år som Kajander, i 2016. Tre år etter EP-en «Your Imperfections Make Me Even More Obsessed With You» er han tilbake med ny musikk.

«No One Else» handler om å være bekymret for at den du bryr deg mest om feiltolker deg som en som ikke bryr seg.

– Vi prøvde å sette ord på at man i et forhold ofte kan være litt «disconnected» fra hverandre, men at det ikke nødvendigvis handler om mangel på kjærlighet. Personlig synes jeg det er jævlig frustrerende når de man bryr seg om mest ikke tror man er investert i forholdet – eller at du ikke er der for the long run.

Siden suksessen med forrige EP har St. Niklas skrevet et utall låter som han har forkastet, og også tatt seg tid til å snekre sammen en ny utgivelse med kremen fra disse tre årene. Han har ellers rukket å være låtskriver for flere andre artister.

Den Oslo-baserte artisten sier dette om musikkvideoen:

– Selv om vi hadde noen få «stopp/start»-punkter strategisk plassert gjennom hele videoen, ble sekvensen der jeg løp fra bilen til fjelltoppen faktisk tatt i ett take. En uventet vri i lyssettingen gjorde øyeblikket unikt – mørket omsluttet stedet til tross for de vanlige lyse nettene i Nord-Europas somre.

Videoen er filmet i den største ørkenen i Nord-Europa, plassert i de naturskjønne fjellene på Røros i Midt-Norge. Regien er ved Lars Evanger og Niklas Nesset, der den førstnevnte også har filmet og redigert.

MAYLEN RUSTI: Forglemmegei

«Forglemmegei» med Maylen Rusti omtales som en optimistisk og dansbar låt, om et forhold man håper skal vare for alltid. I følge utgiver Grappa gir den assosiasjoner til hennes forrige sommerlåt, «Romeo & Julie» – og til artister som Dagny, Gabrielle og Veronica Maggio.

Maylen Rusti er oppvokst i Bergen, der band og artister som Kings of Covenience, Ephemera og Sondre Lerche inspirerte henne til å skrive og spille egen musikk fra ung alder.

– «Forglemmegei» er en låt til min «ride-or-die», men også til mitt eget mot. Jeg liker å ta sjanser, og stiller meg gjerne åpen og sårbar, for man har ofte mye å vinne og lite å tape, forteller Rusti.

– Denne låten skrev jeg på piano hjemme i leiligheten min på Bøler, men det var først når jeg tok den med i studio, og vi byttet pianoet med en enkel tromme og bass-groove, at jeg følte låten skikkelig kom til liv.

– Jeg så for meg at jeg gikk rundt i Oslos gater i marsj-tempo og sang og danset – og jeg har alltid elsket tanken om at livet er en musikal. Dette var også idéen til musikkvideoen.

Hun har selv produsert videoen, som er filmet av Chris Michael Aasland.

MAUD: Remind Me

Den norske produsenten, låtskriveren og artisten Maud har jobbet i det stille med nytt materiale. Dette blir oppfølgeren til hennes selvtitulerte debutalbum fra 2021, samt EP-en «In My Haven» fra 2022. Den første smakebiten kom i sommer, i form av den fine singelen og videoen «Remind Me».

Bak pseudonymet Maud finner vi Kristine Hoff, som vokste opp i Nord-Norge. Musikken hennes byr på elementer som drømmende synther, raske beats og bearbeidet vokal. Som det heter i forhåndsomtalen: – Maud fordyper deg i en drømmeverden der eterisk pop møter hyperpop møter trance.

Hun har opptrådt på Øyafestivalen, Tallinn Music Week, Vill Vill Vest, Insomnia, Festspillene i Nord-Norge, Trænafestivalen og Bodø Jazz Open. I 2023 er hun dessuten en av deltakerne i det globale utviklingsprogrammet Keychange.

På «Remind Me» leker Maud med nattlige tanker og frykt for aldri å bli god nok, men det er også håp som glimter et sted i mørket. Sporet flyter på tåkete elektronikk og lett vokal før den når et crescendo av rystende beats og synther.

– «Remind Me» er en sang om å kjenne seg følelsesløs og litt likegyldig til eget liv og omgivelser, forklarer Maud.

– Samtidig oppmuntrer sangen lytteren til å reise seg og føle seg vel igjen. Jeg håper låten kan være en måte for lytteren å bryte ut av negative tanker, og at den kan fungere som en påminnelse til oss alle om at det er mulig å komme ut av disse mønstrene. Enten på egen hånd, eller ved å be om hjelp.

