Årets kritikk-pris til kulturredaktør Mode Steinkjer for «Døden på Oslo S»-anmeldelse

Dagsavisens Mode Steinkjer fikk pris for sin anmeldelse av musikkteatret «Døden på Oslo S».

«En sterk og sår opplevelse ulikt alt annet», heter anmeldelsen Mode Steinkjer skrev etter premieren på Døden på Oslo S i begynnelsen av mars, publisert i Dagsavisens nettutgave 10. mars.

I begrunnelsen for valget løfter juryen sentrale sider av kritikk-formatet og -virksomheten, i tillegg til å skildre hvorfor akkurat denne teksten traff så godt på kritikkens vesen og funksjon:

I en tid der kritikk og anmeldelser er truet på flere fronter, er det godt å se hvor mye mening, analyse, informasjon og innlevelse man kan få plass til innenfor avistekstens rammer. Steinkjers anmeldelse fanger atmosfæren i verket med detaljerte beskrivelser av forestillingens virkemidler, og leseren dras med inn i de forlatte senterlokalene på Økern. Både Ambjørnsens roman og filmen med samme navn fra 1990 har en plass i manges hjerter, og Steinkjers personlige tilnærming og kunnskap om Oslo inviterer leseren inn i dette kulturelle fellesskapet.

Kritikken er i hovedsak positiv, men dommen er ikke ubegrunnet. Steinkjer setter forestillingen inn i en teaterhistorisk kontekst, og peker på virkemidler som trekker linjer mellom historiens originalsetting – Oslo på 80-tallet – og Oslo i dag. Han legger merke til både de store fortellergrepene og de små detaljene, og finner betydning i dem. Skuespillerprestasjoner, scenografi, musikk og kostymer blir sett. Det gjør også kulturelle referanser, symbolikk og budskap. Presentert i Steinkjers presise språk, tydelig farget av en entusiasme for prosjektet, blir det fengende lesning.

Kritikk tar ulike former på ulike plattformer, og det er viktig å utvide sjangeren for å nå nye lesere i en ny mediehverdag. Men det er også viktig å rendyrke det som gjør kritikk til kritikk. Steinkjers avisanmeldelse fyller sin funksjon til det fulle og demonstrerer at det i seg selv kan være mer enn nok. Denne var rett og slett perfekt.

Vinneren ble annonsert under Festspillene i Bergen pinsehelgen, og prisen er et reisestipend på kr 15 000. Utdelingen av Årets kritikk arrangeres av Norsk kritikerlag i samarbeid med Festspillene i Bergen og Norsk teater- og orkesterforening (NTO).