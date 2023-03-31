Ballade video: Gode vibber og dårlig stemning

Vi tar påsken på forskudd med The No Ones, Fixation, Manne og Inger Márjá, Kefeider, Rossman, Iwashere, Rick Grove, Anna Kajander, Aurora og Karpe.

Velkommen til utgave 181 av Ballade video. Vi har nok en gang en rikholdig meny, og slår til med hele ti videoer. Det inkluderer vår nedtelling til Spellemannprisen 2022, der vi presenterer kandidatene til Årets musikkvideo. Denne gangen med to av våre største artister, Aurora og Karpe. Det er som alltid også hyggelig med premierer, som i denne utgaven omfatter Kefeider og Anna Kajander.

Neste fredag er langfredag. Da tar vi oss fri, i likhet med de fleste nordmenn. Om du skulle tilbringe påsken i nærheten av hovedstadsområdet, kan vi gjerne anbefale utstillingen Dårlig stemning, som Nasjonalbiblioteket åpnet på onsdag. Den tar for seg historien om norsk black metal, og skal stå helt til september. Vi antar at den vil bli noe av et pilegrimsmål for de mange utenlandske tilreisende til Infernofestivalen.

Kort sagt: God fornøyelse!

THE NO ONES: KLIV

The No Ones er Peter Buck, Arne Kjelsrud Mathisen, Scott McCaughey og Frode Strømstad. Peter Buck er nok mest kjent for sin lange tid i R.E.M., der også McCaughey var et assosiert medlem fra 1994. Frode Strømstad og Arne Kjelsrud Mathisen var begge i I Was A King, mens den sistnevnte også står bak Rural Tapes.

Det er Scott McCaughey som har laget videoen til «KLIV». Portland-musikeren sier selv om videoen: – KLIV was a Top 30 AM station in San Jose CA. That’s where it all began for me. Late nights and a clock radio, crazy sounds from another world – a world I would never leave.

Videoen byr på korte opptrinn fra medlemmene i bandet, samt en rekke klassiske plateomslag som også nevnes i teksten. Det nye albumet slippes i dag, og har fått tittelen My Best Evil Friend. Her hyller bandet blant andre Nick Lowe, Marvin Gaye, Jenny Lewis, Jesse Ed Davis & The Mysterians, Plastic Ono Band og Phil Ochs.

The No Ones spiller sine første amerikanske show i Portland og Seattle i juni, etterfulgt av en rekke datoer i Norge og Storbritannia senere på sommeren.

På den doble My Best Evil Friend har bandet med gjestevokalister som Debbi Peterson (The Bangles), Ben Gibbard (Death Cab For Cutie), Norman Blake (Teenage Fanclub), samt Victor Krummenacher (Camper Van Beethoven) på bass. Albumet er spilt inn både i Norge og USA.

Førsteutgaven av albumet er tilgjengelig i alle formater – med seks eksklusive spor på vinylversjonen.

FIXATION: Ignore the Disarray

Vennegjengen fra Tønsberg grunnla Fixation da de var bare 15 år gamle. Fixation slapp sin første låt i 2020, og har på kort tid fått mye fin internasjonal oppmerksomhet av medier som Metal Hammer, Kerrang! og BBC. Nå er det klart at debutalbumet deres kommer i høst. I mellomtiden lader de opp med den splitter nye singelen «Ignore the Disarray» som ble sluppet 30. mars.

Lydbildet deres har blitt beskrevet som en miks av elektroniske elementer, stadionrock og post-metal, med inspirasjonskilder som Muse, My Chemical Romance og Bring Me The Horizon. Jordan Fish fra Bring Me The Horizon tok kontakt med radioverten på BBC Radio 1 Rock Show for å finne ut hvilket band som ble spilt, like etter at en låt med Fixation hadde vært på lufta.

Ifølge vokalist og låtskriver Jonas Hansen er låtskriving den beste terapien. Han skriver ofte om det som gjør han sint eller redd, blant annet miljø, politikk, menneskerettigheter, ekstremisme eller religion. Den nye låta «Ignore the Disarray» er intet unntak.

– Denne låta handler om de menneskene som har et ønske om å kontrollere andre. Det gjelder de som bruker religion eller deres egen virkelighetsoppfatning for å rettferdiggjøre undertrykkelse, hat og kontroll, forteller Hansen.

Fixation er nå ute på en omfattende turné med Devin Townsend, hvor de varmer opp publikum på hele 32 datoer i Europa. Tidligere har de spilt på festivaler som Summer Breeze i Tyskland og The Great Escape i England, samt Bylarm og Tons of Rock i Oslo.

«Ignore the Disarray» er produsert av bandet selv, og ble sluppet på Indie Recordings i går. Videoen er regissert av Pavel Trebukhin, med Denis Rayneeed som fotograf og Denis Kotegov som produsent.

MANNE og Inger Márjá: Dárbbašan du

Under artistnavnet Manne er den prisvinnende komponisten og produsenten Herman Rundberg klar med sitt første soloprosjekt.