«Remind Me» er ute nå på Maud Records.

LAILA SAMUELS: Outsider

Premiere! «Outsider» er den nyeste singelen til Laila Samuels, aka Laila Samuelsen. Den har hun skrevet og produsert sammen med Fred Beck, som også har mikset og mastret låten. Hun har selv lagd videoen som ledsager sangen.

– “Outsider” er en hyllest til det å være annerledes, til alle originaler og alle som føler de står litt på sidelinja, sier hun.

Teksten inneholder seks språk; norsk, dansk, engelsk, tysk og serbisk og islandsk. Kor og talesitater er ved Haulyma, Isalind Heba Frederiksdottir og Jesper Kildegaard Jacobsen, som ble fløyet inn fra Island, Danmark og Tyskland for anledningen.

Også Linn Ravn, Johnny Ravn, Sune Wentzel, Jannicke Dyrø, Øystein Edsbergløkken, Trude Thorsdatter Evensen, Garreth Oates, Jonas De Haan, Jørgen Lykke, Mads Brun-Hansen, Hege Solli, Wenche Marita Erlandsen, Peter Emil Svendsberget, Alf Samuelsen, Ana Gemovic, Anita Bjølge-Oller, Stig Oller, Joakim Bakke, Morten Skjelbred og Elias Rese medvirker.

Tidligere i år ga Laila Samuels ut sangen «The Gambler», der hun også samarbeidet med Beck.

INGEBORG KNØSEN: Baby Boy

Hele tittelen på den nye videoen og sangen til Ingeborg Knøsen er «Baby Boy_MST4824_kort intro.vaw». Sangen ble utgitt i sommer, med en video regissert av Charlotte Luth.

– «Baby Boy» er spilt inn hos og produsert av Kenneth Ishak, og spilt inn av Kenneth, meg selv og bandet mitt, sier Ingeborg Knøsen.

Bandet består av Mats Nussbaum, Hogne Aasjord, Hans Erik Thon og Anders Oredsson. Fridtjof Lindeman fra Svenska Grammofon Studion har mastret låten.

– I mine øyne passer «Baby Boy» perfekt til en lat dag på stranda – gjerne litt heartbroken, sier Ingeborg Knøsen, som egentlig er utdannet som skuespiller.

– Jeg vokste opp på en gård i Braskereidfoss. Så fort jeg ble gammel nok til å reise alene, gjorde jeg en to timers bussreise til Oslo. Jeg har alltid vært en eventyrer, og tror at sangene jeg skriver enten kommer fra lengselen etter mer, eller når jeg prøver å fange den indre roen.

SARA FJELDVÆR: Meant To Love

– «Meant To Love» er ei ganske naken og rett frem låt om kjærlighet. Den balanserer mellom å være litt leken og uformell, og plutselig ubehagelig, ærlig og vond, sier låtskriver Sara Fjeldvær til oss.

– Dette ville jeg formidle i en video, og fikk regissør Bjørn Ante Røe til å filme litt av min uformelle hverdag. Som motstykke til det har Sigurd Vaagland animert en figur og et blødende hjerte som viser det vonde ved låten. Låta og videoen åpner med «You took my heart» som er slik det kan føles å bli forelska, før man omsider får det tilbake igjen – godt brukt og fullt av blod.

I denne svært fine låten hører vi Sara Fjeldvær (vokal), Amund Storløkken Åse (vibrafon), Johannes Konstad Brevik (gitar), Alexander Riris (bass), Øyvind Leite (trommer), Tuva Halse (fiolin), Audun Rørmark (fiolin), Ivan Penjin (bratsj) og Live Smidt (cello).

«Meant To Love» er produsert av Mathias Angelhus, og er utgitt på Fjordgata Records. Sara Fjeldvær fra Hitra har blitt beskrevet som en av de mest spennende nye vokalistene som har sprunget ut av Trondheims jazzmiljø de siste årene. Hun var med på å avslutte Moldejazz 2023, som siste konsert på Storyville.

MARTHE VALLE & RASMUS ROHDE: Det som ikke kan telles

I dag slipper Marthe Valle og Rasmus Rohde duetten «Det som ikke kan telles». Rasmus selv kaller låten «en antimaterialistisk festsang» og en finger mot alt som lukter av «new public management, målstyring og fokus på suksess og inntjening».

