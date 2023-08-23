Oresteia i Oslo Rådhus under Ultima 2022 – åpningskonsert

Bilde fra Ultimas åpningskonsert "Oresteia", fremført i Oslo rådhus 15. september 2022. Produksjonen var et stort samarbeidsprosjekt mellom Ultima, Det Norske Solistkor, Oslo Sinfonietta og Den Norske Opera & Ballett. (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Aktueltkunst- og kulturfeltet

Kritikerprisene 2022–2023: Utøvere og team bak Tosca, Oresteia og Elektra blant de nominerte

Publisert
23.08.2023
Skrevet av
Red.

Se hvem som er nominert til kritikerstandens priser for årets største kunstneriske prestasjoner innen musikk, teater og dans.

Norsk kritikerlags seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut én kritikerpris for teater, én for musikk og én for dans. Hver av prisene hedrer en eller flere fremragende kunstneriske prestasjoner, kåret av en samlet kritikerstand.

Teater:
Kate Pendry for My Dinner With Putin, premiere 16. mars 2023 på Vega Scene. Forestillingen er produsert av Kate Pendry i samarbeid med Syv Mil, Vega Scene, Østfold Internasjonale Teater og Hamar Teater.

Kunstnerisk team og ensemblet i Kristin Lavransdotter, premiere 10. september 2022 på Det Norske Teatret.

Kunstnerisk team og ensemblet i Døden på Oslo S, premiere 9. mars 2023 på Nationaltheatret/Økernsenteret.

Dans:
Carte Blanche, Joar Nango og Elle Sofe Sara for Birget; Ways to deal, ways to heal, premiere 9. februar 2023 på Den Norske Opera & Ballett. Produsert sammen med Carte Blanche, Festspillene i Bergen, Nordic Next og BIT Teatergarasjen.

Kunstnerisk team og medvirkende i AEIOUYÆØÅ, premiere 13. april 2023 på Dyrk Bryn. Den Molekylære Ballettens Hus.

Iben Edvardsen og Mette Edvardsen for Livre d’images sans images, premiere på Black Box Teater 8. juni 2023, produsert sammen med Kaaitheater (Brussels), BUDA (Kortrijk), Black Box teater (Oslo), centre chorégraphique national de Caen en Normandie (Caen).

Musikk:
Lise Davidsen for tittelrollen i Tosca, premiere 24. mai 2023 på Festspillene i Bergen, produsert i samarbeid med Bergen Nasjonale Opera og Musikkselskapet Harmonien.

Kunstnerisk team og medvirkende i Iannis Xenakis: Oresteia, premiere 15. september 2022 på Ultimafestivalen i Oslo rådhus. Produsert i samarbeid med Det Norske Solistkor, Oslo Sinfonietta og Den Norske Opera & Ballett.

Elisabeth Teige for rollen som Krysotemis i Elektra, premiere 21. januar 2023 på Den Norske Opera & Ballett.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

 

Prisene deles ut på Litteraturhuset i Oslo mandag 25. september kl. 11.00.

Bergen Nasjonale OperaDen Norske Opera & BallettDet Norske SolistkorFestspillene i BergenKate PendryKritikerpriseneNorsk kritikerlagOslo SinfoniettaUltima