Første låt fra albumet ble sluppet 24. mars. Den har fått navnet «Dárbbašan du», som betyr «jeg trenger deg». Den beskrives en sang om kjærlighet til naturen og frykten for å miste den. Rundberg har skrevet teksten sammen med 19 år gamle Inger Márjá, som også er vokalist på låten.

Rundberg har tidligere vunnet Amandaprisen for filmmusikken til Kautokeino-opprøret, komponert musikk for Den Norske Opera & Ballett og Nobels fredspris, samt turnert som medlem i Violet Road og Alit Boazu.

Artistnavnet kommer av at Herman ikke klarte å uttale fornavnet sitt som barn. Manne betyr ellers «hvorfor» på samisk, et spørsmål Herman ofte har stilt seg i løpet av produksjonen av prosjektet. Her har han dukket ned i sin egen sjøsamiske og nordnorske identitet.

– Jeg måtte gå i dybden på den sjøsamiske identiteten – og helt i bunnen på hva som er meg – for å kunne lage dette albumet om min historie. Jeg måtte stille meg store spørsmål som «Hvorfor er man den man er?» og «Hvorfor gjør man de valgene man gjør?», forteller Rundberg.

På albumet medvirker Arktisk Filharmoni og ulike samiske og nordnorske artister og musikere, som Mari Boine, Emil Kárlsen, Petter Carlsen, Inger Márjá og Petter Waldermar Nohr Unstad. Prosjektet er inspirert av tradisjonell joik og sjøsamiske salmer i et moderne musikalsk landskap.

KEFEIDER: Running Like It’s Easy

Premiere!

Kefeider, aka Vetle Løvgaard fra Nes i Hallingdal, gir oss her den andre singelen fra sitt kommende album, med en live-video til. Den er spilt inn på Alna Isolering med Kai Worley på lyd og Eirik Stordrange som video-ansvarlig.

– Her består bandet av meg på vokal og gitar, Øyvind Blomstrøm på trommer og Ole Petter Ålgård på synth. Sangen er mikset av Øyvind Blomstrøm fra Orions Belte og Christian Obermayer, forteller Løvgaard.

Det nye albumet heter Non Tutte Le Ciambelle Escono Col Buco, som er et italiensk ordtak om smultringer – og at ting ikke alltid blir som man tror. Det er blant annet inspirert av diktsamlingen «Duften av kompassroser» av den norske poeten Triztan Vindtorn.

Non Tutte Le Ciambelle Escono Col Buco slippes 5. mai, og er produsert av Øyvind Blomstrøm, som også spiller trommer og synthesizere. Løvgaard og Blomstrøm har spilt inn alt selv, godt hjulpet av Matias Tellez som også har mikset albumet.

– “Running Like It’s Easy” handler om å sammenligne seg med andre, sier artisten avslutningsvis. Kefeider ga også ut albumet Podium i 2020, og slapp i februar singelen «Chicken Out». Musikalsk sies han å befinne seg i et landskap som favner både nostalgisk americana og fengende indierock.

Videoen er ved Eirik Stordrange.

ROSSMANN: Noen har det bra (andre har det enda verre)

Aslak Rossehaug, aka Rossman, har nylig sluppet det nye albumet Noen har det bra (andre har det enda verre) på Rootsy Music. Dette er oppfølgeren til Under glasuren fra 2015 og Akkurat passe ødelagt fra 2021.

Rossman har blitt sammenlignet med både Tønes og Øystein Sunde, og har vært en travel live-artist det siste året. Han har spilt langt over 100 konserter i hele Norge – og har som uttalt ambisjon å spille i alle kommuner i Norge. Det ble også reflektert i hans forrige single, en oversatt Johnny cash-låt som fikk tittelen «Eg har vært overalt».

I flere år har Rossman lagt ut på en årlig påsketur over fjellet til hjemstedet Karmøy. Vestlendingen er for tiden ute på en slippturné, der Sandefjord, Haukelifjell Skisenter, Stord og Karmøy er noen av de kommende konsertene. Denne turnéen avsluttes på Parkteatret i Oslo, fredag 14. april.

Bandet består ellers av Edvard Sundquist (gitar), Øystein Heide Aadland (orgel), Auver Gaaren (piano og dobro), Håvard Kværne Hansen (trommer) og Mathias Agdestein Steffensen (bass).

Tittelkuttet fra det nye albumet er her tatt opp live i FA-studio i Oslo, med filming og klipp av Martin Bremnes.

IWASHERE: Thurmans Morning Song

– Mye av musikken til Iwashere er inspirert av våre møter med den amerikanske urbefolkningen, der vi ble kjent med kunstneren Thurman Horse fra Oglala Sioux Tribe, en fantastisk kunstner med et stort smil og mange gripende historier. «Thurmans Morning Song» er inspirert av ham og kunsten hans, som begge er fylt med vilje og et helt spesielt lys.

Det sier Martine Kraft fra Hunndalen, som i en årrekke har besøkt forskjellige urbefolkningsnasjoner etter invitasjoner hun fikk gjennom musikken. Martine Kraft benytter stort sett bare sin egen huldrefele til dette prosjektet. Huldrefela har en ekstra bass-streng og oppgradert stemmemekanikk. Låtene beskrives som eksperimentelle og atmosfæriske, med det norske nasjonalinstrumentet som melodifører.