Sangen byr på strykere fra Trondheimsolistene, pedal steel-gitar fra Geir Sundstøl, og et komp bestående av Buddy-prisvinner Mats Eilertsen på kontrabass og Erland Dahlen på trommer. Den er produsert av Hasse Rosbach (Moddi, Team Me). Hasse Rosbach spiller Wurlitzer, mens Siri Gjære og Kirsti Huke er kor.

Rasmus Rohde tenkte umiddelbart på Marthe da han lette etter en duettpartner, og mente at hun hadde den autoriteten som skulle til for å tilføre teksten noe ekstra. Valle er både musiker, sykepleier, debattant og foredragsholder. Hun har jobbet mye i flyktningleiren Moria, og har gitt ut seks kritikerroste album.

LES OGSÅ intervju med Marthe Valle om musikksamarbeid med syriske flyktninger

Rasmus er nok best kjent som Spellemann-grossist fra barnemusikk-orkesteret Rasmus og Verdens Beste Band. Han har også skrevet musikal sammen med Åge Aleksandersen, og gitt ut flere låter sammen med Ida Jenshus.

«Det som ikke kan telles» er tittelkuttet fra Rohdes kommende soloalbum. Det slippes 1. september. Videoen laget av Laurits Rohde Aass.

RAMMESKJEIV: Frihet

– Sangen «Frihet» handler om hvordan de uskyldige sivile opplever det å leve i en krigssone.

Rammeskjeiv er et nordnorsk rockeband fra Tromsø, som i følge dem selv består av medlemmer som har «passert halvgått løp eller har en fot i graven». Med sin ferskeste utgivelse, nummer 11 i rekken, jobber bandet videre med å markere seg i landsdelen med sine utgivelser, samt festival- og spillejobber. Flere konserter er allerede planlagt.

Rammeskjeiv har hele sitt livsløp bestått av Per-Arvid Hanssen (vokal, gitar), Odd-Magne Richardsen (gitar), Trond Vegtun (bass), Morten Markussen (keyboards) og Thomas Heggstad (trommer). De synger på dialekt, noe som har vært et bevisst valg, og kaller musikken sin for «radiorock med nordnorske tekster». Veien videre ligger i å «gi ut låter kontinuerlig, og spille mest mulig live».

– Vi har hele tiden en årsplan med tanke på utgivelser av låter, musikkvideoer og hva som skal skje i sosiale medier, mens live-biten er verre å holde på med. Vi gjør alt selv, men vi kunne fort tatt et steg eller ni opp karrierestigen om vi hadde hatt et bookingbyrå som hjalp oss inn på festivaler og supportjobber, sier bandet.

«Frihet» er filmet i Stallen filmstudio april og mai i 2023. Idé og konsept er ved Rammeskjeiv, mens Thomas Heggstad har stått for manus, regi og klipp.

ATENA: Hard Day

Atena har vi presentert ved flere anledninger i Ballade video. Nå slipper Drammensbandet sin siste singel, «Hard Day», før deres kommende album Subway Anthem dukker opp. Det er deres fjerde fullengder, og oppfølgeren til Drowning Regret & Lungs Filled With Water fra 2020.

«Hard Day» har en tekst som tar for seg problemer den unge generasjonen står ovenfor i dag. Spesielt dilemmaet om hvordan man skal balansere egentid med arbeid og samfunnsforpliktelser.

– Det er virkelig tungt å bli fanget i en evig kamp for å få endene til å møtes, hvor man mangler tilstrekkelig tid til å ta vare på seg selv. Hele måten samfunnet er bygd opp på, med skolegang, jobb og rutiner passer ikke like bra for alle. Plutselig befinner man seg i en situasjon hvor lyden av vekkerklokken som ringer umiddelbart assosieres med noe negativt.

Subway Anthem slippes 29. september via Indie Recordings. I tillegg forbereder Arena seg for en høstturné. «Hard Day» er mikset og mastret av den svenske produsenten Henrik Udd, kjent for sitt arbeid med band som Bring Me The Horizon, Architects og Imminence.

Atena består av Vebjørn Iversen (gitar), Jakob Skogli (vokal), Ulrik Linstad (bass) og Fredrik Kåsin (trommer). Videoen er ved Pavel Trebukhin.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 193 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

