Tiril Heide-Steen synger hyllest til pappa

Synger sammen med Harald Heide-Steen jr. på gammelt opptak, og kler den i ny, men tradisjonell jazzdrakt.

Tiril Heide-Steen debuterer som jazzsanger med hyllest til sin far Harald Heide-Steen jr. Det skrev plateselskapet Grappa på 84-årsdagen til den kjente komikeren og jazzentusiasten. Torsdag kom EPen Favorites, der Tiril tolker sine favoritter blant jazz-standarder. En av dem er en versjon av «You Must Believe In Spring», der hun gjør en duett sammen med sin far innspilt. Harald Heide-Steen jr. var den som introduserte henne til jazzen.



Tiril Heide-Steen jobber som skuespiller ved landets mange teatere og er kjent ikke minst som stemmeskuespiller. Nå viser hun en ny side av sitt register som jazzsanger – på sin første EP. Utgivelsen er altså en hyllest til hennes far, som i tillegg til å være skuespiller og komiker også sang:

– Jeg har funnet gamle lydspor fra en innspilling med min far, Harald Heide-Steen jr. Det er en innspilling han gjorde i 2008 rett før han døde. Jeg har lagt på min egen vokal og altså laget en ny duett med hans vokal fra 2008 og min vokal fra 2023. På denne måten har låta han gjorde blitt som en slags samtale. Jeg ble introdusert for jazzmusikk av min far og kan takke han for interessen og musikaliteten. For meg er hele denne EP en hyllest til han.

Favourites er i et nedstrippet musikalsk landskap med kun kontrabass, flygel og Tiril på vokal, skriver Grappa i pressemeldinga.