– Planene fremover er å få ferdig vårt første albumprosjekt Bridging Worlds – One Song at a Time. Vi håper også på å få spilt så mye som mulig, og kanskje aller helst å holde flere konserter på arenaer som er reservert den amerikanske urbefolkningen, sier hun til Musikk i Innlandet.

Under Innpuls 2022 hadde Martine Kraft med seg Mattis Myrland (tangenter), Sven Andreen (trommer, programmering, perkusjon) og Nils Jørgen Nygaard Kraft (gitar og perkusjon). Hele dette prosjektet kan du lese mer om her.

RICK GROVE: Gun

Rick Grove er nå ute med debutalbumet Reasons, produsert og utgitt av Mikhael Paskalev på Braveheart Records. Den norsk-amerikanske artisten ble nylig trukket frem som en av artistene som bransjefolk har mest tro på i 2023, og har selv skrevet de elleve sangene på Reasons.

Debutsingelen «Gun» er en av disse låtene, og kom opprinnelig ut i fjor sommer. Vi tar den her med for å gjøre oppmerksom på et riktig fint album, som undertegnede for øvrig også anmelder i Klassekampen i dag. Det har ellers alt fått svært gode omtaler flere steder.

Rick Grove heter egentlig Eirik Aas Grove, og er vokst opp i Lommedalen i Bærum. Han spilte på Bylarm i september i fjor, og har også opptrådt på Vill Vill Vest, Camp Øya og Trondheim Calling.

– Det var faktisk ekstremt befriende å skrive disse sangene, fortalte Grove nylig til det tyske nettstedet Soundkartell.

– Det var en veldig selvterapeutisk og dagbok-aktig prosess. Det som virkelig tappet meg var å vise sangene til folk for første gang., spesielt teamet bak albumet. Det var ikke bare veldig personlig, men gjorde dem også til ordentlige sanger og ekte arbeid.

ANNA KAJANDER: Æra

Premiere!

Med impulser fra Buenos Aires, København, Oslo og Lofoten slapp Anna Kajander albumet Mandag i februar 2020, med låter som «Sabla fin», «Mandag» og «Forsiktig». Den førstnevnte var også hennes debutsingel i 2018, og lå på NRK P1s spilleliste i ti uker.

Fredag 10. februar kom «Æra», den første i en rekke singler fra hennes kommende andre-album på Drabant Music. I denne låten brukes uttrykket «Æra» for å beskrive «en periode i livet som er sterkt påvirket av, eller assosieres med, en spesiell person».

«Æra» er skrevet av Anna Kajander selv og produsert i samarbeid med Jonas Kroon. Den beskrives som en luftig pop-låt som «svever et sted mellom melankolien og optimismen».

– «Æra» handler om å se seg tilbake og å forsøke å forstå, bearbeide og ramme inn fortiden. Den setter en strek for det som har vært, ivaretar det og åpner samtidig opp for håp for fremtiden og alt den kan bringe med seg, forteller Anna.

Anna Kajander er fra Ørsnes i Lofoten. Hun har hatt TV-opptreden på NRKs Sommeråpent og spilt på festivaler som Trondheim Calling, Klubbøya og Trevarefest. Hun er for øvrig datter av visesanger Dag Kajander, og søster til musikeren Bendik Kajander.

Regi og klipp er ved Daniel A.R.M. Bianchini, med Jonas Rand Haukeland som fotograf. Filmklippene fra Lofoten er ved Lofoten Film Collective.

AURORA: A Temporary High

Spellemann-spesial!

Spellemann fyller 50 år i år. Og lørdag 15. april får vi vite hvem av de nominerte som tar med seg harpene hjem for musikkåret 2022.

28 priser skal deles ut i løpet av kvelden på H3 Arena på Fornebu, i TV-sendingen som sendes på NRK1. Også i år er det en egen kategori for Årets musikkvideo, der Ballade video presenterer de fire kandidatene frem til utdelingen.

Vi startet sist uke med Salti, og er nå kommet til Aurora og hennes video til «A Temporary High», som hadde premiere i januar 2022. Regissør er Sigurd Fossen, med Kristoffer Grindheim som fotograf. Creative Producer er Christer Dyngeland. Sangen er å finne på det tredje studioalbumet til Aurora, kalt The Gods We Can Touch.

KARPE: PAF.no

Karpe og deres «PAF.no» er den tredje nominerte til Årets musikkvideo. Tittelen på låten er også den samme som navnet på stiftelsen som Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid opprettet den 17. august 2020. Da ga Karpe bort masterrettigheter og inntekter fra utgivelsene sine til formål innen bistand for flyktninger, asylsøkere og/eller innvandrere.

I tillegg til duoen er også Thomas Meyer Kongshavn, Eirik Kiil Saga, Aksel Carlson og Omar Mohammed involvert her. Videoen er regissert av Kavar Singh. Sangen er hentet fra albumet og filmprosjektet Omar Sheriff, der Karpe synger på norsk, arabisk, gujarati, hindi og engelsk.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 181 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